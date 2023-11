Chemin de fer de la Gaspésie - La réhabilitation du dernier tronçon, entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé, franchit une nouvelle étape

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - De passage à New Carlisle aujourd'hui, le premier ministre du Québec, M. François Legault, s'est rendu sur l'un des chantiers du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Pour cette occasion, il était accompagné de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, ainsi que du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix.

Ensemble, ils ont pu constater l'ampleur des travaux à réaliser, soit le déplacement de la voie ferrée en raison de l'érosion de la falaise et la construction de murs de soutènement pour la protéger des aléas côtiers. Un travail colossal est en cours sur le tronçon de 72 km entre Caplan et Port-Daniel-Gascons. Plusieurs chantiers de réfection et de construction de ponts, ponceaux et murs de soutènement sont également en cours.

M. Legault a également profité de cette visite pour annoncer la publication d'un appel d'offres en vue d'entreprendre, en 2024, les travaux sur neuf structures du dernier tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. Ces travaux visent notamment la réhabilitation des ponts au-dessus de la Grande Rivière et de la rivière de l'Anse à Brillant, ainsi que la reconstruction complète des ponts qui enjambent le ruisseau à Émile-Couture à Grande-Rivière et la rue de La Plage, à Gaspé.

Cet appel d'offres est le premier d'une série de quatre devant être émis d'ici la fin de l'année.

À ce jour, plus de 310 M$ ont été engagés dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, sur l'ensemble des trois tronçons. Ce montant comprend les travaux majeurs effectués pour la réfection et la reconstruction des infrastructures, ainsi que les travaux de maintien des actifs. À terme, plus de 870 M$ seront investis dans la réalisation du projet.

Citations

« Le chemin de fer de la Gaspésie, c'est un projet d'avenir pour la région : un train qui va relier la région, d'un bout à l'autre, au reste du Québec. Le projet va faciliter la vie des entreprises et des touristes qui veulent se rendre en Gaspésie. On lance aujourd'hui un appel d'offres pour commencer, en 2024, des travaux sur le dernier tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. Je suis fier que notre gouvernement ait investi 871,8 M$ pour que ce projet-là voit le jour d'ici 2026. C'est un engagement important pour la région, et on tient parole. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La série d'appels d'offres à venir démontre bien la complexité du projet ainsi que l'ampleur des travaux à réaliser. En 2024, la population gaspésienne pourra constater qu'il y a beaucoup d'action sur le terrain. C'est une vingtaine de chantiers qui devraient être actifs simultanément afin de poursuivre la réhabilitation du chemin de fer. J'invite les entrepreneurs de la région à déposer leurs propositions pour faire partie de ce projet historique ! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Franchir cette nouvelle étape est, une fois de plus, la preuve que le projet de réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie est sur la bonne voie et chemine à vitesse grand V. Je salue d'ailleurs la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour son agilité dans ce dossier. On accueille chaque nouvel appel d'offres avec enthousiasme, sachant que ça nous rapproche toujours un peu plus de la ligne d'arrivée. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Les citoyens et les entreprises de la Gaspésie attendent avec impatience le retour du train jusqu'à Gaspé. Les appels d'offres annoncés aujourd'hui représentent les premiers travaux d'envergure dans la circonscription de Gaspé depuis plus de 10 ans. C'est un sentiment de fierté de voir notre gouvernement réaliser ce projet majeur qui marquera le développement du transport des personnes et des marchandises de la péninsule pour les prochaines années. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Encore une fois, nous démontrons tout le sérieux dans la démarche de réhabilitation du rail gaspésien. Je suis très fier du chemin parcouru au cours des 10 dernières années à ce sujet. La Gaspésie sera dotée d'une infrastructure qui fera l'envie de bien des régions ! »

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure et président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Faits saillants

Le chemin de fer de la Gaspésie, qui s'étend sur 325 km entre Matapédia et Gaspé, est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable depuis 2015.

Le projet a été scindé en trois tronçons pour faciliter sa réalisation : Matapédia à Caplan - en exploitation ; Caplan à Port-Daniel-Gascons - travaux en cours et mise en service prévue en 2024 ; Port-Daniel - Gascons à Gaspé - travaux en cours et mise en service prévue en 2026.

Un investissement total de 871,8 M$ a été confirmé par le gouvernement du Québec pour l'ensemble du projet : Matapédia à Caplan - 54,5 M$ ; Caplan à Port-Daniel-Gascons - 299,7 M$ ; Port-Daniel - Gascons à Gaspé - 517,6 M$.

Le gouvernement du Canada contribue financièrement aux travaux entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé, à hauteur de 45,8 M$ provenant du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, et de 10 M$ en vertu du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

contribue financièrement aux travaux entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé, à hauteur de 45,8 M$ provenant du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, et de 10 M$ en vertu du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire. Partenaire de premier plan, la Société du chemin de fer de la Gaspésie est responsable de l'exploitation du chemin de fer de la Gaspésie et de son entretien, en plus de la réalisation de plusieurs travaux s'inscrivant dans le projet de réhabilitation.

