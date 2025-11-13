Matcha, collations de fin de soirée et popularité des achats au détail : Skip publie son rapport national sur les commandes 2025

De nouvelles données de Skip révèlent qu'au Canada, les gens optent pour des plats réconfortants et pratiques et pour des incontournables locaux, et que ce sont les petites villes qui présentent certaines des plus fortes habitudes de commande au pays.

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, sert une nouvelle série d'observations dans son rapport national sur les commandes 2025. Ce rapport révèle notamment ce que la population adore, des plats réconfortants aux collations gourmandes devenues virales sur les réseaux sociaux. Bien que les données révèlent les fringales les plus savoureuses au Canada, la plus grande fierté de Skip demeure l'élargissement de son offre au détail. Désormais, c'est la commodité - parmi toutes les catégories - qui guide principalement les choix de la clientèle.

Skip (Groupe CNW/Skip)

L'expansion du réseau, quant à elle, se poursuit en 2025, et Skip examine de près l'évolution des goûts et des habitudes qui reflètent comment la population canadienne mange, magasine et vit. Compte tenu de l'engouement croissant au pays pour la commodité, les dernières données de Skip révèlent que les gens cherchent de plus en plus des solutions sur demande qui leur permettent d'économiser temps et argent. Skip leur offre donc des moyens plus rapides, plus faciles et plus abordables d'obtenir ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Quels achats se retrouvent le plus souvent dans les paniers au Canada? Voici quelques statistiques révélatrices.

À l'échelle nationale, la population a démontré que le confort, la curiosité et un peu d'aventure étaient au menu cette année.

Le poulet au beurre règne en maître : ce plat coup de cœur réconfortant a pris la tête en tant que plat le plus commandé au Canada pour une troisième année consécutive !

cette année, la plus importante commande avec Skip a eu lieu à Toronto : une commande de fleurs qui s'élevait à plus de 1 000 $ .

les commandes de chocolat Dubaï ont connu une hausse fulgurante de 2 300 % en un an , ce qui prouve que les Canadiennes et Canadiens savent suivre les tendances en matière de desserts.

Smash burger, burger double ou classique - peu importe son style, le burger est toujours roi. Il était d'ailleurs le type de plat numéro 1 parmi ceux commandés à l'échelle nationale en 2025.

ce condiment sucré et collant a gagné des parts de marché cette année. Force est de constater que les gens fondent toujours pour cette garniture à pizza.

cette catégorie a pris son envol avec une hausse de 1 700 % par rapport à l'année dernière. C'est la preuve que tout le monde au pays a adopté le service, tant pour des incontournables que des achats imprévus.

« Notre rapport national sur les commandes est toujours un bel aperçu de l'année. Nous jetons un regard sur les saveurs, les envies et les moments qui ont su apporter de la joie et faciliter la vie des gens. Cette année, les Canadiennes et Canadiens ont compté sur Skip pour tout : l'approvisionnement du garde-manger, les fournitures pour animaux de compagnie et, bien entendu, les repas réconfortants et les collations de fin de soirée, qui font toujours fureur. De plus, comme les détaillants partenaires sont de plus en plus nombreux à se joindre au réseau, nous aidons les Canadiennes et Canadiens à Skipper à l'essentiel et à obtenir tout ce dont ils ont besoin », explique Mélanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip.

Qu'il s'agisse de fringales convoitées à l'échelle nationale ou de coups de cœur locaux, de moments culturels ou de livraisons qui vont au-delà des repas, les tendances de commande de Skip en 2025 mettent en lumière les nombreuses façons de s'offrir du confort, de satisfaire sa curiosité et de profiter de la commodité.

Les 5 articles les plus commandés au pays

Poulet au beurre : après trois années consécutives, cet incontournable en sauce est toujours un succès! Voilà la preuve que les gens diront toujours oui à un plat réconfortant. Naan à l'ail : le mariage parfait, non seulement avec le poulet au beurre, mais aussi avec tous nos mets indiens préférés, ce qui prouve que les à-côtés ont toujours leur place dans les repas à emporter! Rouleau californien : un grand favori! Le classique des soirées sushi conserve le troisième rang. Frites : cet à-côté traditionnel et intemporel domine encore et toujours. Poutine : une histoire d'amour nationale qui confirme que certaines traditions sont trop délicieuses pour être mises de côté.

En tête de liste au Canada : commandes de saveurs d'un océan à l'autre

Les données régionales de Skip révèlent que les petites et moyennes villes sont celles qui définissent les tendances gastronomiques au pays :

Winnipeg s'est classée 1re ville au Canada en matière de matcha, devançant Toronto et Vancouver. Une personne à Lethbridge a passé une commande de presque 900 $, ce qui confirme que l'Alberta ne lésine pas sur la quantité lors des soirées pizza. Steinbach (au Manitoba) et Thorold (en Ontario) sont en tête pour les commandes de fin de soirée au Canada, Thorold affichant le plus grand nombre de commandes après 22 h. Félicitations à la communauté étudiante de l'Université Brock! Calgary a enregistré la plus forte proportion de commandes pour animaux domestiques sur Skip, des friandises aux jouets, faisant de la ville albertaine la capitale nationale des parents d'animaux de compagnie.

Des moments culturels qui font toute la différence



Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette année? Eh bien, la nourriture et les sports allaient de pair. Lors du match no 7 des Blue Jays dans le cadre de la série de championnat de la Ligue américaine, Skip a vu ses commandes augmenter de 10 % par rapport aux deux semaines précédentes. Les Canadiennes et Canadiens ont transformé le jour de match en jour de livraison, souhaitant profiter de leur repas préféré à la maison, devant leur écran.

Lorsque la livraison va au-delà des repas

Afin d'aider la population du pays à Skipper à l'essentiel, l'expansion continue des détaillants partenaires dans le réseau Skip va bien au-delà de la livraison de repas. Les nouveaux détaillants partenaires du réseau sont Pharmaprix, Dollarama et PetSmart. Cela signifie que, partout au pays, les gens peuvent obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Voici les catégories de Skip qui présentent la croissance la plus rapide cette année : la vente au détail (1 700 % de plus que l'an passé) et les fournitures pour animaux de compagnie (hausse de plus de 1 000 %). Cette croissance fait de la livraison un incontournable pour tout, des articles de dernière minute aux essentiels de tous les jours.

Vous en voulez plus? Les gens cherchent constamment à obtenir plus de commodité et de valeur dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi Skip s'affaire constamment à renforcer son rôle comme destination de choix pour les produits canadiens essentiels. Elle est également prête à poursuivre sa croissance dans de nouvelles catégories et avec de nouveaux partenaires, permettant ainsi aux Canadiennes et Canadiens de Skipper à l'essentiel.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de JustEatTakeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/ .

