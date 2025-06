Le montant permettra d'aider 17 organismes qui œuvrent dans la grande région de Toronto

TORONTO, le 27 juin 2025 /CNW/ - Les 27, 28 et 29 juin, près de 300 employé•e•s, retraité•e•s et bénévoles de la Banque Nationale se réunissent dans la grande région de Toronto pour participer à la 13e édition du Grand Tour BN. Cette année, l'événement a permis d'amasser 256 267 $ pour soutenir 17 organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes de la région, et à la Fondation Jeunes en Tête, qui agit pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans.

Près de 300 employé·e·s, retraité·e·s et bénévoles de la Banque Nationale ont participé à la 13e édition du Grand Tour BN. Photo : Maxime Côté, photographe (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Parcouru à vélo ou à la course à pied, le Grand Tour BN est un défi sportif et philanthropique qui, au fil des années, a fait découvrir aux participant•e•s différentes régions du Québec. Le défi se déroule pour la première fois cette année en Ontario Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a permis de remettre deux millions de dollars à plus de 75 organismes.

Le comité organisateur du Grand Tour BN tient à remercier l'Université York, où le départ de l'événement a eu lieu, pour son hospitalité.

Le montant amassé sera remis aux organismes suivants : Voyages de rêve Toronto, Le Centre York Hills pour les enfants, la jeunesse et les familles, Easter Seals Ontario, Red Door Family Shelter, Shining through centre for children with autism, Lighthouse Learning and Development Centre, Luso Canadian Charitable Society, The Baby Depot, The Jean Tweed Center, Yellow Brick House, Student Nutrition Ontario Central East through Peterborough Child & Family Center, Fondation canadienne de la SCDL, Beat the Streets, ArtHouse for Children & Youth, Markham Stouffvile Hospital Foundation, Fondation Jeunes en tête, Eparea, Sheena's Place.

Citations

« L'engagement des employé•e•s, retraité•e•s et bénévoles de la Banque Nationale qui participent au Grand Tour BN nous impressionne chaque année, et c'est un privilège de pédaler à leurs côtés pour cette 13e édition. Voir autant de personnes se mobiliser pour soutenir les jeunes et avoir un impact positif dans leur communauté est profondément inspirant. Cette initiative est bien plus qu'un défi sportif, c'est un vrai mouvement de solidarité qui fait du bien partout où il passe », mentionnent Lucie Blanchet, présidente d'honneur du Grand Tour BN et première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client, et Danny Déry, président du comité organisateur et vice-président, Écosystème approvisionnement, à la Banque Nationale.

« Nous sommes fiers d'accueillir pour la première fois le Grand Tour BN dans la grande région de Toronto. La Banque est engagée à soutenir les communautés où elle est présente. Nous croyons sincèrement que les fonds récoltés contribueront à la mission fondamentale des organismes bénéficiaires et qu'ils feront une réelle différence dans la vie des jeunes. », affirme Eric Pak-Kin Chan, vice-président régional, services aux particuliers, grande région de Toronto Est et Centre, à la Banque Nationale.

« 1 jeune sur 3 présente des symptômes de détresse psychologique. C'est une réalité troublante qui souligne l'urgence d'agir. Depuis plus de 10 ans, la Banque Nationale est un partenaire essentiel de notre mission. Grâce au Grand Tour BN, ses employés se mobilisent avec cœur pour soutenir la santé mentale des ados. Investir dans la prévention, c'est investir dans un avenir plus sain pour toute la société. Merci à la Banque Nationale de pédaler et courir avec nous vers un avenir meilleur. », déclare Mélanie Boucher, présidente-directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en offrant aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller, voici les gestes concrets que la Fondation pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Twitter et Instagram.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 536 milliards de dollars au 30 avril 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

