OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - La présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, Nancy Etok, et le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, ont publié la déclaration suivante pour célébrer la signature de la prolongation de l'Entente sur le protocole de mobilisation (entente) entre Pauktuutit et Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Aujourd'hui, Pauktuutit et EDSC confirment notre engagement renouvelé à travailler à l'atteinte d'objectifs communs et à l'amélioration du bien-être et de la sécurité des femmes, des enfants et des personnes de diverses identités de genre inuits dans nos communautés.

Pauktuutit et EDSC se consacrent à ce partenariat continu pour faire progresser les aspirations et défendre les droits inhérents des femmes inuites. En juillet 2019, les travaux initiaux entre Pauktuutit et EDSC ont abouti à la signature de l'entente originale. Il s'agissait de la première entente officielle entre un ministère fédéral et des femmes inuites, une belle avancée.

La signature d'aujourd'hui prolonge l'entente jusqu'en mars 2029 et permet à Pauktuutit de poursuivre son travail de mobilisation auprès des femmes et des personnes inuites de diverses identités de genre afin d'éclairer directement les stratégies fédérales.

Grâce à cet engagement financier ferme et au dialogue continu entre EDSC et Pauktuutit, nous nous réjouissons à l'idée de renforcer la collaboration en privilégiant une perspective sexospécifique (ACS Plus) propre aux Inuits pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques, des programmes et des services d'EDSC.

De plus, cette entente officialise notre relation mutuellement avantageuse, ce qui représente un autre jalon dans la promotion de la réconciliation et de l'égalité entre les sexes pour les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre inuites, peu importe où elles vivent au Canada.

« Nous remercions le ministre Boissonnault, EDSC et le gouvernement du Canada pour cet engagement financier ferme et l'assurance renouvelée d'un dialogue continu entre EDSC et Pauktuutit. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer la collaboration en appliquant un cadre d'analyse comparative entre les sexes (ACS Plus) propre aux Inuits pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques, des programmes et des services d'EDSC. »

Nancy Etok

Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada.

« Ce gouvernement est déterminé à travailler avec Pauktuutit Inuit Women of Canada, et la cérémonie de signature d'aujourd'hui est une des façons dont nous témoignons le respect et l'admiration que nous éprouvons. Cette Entente sur le protocole de mobilisation définit nos priorités communes et ouvre la voie à une collaboration qui permettra d'obtenir de meilleurs résultats sociaux, économiques et politiques pour les femmes, les enfants et les familles inuits. »

Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

