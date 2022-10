À l'affiche du 28 octobre 2022 au 12 mars 2023

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - À compter du 29 octobre 2022, les cinq artistes de la courte liste pour le prix artistique le plus prestigieux du Canada présentent des œuvres contemporaines nouvelles et qui suscitent la réflexion au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) dans le cadre de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2022, à l'affiche jusqu'au 12 mars 2023. Les cinq finalistes seront au MBAC ce samedi 29 octobre pour rencontrer les visiteurs dans la salle d'exposition de 15 h à 17 h HE, à l'occasion de la journée portes ouvertes du Musée. L'entrée sera gratuite de 10 h à 17 h HE.

Sur l’image ci-haut, de gauche à droite pour chaque ligne horizontale, les cinq artistes de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2022 : Tyshan Wright (Atlantique), Krystle Silverfox (côte Ouest & Yukon), Azza El Siddique (Ontario), Divya Mehra (Prairies & Nord), et Stanley Février (Québec). (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

L'exposition du Prix Sobey pour les arts de 2022 invite le public à découvrir un large éventail d'œuvres d'art, recoupant plusieurs moyens d'expression artistique, notamment la photographie, la sculpture, la performance, la peinture et les installations vidéo. Les finalistes du Prix Sobey pour les arts de cette année sont Krystle Silverfox (côte ouest et Yukon), Divya Mehra (Prairies et Nord), Azza El Siddique (Ontario), Stanley Février (Québec) et Tyshan Wright (Atlantique).

« Ces cinq voix artistiques puissantes proviennent de chaque région du Canada, et leurs œuvres, leurs pratiques et leurs visions artistiques démontrent la force et l'impact de l'art contemporain sur la société canadienne », a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim, MBAC. « Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Sobey pour les arts pour ce prix et cette exposition, et nous invitons les communautés à venir faire un tour au Musée pour admirer ces œuvres dynamiques et rendre hommage à ces artistes exceptionnels. »

« Le conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts félicite ces cinq artistes inspirants de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2022 », a souligné Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts. « Depuis plus de 20 ans, la Fondation Sobey pour les arts est fière de suivre les pratiques des artistes visuels canadiens, et nous nous réjouissons à l'idée de faire connaître leurs œuvres exceptionnelles au Musée des beaux-arts du Canada. »

« Les visions artistiques audacieuses des cinq finalistes partent des particularités du temps et du lieu pour s'engager dans des conversations mondiales pertinentes », a expliqué Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives en conservation, MBAC, et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2022. « Leurs œuvres recoupent plusieurs supports, matériaux et perspectives de manières distinctives pour faire réfléchir à des réalités passées et imaginer des avenirs possibles. »

Cette exposition est enracinée dans l'expérience vécue des artistes finalistes, et les œuvres à l'affiche reflètent leurs différentes origines et leurs façons uniques de voir et penser le monde, et de l'habiter, élargissant le sens de la condition d'artiste « canadien(ne) » œuvrant sur l'île de la Tortue. Les projets multidisciplinaires englobent un éventail de pratiques créatives, de la performance à l'activisme en passant par l'installation, la sculpture, la photographie et la critique institutionnelle.

Stanley Février recourt à des stratégies de la critique institutionnelle pour mettre fin aux pratiques courantes de l'exclusion dans le monde de l'art. Azza El Siddique construit un environnement multisensoriel qui encourage la réflexion sur la nature éphémère de l'expérience physique et spirituelle. Krystle Silverfox explore le féminisme autochtone, la pensée décoloniale et les rapports au territoire par le biais de la sculpture et de la photographie. Dans sa pratique relevant à la fois de l'artisanat traditionnel et de l'art contemporain, Tyshan Wright relie les récits passés et actuels de l'expérience diasporique des Marrons de la Jamaïque. Divya Mehra ancre quant à elle sa démarche en recherche et en art conceptuel. Elle expose le racisme, l'usurpation culturelle et la présomption de propriété qui persistent dans les collections muséales, vestiges de l'époque coloniale, en appelant à la restitution significative d'artéfacts dérobés.

Voici la liste des cinq artistes de la courte liste pour le Prix Sobey pour les arts de 2022 :

Côte ouest et Yukon : Krystle Silverfox

Prairies et Nord : Divya Mehra

Ontario : Azza El Siddique

Québec : Stanley Février

Atlantique : Tyshan Wright

À propos du Prix Sobey pour les arts

Reconnu mondialement comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains, le Prix Sobey pour les arts est un catalyseur qui propulse la carrière d'artistes canadiens de tous âges grâce à un soutien financier, une exposition mettant en valeur les pratiques des cinq artistes finalistes, ainsi qu'une reconnaissance nationale et internationale.

Présenté chaque année, le Prix Sobey pour les arts offre une reconnaissance financière importante et la somme de 400 000 $ est répartie entre les 25 artistes de la longue liste : 100 000 $ pour la ou le gagnant.e, 25 000 $ pour les quatre finalistes de la courte liste et 10 000 $ chacun pour les artistes de la longue liste.

Un jury de conservateurs expérimentés, dont un juré international, sélectionne 25 artistes parmi les candidatures soumises -- cinq de chaque région désignée du Canada -- pour la longue liste. Un.e artiste de chaque région est ensuite sélectionné.e par le jury pour la courte liste.

La ou le lauréat.e du Prix Sobey pour les arts 2022 sera annoncé.e lors d'une célébration organisée au Musée des beaux-arts du Canada le 16 novembre 2022. L'exposition est présentée avec le soutien de la Fondation Sobey pour les arts.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 dans le but de perpétuer l'œuvre du regretté Frank H. Sobey, chef d'entreprise reconnu et grand collectionneur d'art canadien. La Fondation poursuit le travail qu'il a entrepris en conservant des œuvres représentatives de l'art canadien du 19e et du 20e siècle. Le Prix Sobey pour les arts, lancé par la Fondation, a eu lieu en 2002, 2004, 2006 avant de devenir annuel en 2007.

