Cérémonie de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, convie les représentants des médias à la cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie et d'activités de secours pour souligner la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le dimanche 5 octobre, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la cérémonie. Cette confirmation de même que l'information sur le lieu où se tiendra l'événement seront envoyées vers 9 h le 5 octobre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Dimanche 5 octobre 2025 Heure : 14 h Lieu : Québec (Québec)

