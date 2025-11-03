Skip annonce les lauréates 2025 du Prix de l'industrie alimentaire visant à célébrer les femmes les plus influentes au Canada

Le Prix de l'industrie alimentaire de Skip rend hommage aux femmes qui redéfinissent le leadership de l'industrie alimentaire canadienne et inspirent la prochaine génération d'agentes du changement.

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, en partenariat avec le Réseau des femmes exécutives (WXN), est fière d'annoncer les lauréates 2025 du Prix de l'industrie alimentaire remis par Skip dans le cadre du Prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada.

Ce prix, qui en est à sa deuxième année, récompense les femmes qui stimulent le changement dans le paysage alimentaire canadien, des chefs aux restauratrices en passant par les entrepreneures, en célébrant leur leadership, leur innovation et leur impact.

En tant qu'entreprise créée par et pour les communautés canadiennes, Skip s'engage à soutenir les entreprises alimentaires et les restaurants locaux. Nous savons que l'industrie alimentaire évolue constamment, c'est l'un des secteurs les plus novateurs, résilients et essentiels au Canada. Nous reconnaissons qu'il est primordial d'offrir une plateforme pour soutenir la réussite des dirigeantes et des entrepreneures, tant chez Skip que dans l'ensemble de l'industrie alimentaire.

« Nous sommes ravis de célébrer les lauréates des Prix de l'industrie alimentaire de cette année. Ce prix reflète notre engagement à redonner à nos communautés et notre volonté d'être une organisation qui développe et encourage un solide leadership chez les femmes, à tous les échelons. Ces femmes redéfinissent le leadership dans le secteur de l'alimentation et de l'hôtellerie, tout en créant des changements durables dans leurs communautés. C'est inspirant de voir que ce prix devient rapidement une plateforme permettant de mettre en valeur les voix diversifiées qui transforment l'industrie alimentaire canadienne », a déclaré Melanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip.

Renforcer la communauté grâce à la nourriture

Adebola Esan est fondatrice et propriétaire du Flavours Restaurant, à Calgary, un établissement rassembleur célébrant la cuisine et la culture ouest-africaines.

« La nourriture crée des liens spéciaux quand les mots ne suffisent pas. Partager mon héritage culinaire m'a rappelé que chaque plat raconte une histoire qui mérite d'être célébrée », affirme Mme Esan.

Le travail de Katrina Langley a fait du camion de cuisine de rue Tide & Vine Oyster House un favori de la région de Niagara, propulsé par le travail d'équipe et l'offre de poissons et fruits de mer issus de pêche durable.

« Nous débuts étaient modestes, mais la passion, la persévérance et le sens de la communauté nous ont aidés à réaliser notre rêve, et ces valeurs continuent de nous mener plus loin que nous n'aurions jamais pu l'imaginer », affirme Mme Langley.

Un leadership créatif

Ashley Kosowan, cofondatrice de Jenna Rae Cakes, a transformé une boulangerie en une marque nationale grâce à ses talents artistiques et sa conviction profonde que la joie est au cœur de chaque création, tout en offrant des produits uniques.

« Notre objectif a toujours été de répandre la joie. Ce qui m'inspire, c'est de voir à quel point quelque chose de simple, comme un gâteau, peut rassembler les gens », indique Mme Kosowan.

Un leadership inspirant

Kathryn Chayka, chef de la direction de JKC Restaurants, supervise plus de 75 restaurants Wendy's et Tim Hortons à l'échelle mondiale et attribue son succès à l'autonomisation des équipes.

« Des équipes solides produisent des résultats solides. Cette mise en candidature reflète le dévouement de tous les gens que nous avons croisés sur notre parcours », affirme Mme Chayka.

Kristen Kayfish, directrice de district de Costa Vida Canada, a généré une croissance rapide en favorisant la confiance, le sentiment d'appartenance et l'autonomisation dans ses équipes réparties sur quatre sites.

« Le leadership consiste à créer un environnement où les gens peuvent s'épanouir. Quand les gens se sentent soutenus, tout le reste suit », explique Kayfish.

Les lauréates 2025 du Prix de l'industrie alimentaire se joignent à la communauté du Prix Top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Il s'agit d'un réseau de plus de 1 800 femmes affluentes, reconnues depuis 2012 pour avoir façonné le paysage canadien des affaires et de la culture, démontrant ainsi le pouvoir du leadership des femmes.

Dans une industrie alimentaire définie par l'innovation, le développement durable et l'inclusion, Skip continue de défendre les voix des femmes, de soutenir leur croissance et de célébrer les leaders qui apportent des changements positifs dans le domaine de l'hôtellerie et au-delà.

À PROPOS DE SKIP

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de Just Eat Takeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/ .

À PROPOS DU WXN

Le Réseau des femmes exécutives (Women's Executive Network ou WXN) est une communauté unique qui façonne l'avenir du leadership des femmes en Amérique du Nord. Nous rassemblons des milliers de femmes audacieuses, des allié•es et des sociétés membres dans une ambiance riche et diversifiée de développement professionnel, de réseautage, de leadership intellectuel, d'appartenance et de célébration qui propulse l'avancement des femmes professionnelles.

Guidé•es par notre propriétaire et chef de la direction, Sherri Stevens, et la Global Alliance of Inclusive Leadership (GAIL) de WXN, nous organisons les événements les plus prestigieux en Amérique du Nord pour les femmes d'affaires, créons des programmes de perfectionnement professionnel et encourageons un leadership éclairé chez les professionnelles. Cela comprend le Prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada , le sommet et les Prix GAIL, le sommet Bold Convos, ainsi que des programmes comme le programme RAW sur le leadership courageux et la série d'apprentissages sur le leadership Boldly Forward.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez https://wxnetwork.com/.

Suivez WXN sur les réseaux sociaux :

Instagram : @wxnetwork

Facebook : @WXNEvents

LinkedIn : Women's Executive Network

SOURCE Skip

[email protected]