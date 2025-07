Les funérailles nationales en l'honneur de Serge Fiori auront lieu le mardi 15 juillet, à 15 h, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal

QUÉBEC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que la famille et les proches de Serge Fiori confirment que la cérémonie d'hommage national en l'honneur de l'artiste et musicien québécois aura lieu le mardi 15 juillet prochain, à 15 h, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Cette cérémonie, organisée selon les volontés de la famille et en collaboration avec les proches de l'artiste, offrira à la population l'occasion de rendre un dernier hommage à un artiste et créateur qui a profondément marqué la culture québécoise et contribué à façonner notre paysage musical.

Laissez-passer pour le public

Des laissez-passer seront disponibles pour le public. Les modalités de distribution de ces derniers, tout comme les détails concernant le déroulement et le contenu de la cérémonie, seront communiqués au cours des prochains jours.

Mise en berne du drapeau

À la demande du premier ministre, le drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement sera mis en berne le jour de la cérémonie, de l'aube au crépuscule.

Registre de condoléances

Rappelons qu'un registre de condoléances a été mis à la disposition du public souhaitant transmettre un message à la famille de M. Serge Fiori, à l'adresse suivante : Québec.ca/condoléances.

CITATION

« Tout au long de sa carrière, Serge Fiori nous a offert une œuvre qui nous unit, qui nous ressemble et qui nous touche droit au cœur. Il a contribué à bâtir l'identité musicale du Québec, notre nation lui doit beaucoup. Cet hommage national est une façon pour le Québec tout entier de reconnaître la trace profonde qu'il laisse derrière lui. C'est à notre tour de lui dire merci. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Elisabeth Roy, Roy & Turner Communications, Pour la famille de Serge Fiori, 514 238-1965, [email protected]