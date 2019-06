Célébrez la citoyenneté à l'occasion de la fête du Canada - Appuyez les nouveaux Canadiens, en réaffirmant votre citoyenneté et en devenant un citoyen actif!

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Chaque année, des cérémonies de citoyenneté ont lieu à l'échelle du pays à la fête du Canada pour accueillir nos nouveaux citoyens. Cette année, 42 cérémonies de citoyenneté se dérouleront partout au Canada le 1er juillet.

Mentionnons quelques-uns des nombreux endroits où auront lieu une cérémonie de citoyenneté spéciale à l'occasion de la fête du Canada : Canada Place, à Vancouver, le parc national du Mont-Riding, près de Brandon, au Manitoba, Black Creek Pioneer Village, à Toronto, le Vieux-Port de Montréal, et le lieu historique national de Skmaqn-Port-la-Joye-Fort Amherst, à Rocky Point, à l'Île-du-Prince-Édouard.

La fête du Canada est l'occasion de célébrer notre pays, d'en être fier. Elle permet de réfléchir à la façon dont nous pouvons tous être des citoyens actifs, échanger avec les autres dans nos collectivités et renforcer notre sentiment d'appartenance.

On encourage les Canadiens à participer à une cérémonie de citoyenneté dans leur ville ou village afin de célébrer ce que signifie le fait d'être Canadien : les droits dont nous jouissons, les responsabilités que nous partageons, et la diversité qui fait du Canada un pays fort. Chaque cérémonie de citoyenneté permet également aux citoyens canadiens participants de répéter le serment de citoyenneté et de manifester leur engagement envers le Canada.

Citation

« Sous la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, les gens de toutes les races, religions, orientations sexuelles, identités de genre et origines culturelles partagent la fierté d'être Canadiens, et ce, des plus brillants exploits. Chaque année, au 1er juillet, nous nous rappelons la chance incroyable que nous avons d'avoir le Canada pour pays. Je vous invite à participer à une cérémonie de citoyenneté et à réaffirmer votre citoyenneté. Je vous encourage également à profiter au maximum de votre journée avec vos amis, familles et concitoyens canadiens. Nous le Nord! Bonne fête du Canada! »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les cérémonies de citoyenneté marquent la fin du long processus d'immigration, d'établissement et d'intégration d'un nouvel arrivant au Canada. Il s'agit d'un moment émouvant.

Le fait de prêter le serment de citoyenneté est également une étape juridique nécessaire en vue d'acquérir la citoyenneté.

Devenir Canadien signifie d'intégrer une société canadienne diversifiée et d'accepter les droits et les responsabilités associés à la citoyenneté. Le gouvernement encourage tous les immigrants à emprunter le chemin de la citoyenneté et à participer activement à la société canadienne, car ces mesures peuvent favoriser un plus grand sentiment d'appartenance.

Depuis le tout début du pays et encore aujourd'hui, les Autochtones contribuent à faire du Canada un pays plus fort et inclusif.

Le Canada est maintenant composé de personnes de plus de 200 origines ethniques différentes, la population au Canada de 13 de ces groupes ethniques s'élevant à plus d'un million. Au cours des 10 dernières années, près de 1,7 million de personnes sont devenues citoyens canadiens.

On encourage toutes les personnes au Canada, qu'il s'agisse de nouveaux arrivants ou de citoyens, à devenir des citoyens actifs au sein de leur collectivité et à travailler avec tous les Canadiens pour améliorer notre pays et le rendre plus inclusif.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

