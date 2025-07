Programme d'aide au transport collectif régional - Municipalité amie des aînés - Le gouvernement du Québec en action pour accroître la mobilité des personnes aînées

QUÉBEC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le renouvellement du Programme d'aide au transport collectif régional - Municipalité amie des aînés (PATCR - MADA), doté d'un budget global de 3,6 M$ pour la période 2025-2029.

Ce programme vise à améliorer la mobilité des personnes aînées en milieu rural, éloigné ou isolé. La mobilité représente un facteur crucial de leur bien-être, puisqu'elle leur permet d'accéder aux soins de santé ainsi que de se déplacer vers les commerces et les services, les activités de la communauté et leurs proches.

Le PATCR - MADA comprend trois volets répondant chacun à des objectifs spécifiques :

Volet 1 - Étude de besoins et de faisabilité : vise la réalisation d'une étude préalable à l'implantation d'un nouveau service de transport collectif régional, qui aidera à déterminer les besoins spécifiques des personnes aînées et les solutions adaptées.

Volet 2 - Projet pilote en transport collectif : soutient la mise en œuvre de nouveaux services de transport collectif répondant aux besoins des personnes aînées, à titre expérimental.

Volet 3 - Initiatives de familiarisation : encourage des actions concrètes pour aider les personnes aînées à se familiariser avec les services de transport collectif.

L'appel de projets a lieu du 1er juillet au 15 septembre 2025. Il vise à financer les projets qui débuteront dans le premier trimestre de l'année 2026. S'il y a des sommes résiduelles, un autre appel de projets pourrait suivre.

Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir, issu de la Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec (VVE), le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'associent de nouveau pour renouveler ce programme d'aide destiné aux personnes aînées.

Citations

« Le transport est un catalyseur du développement économique et social de nos communautés, partout au Québec, et particulièrement en milieu rural et régional. Le vieillissement de la population nous offre l'occasion d'innover en matière de mobilité dans le but d'offrir des services mieux adaptés aux personnes aînées. Ce programme renouvelé pour la période 2025-2029 confirme cette vision. Les projets soutenus permettront de tester de nouveaux services de transport collectif en milieu rural et d'identifier les solutions optimales. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le transport collectif est un élément essentiel au bien-être des aînés, leur permettant de demeurer actifs, autonomes et pleinement engagés dans leur communauté. Je salue le renouvellement du programme PATCR - MADA, qui s'inscrit dans notre plan d'action La fierté de vieillir et qui démontre que notre gouvernement soutient concrètement les municipalités qui s'adaptent au vieillissement de leur population en milieu rural ou éloigné. En leur facilitant l'accès aux services de proximité, aux activités communautaires et à leurs proches, nous contribuons à bâtir des milieux de vie sécuritaires, inclusifs et dynamiques pour les aînés du Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable