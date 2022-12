Les deux entreprises d'hébergement touristique des Laurentides obtiennent des aides financières totalisant 600 000 $ de DEC.

BROWNSBURG-CHATHAM, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite‍-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, des investissements totalisant 600 000 $ à Chalets Spa Nature et à Au‑delà du boulot pour les aider à surmonter les répercussions économiques de la pandémie.

Cet appui de DEC est consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme et l'aide financière se détaille comme suit :

Chalets Spa Nature, qui gère sept luxueuses résidences de tourisme dans la région de Morin‍-Heights, bénéficie d'une contribution remboursable de 500 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise de construire un nouveau chalet et de faire l'acquisition d'équipements de thermothérapie et de plein air, ce qui servira à développer davantage son offre touristique tout en adoptant des pratiques écoresponsables.

Au-delà du boulot, qui propose de l'hébergement écotouristique insolite, bénéficie de son côté d'une contribution non remboursable de 100 000 $. L'aide de DEC permettra entre autres à l'entreprise de Brownsburg‍-Chatham de construire une cabine flottante et deux dômes, en plus de faire l'acquisition de quais qui seront installés au bord du lac. Ces ajouts contribueront à accroître son offre touristique et à poursuivre son développement écoresponsable.

La réalisation de ces projets contribuera à une hausse de l'achalandage touristique dans les Laurentides et à attirer de la clientèle potentielle dans plusieurs commerces de la région.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID‑19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur touristique. Grâce aux appuis annoncés aujourd'hui, Chalets Spa Nature et Au‑delà du boulot pourront mieux s'outiller pour l'avenir. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‍-‍La Petite‑Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. L'annonce des investissements aujourd'hui aidera les deux entreprises d'hébergement touristique des Laurentides à se tourner vers l'avenir. Les projets de Chalets Spa Nature et Au‑delà du boulot, constituent d'excellentes nouvelles pour la région des Laurentides et son attractivité! »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID‑19. Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme permet aux entreprises de s'adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d'une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‑Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Chalets Spa nature est fière de compter DEC comme partenaire financier pour supporter sa croissance. Leur appui complète très bien nos investissements importants nécessaires à notre plan stratégique d'offrir de l'hébergement haut de gamme en plein nature. DEC a rapidement saisi nos enjeux d'affaires et a su nous proposer une aide financière adaptée à notre réalité d'affaires. »

David Leblanc, président, Chalets Spa Nature

« Nous tenons à remercier DEC pour sa contribution financière importante favorisant le développement de notre belle entreprise familiale. Cette aide inestimable nous permet d'étendre significativement notre offre écotouristique et de passer de 6 à 9 hébergements après à peine deux ans d'opération. Le soutien de DEC nous permet d'éponger une partie de l'augmentation phénoménale du prix des matériaux et de la main‑d'œuvre suite à la COVID et d'accélérer la croissance de notre entreprise. »

Catherine Lafleur, vice-présidente, Au‑delà du boulot

Faits en bref

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.





(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.





Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias: Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard‑Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]