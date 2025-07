TramCité - Le contrat d'Alstom transféré à CDPQ Infra

QUÉBEC, le 30 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la décision de transférer à CDPQ Infra le contrat intervenu au printemps 2023 entre Alstom et la Ville de Québec en vue du projet de tramway. Alstom a été en mesure de démontrer qu'elle saura répondre aux exigences techniques et de performance de TramCité pour la conception, la fourniture et l'entretien du matériel roulant. Les coûts d'acquisition et de maintenance du matériel roulant proposés par Alstom, malgré les nouvelles exigences techniques du projet, restent quant à eux comparables à ceux du contrat existant de 2023.

Le contrat sera subséquemment sous la responsabilité d'Infra CITÉ, filiale de CDPQ Infra, qui assume désormais la maîtrise d'œuvre du projet.

Rappelons qu'en octobre 2024, le gouvernement a confié à CDPQ Infra le mandat de continuer les analyses nécessaires à la planification de la phase 1 du Plan CITÉ, confirmant ainsi la poursuite du projet de tramway.

Citation

« Je suis heureuse que les discussions tenues, à ma demande, entre Alstom et CDPQ Infra aient permis d'assurer le maintien du contrat du matériel roulant. Il évite les délais et les coûts additionnels qu'aurait pu engendrer la tenue d'un nouvel appel d'offres, alors que la priorité est de livrer le meilleur projet au meilleur coût. Dans le contexte politique et économique actuel, il faut miser autant que possible sur notre contenu local et notre savoir-faire. Notre gouvernement accorde une grande importance aux retombées économiques de ce projet, et cette entente va permettre de préserver des emplois de qualité au Québec, notamment à l'usine d'Alstom de La Pocatière. Il faut que les bénéfices profitent d'abord à nos travailleurs et nos entreprises. C'est donc un dénouement plus que satisfaisant, autant pour le projet que pour l'économie québécoise! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

TramCité sera un réseau de tramway moderne dont la première phase totalisera 19 kilomètres.

Ce réseau structurant à haute fréquence doublera l'offre de transport collectif dans l'axe le plus achalandé de la communauté métropolitaine de Québec.

Il comprendra 29 stations, notamment dans les secteurs Le Gendre, Sainte-Foy , Université Laval, colline Parlementaire, Saint-Roch et Charlesbourg .

, Université Laval, colline Parlementaire, et . Le réseau améliorera la mobilité tout en offrant des gains de temps importants aux usagers du transport collectif.

Alstom est présente au Québec et possède une usine à La Pocatière.

Liens connexes

Page Web du projet TramCité

Page Web de la Ville de Québec - projet tramway

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724