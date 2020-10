civiliti + Mandaworks (Suède) et SNC Lavalin remportent le concours international de design urbain pluridisciplinaire McGill College, l'avenue réinventée

« Le réaménagement de la place de l'avenue McGill College est un projet d'envergure qui changera l'image du centre-ville. Le concept lauréat permettra véritablement de vivre le centre-ville différemment. Avec le renouveau de la rue Sainte-Catherine Ouest et le réaménagement de places emblématiques comme le square Phillips, le cœur de notre ville sera plus vert, plus agréable, plus résilient et plus humain. Bravo à l'équipe gagnante d'avoir si bien su capter l'authenticité montréalaise et de nous proposer un projet qui fera rayonner notre ville », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.