Mobilité Infra Québec - Nomination des membres du conseil d'administration et d'un vice-président

QUÉBEC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce que le gouvernement du Québec a procédé à la nomination des membres du conseil d'administration (CA) de Mobilité Infra Québec (MIQ), ainsi qu'à celle de M. Frédérick Bouthillette à titre de vice-président.

MIQ sera administré par un CA composé de 11 membres, dont Mme Ann MacDonald, présidente du conseil, et Mme Renée Amilcar, présidente-directrice générale (PDG) de l'organisme. Leur mandat débutera le 2 septembre 2025. Le sous-ministre des Transports et de la Mobilité durable, ou la personne désignée pour le représenter, en est membre d'office.

Outre ces membres, le CA sera composé des personnes suivantes :

M me Isabelle Bonneau

Isabelle Bonneau Titulaire d'un MBA en gestion financière et en entrepreneuriat, ainsi que d'un doctorat en administration avec spécialisation en gestion de projet et leadership, M me Bonneau est une experte chevronnée en gestion de projets d'infrastructures de transports, qui possède plus de 25 ans d'expérience dans différents domaines (transports, gestion de projets, gestion municipale, génie-conseil, développement durable). Elle est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et administratrice de sociétés certifiée.

Bonneau est une experte chevronnée en gestion de projets d'infrastructures de transports, qui possède plus de 25 ans d'expérience dans différents domaines (transports, gestion de projets, gestion municipale, génie-conseil, développement durable). Elle est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et administratrice de sociétés certifiée. M. Serge Cadieux

Fort d'une carrière de plus de 40 ans dans le domaine des relations de travail et du droit, M. Cadieux a été premier vice-président du Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ainsi que membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Il est administrateur de sociétés certifié.

M. Alexandre Fortin

Titulaire d'un baccalauréat en génie de la construction et d'un certificat de deuxième cycle en gestion des coûts et du temps dans le cadre de projets de construction, M. Fortin est le président fondateur et directeur de la gestion de projet d'Alski Consultant depuis 2023. Il a une carrière active en gestion de projets et en maintien d'actifs immobiliers. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

M me Nancy Fréchette

Nancy Fréchette Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires ainsi que d'un baccalauréat en génie industriel, M me Fréchette est vice-présidente des infrastructures et de la gestion des actifs à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Au cours de sa carrière, elle a évolué dans divers rôles opérationnels et stratégiques à la Société de transport de Montréal, chez Hatch et chez exo. Elle est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et administratrice de sociétés certifiée.

Fréchette est vice-présidente des infrastructures et de la gestion des actifs à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Au cours de sa carrière, elle a évolué dans divers rôles opérationnels et stratégiques à la Société de transport de Montréal, chez Hatch et chez exo. Elle est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et administratrice de sociétés certifiée. M. Thierry Christian Kuate Kengne

Directeur principal des technologies de cybersécurité chez Fiera Capital, M. Kengne siège au conseil d'administration de Revenu Québec depuis juin 2022. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, détient plusieurs certifications en gestion des risques technologiques et en cybersécurité, et est administrateur de sociétés certifié.

M. Martin Larrivée

Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et administrateur de sociétés certifié, M. Larrivée a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion financière. Il est actuellement le vice-président et chef de la direction financière du groupe Ressorts Liberté. Il est également membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et siège à son comité d'audit.

M. Claude Michaud

Ingénieur civil de formation, M. Michaud est un banquier d'investissement senior et possède une expertise en matière de financement et d'élaboration de projets ainsi que de fusion, d'acquisition et de développement d'entreprises. Il a été membre du conseil d'administration et président du comité d'audit de la Société du parc Jean-Drapeau.

M me Thanh Thao Pham

Thanh Thao Pham Détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement, Mme Pham a occupé au cours des 30 dernières années plusieurs postes importants au sein de la haute fonction publique du gouvernement fédéral. Elle a notamment été sous-ministre déléguée à Transports Canada et a été responsable du projet de remplacement du pont Champlain . Elle est actuellement présidente du conseil d'administration de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Par ailleurs, M. Frédérick Bouthillette, qui est nommé vice-président de l'organisme, s'est démarqué dans la fonction publique québécoise en occupant notamment des postes de sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que de vice-président à la Société québécoise des infrastructures. Fort d'une solide expérience en gouvernance et en gestion de projets majeurs, M. Bouthillette a été un acteur marquant, au cours des dernières années, dans le développement de projets d'envergure en mobilité durable.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer la nomination des membres du CA de MIQ et celle de M. Frédérick Bouthillette au poste de vice-président. Après les nominations de la PDG et de la présidente du conseil d'administration, le 4 juin dernier, on franchit aujourd'hui une nouvelle étape très importante dans la mise en place de MIQ, créée pour transformer la façon dont nous réalisons les projets de transport complexes au Québec, et ce, dans l'objectif de les livrer plus rapidement pour moins cher. Afin d'accompagner Mmes Amilcar et MacDonald dans leur mandat, nous avons trouvé des personnes hautement qualifiées, compétentes, dont les parcours sont riches et complémentaires, notamment en gestion de projets, en transport, en finance et en ingénierie. Le service aux usagers et le respect de la capacité de payer des Québécois sont les deux priorités qui les guideront dans l'exercice de leur fonction. Je suis convaincue que leur arrivée au sein de MIQ contribuera au succès de l'organisation et de nos projets d'infrastructures de transport, et ce, au bénéfice de tous les Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est avec enthousiasme que j'accueille la nomination des membres du CA de MIQ. Leurs expertises diverses, leur riche parcours opérationnel et stratégique, ainsi que leur engagement en matière de service public seront essentiels pour assurer la mission de MIQ. Je me réjouis de pouvoir collaborer avec cette équipe solide et visionnaire, qui assurera un rôle déterminant pour la saine gouvernance de MIQ, tout en plaçant les usagers et la gestion rigoureuse au cœur de nos priorités. Ensemble, nous avons une occasion unique de réaliser de grands projets innovants. »

Ann MacDonald, présidente du CA

Faits saillants

Le CA de MIQ est constitué selon les dispositions prévues par la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (chapitre G-1.02; ci-après « LGSE ») et la Loi sur Mobilité Infra Québec (chapitre M-36.1; ci-après « Loi sur MIQ »). Sa composition assure le respect des obligations ainsi que des critères de représentativité établis par la LGSE, tout en rassemblant les expertises et les compétences prévues dans la Loi sur MIQ. Le CA de MIQ est ainsi composé de :

(chapitre G-1.02; ci-après « LGSE ») et la (chapitre M-36.1; ci-après « Loi sur MIQ »). Sa composition assure le respect des obligations ainsi que des critères de représentativité établis par la LGSE, tout en rassemblant les expertises et les compétences prévues dans la Loi sur MIQ. Le CA de MIQ est ainsi composé de : huit membres qualifiés de membres indépendants;



cinq femmes;



une personne de 35 ans ou moins;



trois membres représentatifs de la diversité de la société québécoise;



un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;



cinq membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

MIQ est un organisme du gouvernement qui vise à faciliter la réalisation de projets d'infrastructure de transport complexes et à en assurer la planification avec grande efficience.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724