Charlevoix poursuivra son attraction des voyageurs internationaux et bonifiera son offre touristique

L'industrie touristique est importante au Québec, tout particulièrement à l'extérieur des grands centres. Afin de contribuer à la consolidation du positionnement touristique de leur région à l'échelle nationale et internationale, l'Association touristique de Charlevoix (Tourisme Charlevoix) et Réseau Charlevoix Gestion d'équipements publics ont mis sur pied des projets de développement touristique structurants et porteurs de croissance. Ces organismes pourront compter sur le gouvernement du Canada pour les appuyer dans leurs efforts.

Des organismes phares de la région de Charlevoix

Constituée en 1975, Tourisme Charlevoix, promeut et favorise le développement de l'industrie touristique de la région, notamment par l'entremise d'activités de commercialisation hors Québec et d'activités de développement de l'offre des produits touristiques. Elle compte 480 membres et a l'entière responsabilité de la gestion et du financement de tous les lieux d'accueil et de renseignements touristiques de la région de Charlevoix - une situation unique au Québec. Elle administre trois bureaux d'information touristique ouverts à l'année, deux bureaux d'accueil touristique saisonniers et trois relais d'information touristique.

À Baie-Saint-Paul, le Réseau Charlevoix Gestion d'équipements publics exploite, entre autres, le Train de Charlevoix dans une vision de développement écoresponsable, et encourage les partenariats et les retombées locales tant économiques que sociales. Sa mission est d'offrir une alternative de transport en commun respectueuse et sécuritaire ainsi qu'une expérience touristique unique entre la ville de Québec, la Côte-de-Beaupré et les villes et villages côtiers de Charlevoix. Un troisième train lui a permis d'augmenter la capacité et la flexibilité d'un service touristique qui roule sept jours sur sept entre juin et octobre et dessert l'ensemble du territoire jusqu'à trois fois par jour.

Un appui au développement touristique et à l'attractivité de la région

Pour les aider à réaliser leurs projets respectifs, les deux organismes de Charlevoix bénéficient de contributions financières totalisant 1 030 000 dollars de DEC. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.



Citations

« Nous sommes très heureux de la nouvelle contribution financière de Développement économique Canada pour soutenir la promotion et le développement de Charlevoix sur les marchés hors-Québec. Cette aide importante nous permettra de continuer à innover pour atteindre de nouvelles parts de marchés. Appuyé par ses partenaires, doté d'une équipe solide, et ancré sur un nouveau plan marketing 2020-2022, Tourisme Charlevoix a tout pour se positionner comme destination touristique incontournable. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

« Réseau Charlevoix est une organisation importante pour Charlevoix. C'est plus de 65 employés dédiés et professionnels. Le Train de Charlevoix a développé son marché touristique et continue à le faire. C'est plus de 60 000 embarquements qui ont été faits en 2019, ce n'est pas rien pour une région comme la nôtre. L'aide provenant de DEC a permis à Réseau Charlevoix d'acheter un troisième train et ceci a prouvé, dès sa première saison d'opération, que le besoin était présent. Ce train c'est plus de flexibilité, plus de capacité, plus de projets de trains spéciaux… C'est donc plus de retombées directes et indirectes pour la région de Charlevoix. »

Bruno Labbé, président du conseil d'administration de Réseau Charlevoix

« Les activités de Tourisme Charlevoix et du Réseau Charlevoix Gestion d'équipements publics contribuent à la vitalité et à l'essor touristique de la région, et les retombées de leurs actions profitent à l'industrie touristique régionale, québécoise et canadienne. Je suis fière de cet appui de DEC à des organismes qui participent activement à la prospérité de nos régions et, par le fait même, à la notoriété du Canada à l'étranger, attirant encore plus de visiteurs dans Charlevoix. »

Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« À titre de ministre du Développement économique, j'ai pour objectifs de contribuer à stimuler le tourisme, à créer des emplois de qualité, à dynamiser les régions et à assurer la prospérité de l'économie canadienne. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets qui consolident le positionnement touristique de nos régions, et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Nous sommes là pour mettre encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de nos frontières. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Tourisme Charlevoix a reçu une contribution non remboursable de 780 000 dollars pour la mise en œuvre d'un plan de commercialisation hors Québec et le développement de l'offre touristique auprès des clientèles hors Québec et à l'international.

pour la mise en œuvre d'un plan de commercialisation hors Québec et le développement de l'offre touristique auprès des clientèles hors Québec et à l'international. Réseau Charlevoix Gestion d'équipements publics a reçu une aide financière de 250 000 dollars sous forme de contribution remboursable pour l'acquisition d'un troisième train léger pour optimiser son offre de transport à des fins touristiques.

sous forme de contribution remboursable pour l'acquisition d'un troisième train léger pour optimiser son offre de transport à des fins touristiques. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

