Skip et Banques alimentaires Canada élargissent leur sixième campagne annuelle de Mardi je donne pour répondre à la demande grandissante des banques alimentaires

À la suite d'une campagne record en 2024 qui a permis de donner plus de 3,2 millions de repas*, Skip triple son incidence dans le cadre de Mardi je donne et étend son programme de ramassage de dons à domicile dans plus de villes au Canada.

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Alors que la demande atteint des niveaux sans précédent dans les banques alimentaires canadiennes, Skip et Banques alimentaires Canada collaborent pour leur sixième campagne annuelle de Mardi je donne afin de rejoindre un plus grand nombre de communautés et d'aider davantage les personnes dans le besoin.

La campagne de cette année fait suite à des efforts historiques en 2024 qui ont permis de recueillir plus de 1,6 million de dollars pour Banques alimentaires Canada et d'offrir 3,2 millions de repas grâce à la générosité des Canadiennes et Canadiens. Cependant, l'état d'urgence s'aggrave à mesure que le besoin de soutien augmente dans les banques alimentaires du Canada.

Selon le dernier rapport Bilan-Faim de Banques alimentaires Canada, les banques alimentaires recevront près de 2,2 millions de visites ce mois-ci seulement. Le nombre de visites dans les banques alimentaires a doublé en seulement six ans. Parmi celles-ci, on recense plus de 700 000 visites d'enfants. Il s'agit de la demande la plus élevée de l'histoire du Canada.

« La demande croissante dans les banques alimentaires reflète les défis urgents auxquels la population canadienne fait face aujourd'hui. Nous sommes profondément reconnaissants de notre partenariat avec Skip depuis six ans. Son généreux soutien et ses initiatives créatives, comme le programme de ramassage de dons à domicile qui se poursuit cette année, font une réelle différence pour les gens qui comptent sur les banques alimentaires dans les moments difficiles », déclare Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

Un soutien accru pour répondre à la demande grandissante

Pour répondre aux besoins croissants, Skip triple la portée de son initiative Mardi je donne cette année. Dans la foulée de son partenariat de longue date avec la Daily Bread Food Bank de Toronto, la campagne sera déployée à Calgary et à Winnipeg pour aider la Calgary Food Bank et l'organisme Harvest Manitoba.

Dès le 2 décembre, les résidentes et résidents des trois villes pourront planifier le ramassage de denrées non périssables directement à leur domicile en visitant le site givewithskip.ca, pour qu'il soit plus facile que jamais de redonner à la communauté. Pour chaque ramassage prévu, Skip donnera 100 $ à Banques alimentaires Canada, doublant ainsi les retombées dans les communautés locales.

Du 25 novembre au 2 décembre, Skip égalera aussi tous les dons en argent versés dans le cadre de la campagne Mardi je donne de Banques alimentaires Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $, pour un total de 200 000 $ à l'échelle nationale.

Offrir aux communautés canadiennes les moyens d'agir

La campagne Mardi je donne de Skip donne l'occasion aux gens d'ici d'aider leurs voisins dans le besoin et de lutter contre l'insécurité alimentaire, de leur domicile. Que ce soit en planifiant un ramassage de denrées non périssables à domicile ou en versant un don en argent en ligne, tout le monde peut participer et contribuer à changer les choses.

Pour la première fois, le personnel de Skip se porte volontaire pour recueillir des dons alimentaires à Winnipeg, à Calgary et à Toronto. En donnant leur temps, leur énergie et leur passion, les équipes de Skip font de la campagne un véritable effort collectif afin d'aider directement les communautés où elles vivent et travaillent.

« L'initiative Mardi je donne démontre le pouvoir de l'action collective et de la générosité : de petits gestes amplifiés par l'esprit de communauté peuvent remplir plus d'assiettes et nourrir plus de familles au pays. Grâce à notre campagne qui s'étend dans de nouvelles villes cette année et à nos équipes qui recueillent des dons pour la première fois, nous aidons plus de familles et de banques alimentaires que jamais », explique Mélanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip.

Un partenariat de longue date, ancré dans la communauté

Originaire de Winnipeg, le service Skip a fait ses débuts dans les banlieues du Canada. Aujourd'hui, c'est un réseau de livraison d'un océan à l'autre, ancré dans les valeurs canadiennes, où la gentillesse et la communauté vont de pair.

Grâce à son partenariat de longue date avec Banques alimentaires Canada, Skip continue de renforcer son engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire en aidant ses voisins dans le besoin, en soutenant les communautés locales et en faisant une réelle différence dans les banques alimentaires à l'échelle nationale.

À l'occasion de l'événement Mardi je donne (2 décembre), les Canadiennes et Canadiens sont invités à se joindre au mouvement en planifiant un ramassage de dons à domicile ou en faisant un don en argent sur le site givewithskip.ca avant le 28 novembre.

* Selon la mesure de Banques alimentaires Canada : 1 $ = 2 repas.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de Just Eat Takeaway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/ .

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois, selon les données de notre Bilan‑Faim. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

SOURCE Skip

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à l'adresse [email protected].