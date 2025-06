MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce un nouveau partenariat avec Apollo Global Management, Inc. (« Apollo ») visant à accroître l'accès aux investissements en crédit privé pour les investisseurs qualifiés canadiens.

Lancé le 1er mai dernier, le Fonds de crédit privé Apollo BNI offre un accès exclusif à des opportunités de crédit privé en investissant dans Apollo Debt Solutions BDC, une société de développement commercial américaine non cotée en bourse. La stratégie se concentre sur des prêts garantis de premier rang directement octroyés à de grandes entreprises, des prêts syndiqués à grande échelle, ainsi que, dans une moindre mesure, du financement direct à des entreprises de taille intermédiaire.

Fondée en 1990, Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial à forte croissance, supervisant des actifs de 785 milliards de dollars américains1. La société a construit un écosystème de 16 plateformes d'origination axées sur les prêts adossés à des actifs et les financements spécialisés, générant chaque année des dizaines de milliards de dollars d'actifs pour ses clients et des tiers. Forte d'une équipe de près de 4 000 professionnels, Apollo met à profit son envergure et son expertise approfondie pour créer de la valeur pour les investisseurs.

« Cette offre marque une étape importante dans la démocratisation de l'accès au crédit privé, et témoigne de l'engagement commun de BNI et d'Apollo à répondre à la demande croissante pour des solutions d'investissements alternatifs », a déclaré Corinne Bélanger, vice-présidente, Solutions d'investissement chez BNI. « Grâce au leadership reconnu d'Apollo, nous sommes convaincus que cette solution permettra aux investisseurs de bénéficier d'une stratégie de qualité institutionnelle pour leurs portefeuilles. »

« Alors que nous cherchons à accroître l'adoption des marchés privés dans les portefeuilles de clients, nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de BNI pour le lancement de cette nouvelle offre aux investisseurs canadiens accrédités », a déclaré Stephanie Drescher, associée et chef du développement des clients et des produits chez Apollo. « Dans le cadre de nos efforts continus pour offrir des investissements privés de qualité institutionnelle aux particuliers, les conseillers canadiens et leurs clients auront accès à des solutions de crédit privé pouvant accroître la diversification de leur portefeuille et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »



1En date du 31 mars 2025.

À propos d'Apollo Global Management, Inc.

Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial à forte croissance. Dans notre activité de gestion d'actifs, nous cherchons à fournir à nos clients un rendement excédentaire à chaque point du spectre de risque-rendement, du crédit de première qualité au capital-investissement. Depuis plus de trois décennies, notre expertise en matière d'investissement sur notre plateforme entièrement intégrée répond aux besoins de rendement financier de nos clients et fournit aux entreprises des solutions de capital innovantes pour la croissance. Par l'intermédiaire d'Athene, notre entreprise spécialisée en services de retraite, nous aidons les clients à atteindre la sécurité financière en fournissant une gamme de produits d'épargne-retraite et en agissant en tant que fournisseur de solutions aux institutions. Notre approche patiente, créative et bien informée en matière d'investissement aligne nos clients, les entreprises dans lesquelles nous investissons, nos employés et les communautés sur lesquelles nous avons un impact, afin d'étendre les opportunités et d'obtenir des résultats positifs. Au 31 mars 2025, Apollo avait environ 785 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.apollo.com.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 98,9 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de Fonds de crédit privé Apollo BNI

Le Fonds de crédit privé Apollo BNI (le « Fonds ») est géré par Banque Nationale Investissements inc, une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendu par des courtiers autorisés. Les rendements sont calculés après le paiement des honoraires de gestion et des autres frais encourus par le Fonds aux fins de la mise en œuvre des stratégies d'investissement. Le Fonds ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ces parts vous conviennent et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 536 milliards de dollars au 30 avril 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.



SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]