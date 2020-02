Cercle des Grands entrepreneurs du Québec : quatre nouveaux entrepreneurs honorés

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins s'associent à nouveau cette année afin d'honorer des entrepreneurs d'exception dans le cadre du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec. Le Cercle met en lumière les réalisations et l'engagement de femmes et d'hommes inspirants qui par leurs actions ont participé au dynamisme de l'entrepreneuriat et au développement économique du Québec.

Dans le cadre de cette troisième soirée, André Chagnon, Christiane et Jean-Yves Germain ainsi que Marcel Dutil, seront honorés. Le Cercle vise à reconnaître le talent de ces quatre entrepreneurs, qui, par leur clairvoyance, leur authenticité, leur esprit innovateur et leur personnalité distinctive, sont des sources de fierté pour tous les Québécois et d'inspiration pour une nouvelle génération d'entrepreneurs.

« En plus d'avoir fait croître des entreprises qui se démarquent et qui contribuent hautement à la vitalité de l'entrepreneuriat québécois, les Grands entrepreneurs que nous reconnaissons aujourd'hui sont tous des véritables modèles d'audace et de détermination », affirme Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. « L'histoire économique du Québec s'est forgée grâce aux idées et à l'ambition de visionnaires, et le Cercle reconnaît les parcours remarquables de ceux qui y ont contribué. »

Que ce soit par l'impact de leur œuvre philanthropique, leur engagement auprès de leur communauté ou l'importance qu'ils accordent à leurs partenaires d'affaires locaux, l'ensemble des Grands entrepreneurs reconnus cette année a un point commun : soit celui de mettre leur expertise et leur grande générosité au bénéfice de la société.

« La Banque Nationale est fière de souligner l'apport de ces quatre entrepreneurs au développement du Québec », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Pour nous, honorer ces gens d'exception, c'est aussi une façon d'inspirer la jeune communauté d'entrepreneurs et de contribuer à son essor. Dans un contexte d'affaires en changement rapide, une relève forte, compétente et audacieuse est plus importante que jamais pour assurer le dynamisme économique et social. »

Le Cercle propose des contenus interactifs qui pourront être consultés au cercledesgrandsentrepreneurs.com ou dans le cadre d'une exposition itinérante qui sillonnera le Québec. Le public montréalais est d'ailleurs invité à découvrir l'histoire de chacun des lauréats du 10 au 16 février alors que l'exposition sera présentée à la fois à l'Espace CDPQ et au Complexe Desjardins. Par la suite, elle entamera une tournée dans différentes régions du Québec.

« Ils sont de véritables figures de proue du Québec moderne », de souligner Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à propos des quatre entrepreneurs honorés cette année. « Nous leur devons le goût de briller hors des sentiers battus. Leur capacité d'innover et de durer est une source d'inspiration pour la relève entrepreneuriale aux quatre coins du Québec. »

Les lauréats ont été nommés par un jury composé de membres de la communauté d'affaires, de membres honoraires du Cercle et d'entrepreneurs.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 281 milliards de dollars au 31 octobre 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

