Le Canada va diversifier le commerce et doubler ses exportations grâce à la Stratégie sur la porte d'entrée du port de Vancouver

DELTA, BC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le Canada est une nation commerçante qui entretient depuis longtemps des partenariats stratégiques avec des pays dont les clients estiment la qualité et la régularité des produits que nous exportons. Des marchandises provenant de différents secteurs, notamment l'agriculture, la pêche, l'industrie manufacturière et l'exploitation minière, issues de toutes les régions du pays. Le Canada dispose de ce que le monde entier recherche, et les entreprises canadiennes ont besoin d'infrastructures modernes, fiables et efficaces pour acheminer leurs produits jusqu'à leurs clients et permettre au Canada de rester concurrentiel sur la scène internationale.

Avec un volume quotidien de marchandises transportées s'élevant à 1 milliard de dollars, le port de Vancouver (le port) est le plus grand port du Canada et celui qui accueille la plus grande diversité de marchandises. Reliant le Canada à 170 marchés, il constitue une porte d'entrée commerciale essentielle, traitant 40 % des échanges de marchandises du Canada vers des destinations situées au-delà de l'Amérique du Nord. Les activités commerciales du port de Vancouver représentent un dollar sur trois du commerce canadien hors États-Unis, tout en contribuant à hauteur de 16,3 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada chaque année et en soutenant plus de 130 000 emplois à l'échelle nationale. Le port de Vancouver offre des avantages difficilement reproductibles ailleurs, notamment des liaisons ferroviaires assurées par des compagnies de classe 1, un accès tout au long de l'année, la proximité de l'Asie et un écosystème local de transport maritime bien développé. Le moment est venu de tirer parti de ces avantages concurrentiels.

Pour atteindre les objectifs de croissance et de diversification commerciale du Canada, notamment le doublement des exportations vers les marchés hors États-Unis d'ici 2035, il est nécessaire de remédier aux contraintes infrastructurelles de longue date au sein du port de Vancouver. Nous devons construire davantage et optimiser les infrastructures existantes afin d'accroître la capacité du port de Vancouver. Les mesures de protection de l'environnement qui s'appliquent à l'ensemble de la région favoriseront également une croissance responsable au sein du plus grand corridor commercial maritime du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé le renvoi de la Stratégie sur la porte d'entrée du port de Vancouver (Stratégie sur la porte d'entrée) au Bureau des grands projets (BGP). Cette stratégie de transformation et les piliers associés, dont le projet du Terminal 2 à Roberts Bank (T2RB), reflètent le type de projets d'infrastructures de construction nationale que la Loi visant à bâtir le Canada (la Loi) vise à faire avancer d'urgence pour diversifier et accroître la capacité commerciale, atteindre davantage de marchés mondiaux comme la région de l'Indo-Pacifique en forte croissance, et stimuler la croissance économique.

La Stratégie sur la porte d'entrée se concentrera sur quatre piliers clés pour soutenir la croissance des capacités au port de Vancouver :

Projet du Terminal 2 à Roberts Bank (T2RB) - Le projet est renvoyé au BGP pour une éventuelle inscription en tant que projet d'intérêt national au titre de la Loi afin d'assurer la certitude réglementaire et le succès financier futur. Le projet du T2RB, dirigé par l'Administration portuaire Vancouver-Fraser, est un terminal à conteneurs avec trois postes de mouillage à Roberts Bank qui augmenterait la capacité de conteneurs du port de 50 %, permettant 100 milliards de dollars de nouvelle capacité commerciale de conteneurs par année, contribuerait à plus de 3 milliards de dollars au PIB canadien par année et soutiendrait la création de 17 000 emplois continus à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement pendant les opérations.



Le projet du T2RB a fait l'objet de plus d'une décennie d'examens réglementaires, y compris un processus rigoureux d'approbation d'évaluation environnementale et une consultation auprès des groupes autochtones. L'Administration portuaire Vancouver-Fraser a des ententes d'avantages mutuels en place avec 27 Premières Nations. Le projet de T2RB a réussi une évaluation d'impact fédérale en 2023, recevant des approbations environnementales clés, et attend les permis définitifs. Cette inscription permet au ministre de l'Unité de l'économie canadienne de regrouper le projet du T2RB sous une seule fenêtre réglementaire.



Le BGP commencera immédiatement des consultations avec les communautés autochtones potentiellement touchées, afin d'éclairer la décision du gouvernement fédéral d'inscrire potentiellement le projet du Terminal 2 à Roberts Bank au titre de la Loi. Avant de prendre une décision concernant l'inscription, un avis sera affiché dans la Gazette du Canada.



Utilisation des terres et infrastructures pour les terminaux de vrac - Le port abrite 29 grands terminaux maritimes, dont plusieurs gèrent les exportations les plus importantes du Canada, notamment les céréales, la potasse, les produits pétroliers et l'huile de canola. Les vracs secs et liquides représentent environ 70 % du tonnage total du port de Vancouver. Pour doubler les échanges commerciaux avec les marchés hors États-Unis d'ici 2035, il est nécessaire de construire de nouveaux terrains, des terminaux modernes et d'autres infrastructures axées sur l'exportation.



C'est maintenant que se présente l'occasion pour les exportateurs du Canada. Le 20 juillet, l'Administration portuaire Vancouver-Fraser lancera un processus pour sélectionner un exploitant pour son site terminal Fraser Wharves de 40 acres à Richmond - la première grande occasion de terminal au port en dix ans. Le BGP peut soutenir l'Administration portuaire Vancouver-Fraser dans ce processus afin d'assurer que le projet avance efficacement, tout en respectant les droits autochtones et en protégeant l'environnement.



Dans le cadre du pilier « Utilisation des terres et infrastructures pour les terminaux de vrac », la proposition d'oléoduc pétrolier de la côte ouest (OPCO) de l'Alberta situé dans la région du Delta en Colombie-Britannique sera examinée et considérée.



Dans le cadre de la Stratégie sur la porte d'entrée, le BGP et l'Administration portuaire Vancouver-Fraser collaboreront pour déceler des occasions similaires d'expansion des terminaux d'exportation.



Optimisation et expansion des infrastructures ferroviaires - La majorité des marchandises transitant par le port sont transportées par train. Le système actuel nécessite des investissements pour diversifier le commerce canadien. Sans des expansions ciblées des infrastructures ferroviaires du port de Vancouver, le réseau de transport canadien sera saturé, ce qui augmentera les coûts d'expédition et réduira la concurrence des entreprises canadiennes.



En collaboration avec les chemins de fer, le BGP et Transports Canada élaborent une stratégie d'infrastructure ferroviaire pour augmenter la capacité et améliorer l'efficacité, la fiabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.



Mesures de protection de l'environnement - Les mesures de protection de l'environnement rigoureuses de la Colombie-Britannique et du Canada garantissent que la croissance du port de Vancouver s'effectue de manière responsable. Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps 2026 : Le Canada est fort pour tous, le gouvernement du Canada a engagé plus de 258 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler et augmenter le financement de la protection des baleines et de leurs habitats. Cela comprend 95 millions de dollars au cours des cinq prochaines années et 16,5 millions de dollars par année pour protéger l'épaulard résident du Sud et leur habitat le long de la côte de la Colombie-Britannique grâce aux mesures du Programme de rétablissement des épaulards résidents du Sud renforcé, mis en œuvre à la fois par Transports Canada et Pêches et Océans Canada. Au moyen du Plan de protection des océans et de l'Initiative de protection des baleines, le Canada soutient la survie et le rétablissement des épaulards résidents du Sud depuis 2016. Ces nouveaux investissements s'appuient sur ce travail et s'ajoutent aux mesures de gestion rigoureuses déjà en place pour 2026. Ensemble, ces initiatives continueront à renforcer la protection des baleines en :

mettant en œuvre et en faisant respecter des mesures de protection des baleines, telles que les limitations de vitesse des navires, les mesures de gestion des pêches et les interventions en cas d'incident impliquant des mammifères marins; poursuivant la recherche et le financement des systèmes de surveillance et de détection des baleines, tels que la surveillance acoustique; mettant en œuvre un nouveau programme régional de surveillance et de gestion du bruit dans la mer des Salish; renforçant la collaboration avec l'industrie et les partenaires au moyen du Programme d'amélioration de l'habitat et de l'observation des cétacés (Programme ECHO, de l'anglais Enhancing Cetacean Habitat and Observation ) dirigé par l'Administration portuaire Vancouver-Fraser, notamment en finançant la réduction de la vitesse des grands navires commerciaux et en soutenant le développement et l'expérimentation de nouvelles approches de réduction du bruit sous-marin; collaborant avec BC Ferries afin d'accélérer l'adoption de technologies d'insonorisation, dans le but de réduire jusqu'à 50 % le bruit rayonné sous-marin (BRS) de ses navires dans la mer des Salish, et conclure un accord de conservation au titre de l'article 11 de la Loi sur les espèces en péril afin de soutenir le rétablissement des espèces de baleines menacées; finançant des projets de recherche, de développement et de démonstration visant à réduire le bruit sous-marin émis par les navires; poursuivant et augmentant le financement destiné à la participation des Autochtones aux projets et activités qui s'attaquent aux répercussions du bruit sous-marin des navires sur le milieu marin.



Ce financement s'ajoute à l'annonce du gouvernement du Canada de 412,9 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) permettra la protection et la récupération continues des stocks de saumons sauvages du Pacifique. Grâce au Plan de protection des océans de 3,5 milliards de dollars, le gouvernement du Canada s'est associé aux communautés autochtones et côtières pour élaborer un système de sécurité marine de calibre mondial répondant aux besoins uniques du Canada et de la Colombie-Britannique.

Comme le souligne l'Accord de prospérité et de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral soutiendra la protection du littoral et s'attaquera aux principales menaces pesant sur l'écosystème marin, notamment celles pesant sur le saumon et les baleines menacées, dans le cadre de la réalisation de son programme de diversification commerciale.

Citations

« Le Canada a besoin d'infrastructures de transport modernes qui aident nos entreprises à être compétitives, permettent d'acheminer les produits canadiens vers de nouveaux marchés et créent des emplois de qualité dans tout le pays. En investissant dans nos ports et notre réseau de transport, nous stimulons notre économie, renforçons nos chaînes d'approvisionnement, tout en protégeant l'environnement. »

L'honorable Steven MacKinnon,

ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La Stratégie sur la porte d'entrée reflète le type de projets d'infrastructure de construction nationale que la Loi visant à bâtir le Canada vise à faire avancer. Fondée sur un partenariat avec les peuples autochtones, cette initiative guidera les efforts du Canada visant à diversifier nos partenaires commerciaux et à accroître notre capacité d'exportation vers les marchés mondiaux, tout en apportant des avantages économiques substantiels à la population canadienne. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« La Stratégie de la porte d'entrée du port de Vancouver renforcera le corridor commercial canadien du Pacifique tout en créant des emplois, en attirant des investissements et en stimulant la croissance à long terme. Elle démontre que la gestion responsable de l'environnement et la prospérité économique partagée ne sont pas des priorités concurrentes; elles vont de pair dans la construction d'un avenir plus fort pour les nations autochtones, la circonscription fédérale de Delta, la Colombie-Britannique et le Canada dans son ensemble. »

L'honorable Jill McKnight

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« En tant que plus grand port du Canada, nous savons que nous allons jouer un rôle prépondérant dans la concrétisation de l'engagement du premier ministre Mark Carney de doubler les exportations vers les marchés hors d'Amérique du Nord. L'annonce d'aujourd'hui aidera le port de Vancouver et nos partenaires à mener à bien des projets qui changeront la donne, comme la construction du terminal 2 de Roberts Bank, et à acheminer davantage de produits fabriqués, extraits, récoltés et cultivés par les Canadiennes et les Canadiens vers un plus grand nombre de clients à travers le monde. »

Peter Xotta

Président et chef de la direction, Administration portuaire Vancouver-Fraser

Faits en bref

Le 2 juillet 2026, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé la conclusion d'un Accord de prospérité et de collaboration, un engagement à mener une série d'actions pour faire croître les économies de la Colombie-Britannique et du Canada, financer les services publics dont tous les Canadiens comptent, et diversifier nos relations commerciales. Cela inclut l'engagement du gouvernement fédéral à revitaliser les ports et les voies de communication de la Colombie-Britannique.

Le port de Vancouver traite plus de marchandises que les cinq autres plus grands ports canadiens réunis et facilite des échanges commerciaux d'une valeur de 350 milliards de dollars avec 170 pays.

Le port abrite plus de 20 terminaux de vrac sec et liquide et est le premier port canadien pour les exportations de céréales, de potasse, de produits pétroliers et d'huile de colza, entre autres produits.

Le port traite 1 dollar sur chaque 3 dollars du commerce canadien de marchandises hors Amérique du Nord, contribue à hauteur d'environ 16,3 milliards de dollars au PIB à l'échelle du Canada, d'un océan à l'autre, et soutient actuellement environ 132 400 emplois au Canada, dont 103 000 en Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, le port de Vancouver relie le Canada à des échanges commerciaux avec jusqu'à 170 pays et achemine plus de marchandises que les cinq autres plus grands ports canadiens réunis. En 2025, le port de Vancouver a connu une année record, traitant 170,4 millions de tonnes métriques de marchandises, soit une hausse de 8 % par rapport au précédent record établi en 2024.

Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank augmenterait la capacité canadienne de manutention de conteneurs, libérant plus de 100 milliards de dollars de capacité commerciale annuelle et contribuant à plus de 3 milliards de dollars au PIB canadien. Ce projet permettrait de soutenir quelque 17 000 emplois permanents tout au long de la chaîne d'approvisionnement pendant les opérations et d'augmenter de 50 % la capacité de traitement des conteneurs du port de Vancouver.

Le 13 juillet, l'Administration portuaire Vancouver-Fraser a annoncé le choix de TerraMarine comme partenaire de construction pour bâtir la masse terrestre et le quai du projet du Terminal 2 à Roberts Bank, et ce, à la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel rigoureux. En ce qui concerne la construction et l'exploitation futures du terminal, l'Administration portuaire Vancouver-Fraser et Global Container Terminals a conclu un protocole d'entente pour explorer un partenariat afin de faire avancer le projet du Terminal 2 à Roberts Bank dans le but de conclure une entente commune d'exploitation et de développement.

Le 19 mai 2026, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement de 258,1 millions de dollars pour protéger les baleines, dont 95 millions de dollars sur les cinq prochaines années et 16,5 millions de dollars par an pour renforcer les mesures de protection des épaulards résidents du Sud.

L'annonce du gouvernement de 412,9 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) permettra la protection et la récupération continues des stocks de saumons sauvages du Pacifique.

Le gouvernement du Canada a mis en place le Bureau des grands projets afin d'apporter une expertise en matière de développement commercial et d'exécution de projets, dans le but d'accélérer les projets de construction nationale et de faire progresser des stratégies transformatrices qui contribueront à bâtir une économie canadienne renforcée, plus indépendante et davantage résiliente.

Les stratégies de transformation sont des initiatives ou des concepts à un stade précoce, spécifiques à une région ou à un secteur, qui sont harmonisés avec les priorités nationales telles que la croissance, la sécurité, la diversification des marchés et la réconciliation. Elles ont le potentiel de renforcer considérablement l'économie canadienne, mais nécessitent un développement plus approfondi avant que des projets particuliers puissent être mis en œuvre.

La Loi visant à bâtir le Canada a été introduite dans le cadre de la Loi sur l'unité de l'économie canadienne afin d'accélérer les procédures réglementaires relatives aux projets jugés d'intérêt national et de contribuer à garantir que ces projets puissent avancer efficacement.

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SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

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