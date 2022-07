GATINEAU, QC, le 23 juill. 2022 /CNW/ - Un système de garde d'enfants n'est pas juste une politique sociale, c'est aussi une politique économique. L'accès à un système de garde d'enfants abordable, souple, inclusif et de haute qualité fera croître l'économie, permettra à plus de femmes d'intégrer la population active et donnera aux enfants canadiens le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et territoire pour mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et la ministre de l'Éducation du Yukon, Jeanie McLean, célèbrent le premier anniversaire de la signature de l'Accord entre le Canada et le Yukon sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Dans le cadre de l'accord conclu avec le Yukon, le gouvernement du Canada investit près de 42 millions de dollars sur cinq ans afin d'améliorer les services réglementés pour les enfants de moins de six ans dans le territoire. L'investissement du gouvernement du Canada s'appuie sur les réussites du Yukon visant à permettre aux familles yukonnaises d'avoir accès à des services d'apprentissage et de garde agréés à temps plein au coût moyen de 10 $ ou moins par jour.

Grâce au soutien offert dans le cadre de l'accord conclu avec le Canada, le Yukon a déjà dépassé son engagement de créer 110 nouvelles places en apprentissage et garde des jeunes enfants agréées d'ici cinq ans, afin de permettre aux familles yukonnaises un accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le territoire met l'accent sur la création de places dans des garderies agréées sans but lucratif, à but lucratif, en milieu familial et des centres gérés par les gouvernements des Premières Nations.

Les gouvernements du Canada et du Yukon ont créé un comité de mise en œuvre pour surveiller les progrès réalisés dans les engagements en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en consultation avec les partenaires et les intervenants. Le gouvernement du Canada est représenté au sein du comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

De plus, le Yukon soutient :

des éducateurs de la petite enfance fiables et qualifiés, notamment grâce à de meilleures possibilités de perfectionnement professionnel, à un financement accru permettant aux exploitants de programmes d'offrir des régimes d'assurance complets, et à l'un des salaires minimums les plus élevés au Canada pour les éducateurs de la petite enfance pleinement qualifiés, soit un peu plus de 30 $ l'heure;

pour les éducateurs de la petite enfance pleinement qualifiés, soit un peu plus de 30 $ l'heure; un système universel de garde qui s'adapte aux enfants ayant des capacités différentes et à ceux qui ont besoin d'un soutien amélioré ou individuel, et qui garantit que toutes les familles ont un accès équitable à des soins de grande qualité et abordables;

un engagement clair à poursuivre la collaboration avec les partenaires des Premières Nations partout au Yukon pour veiller à ce que les familles autochtones aient accès à des services d'apprentissage et de garde abordables et de qualité qui favorisent les façons de savoir, de faire et d'être des Premières Nations du Yukon .

La création d'un système de garde d'enfants pancanadien qui fonctionne pour les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, en plus de créer de bons emplois et de stimuler l'économie. La quasi-totalité des provinces et des territoires a déjà réduit les frais de garde d'enfants. D'ici la fin de 2022, les frais moyens pour les places en garderie réglementées seront réduits de moitié partout au pays. Pour les administrations comme le Yukon et le Québec, qui ont déjà mis en place un système universel et abordable de garde d'enfants, les investissements appuieront notamment l'augmentation du nombre de places en garderie inclusives et de qualité.

Citations

« Je suis ravie des progrès remarquables que nous avons réalisés au cours de la dernière année, depuis la signature de l'Accord entre le Canada et le Yukon sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. En collaborant avec le gouvernement du Yukon, nous contribuons à faire de la prestation de services de garde de qualité, abordables et inclusifs une réalité sur le territoire. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le gouvernement du Yukon est déterminé à offrir aux familles un accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, inclusifs et abordables. Au cours de la première année de ce programme universel au Yukon, plus de 200 nouvelles places ont été créées, le salaire minimum des éducateurs de la petite enfance pleinement qualifiés a été augmenté à l'un des plus élevés au pays, et les frais directs des parents ont été réduits à moins de 10 $ par jour en moyenne pour une place à temps plein. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous continuons d'améliorer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au profit des familles, des éducateurs de la petite enfance, des exploitants de programmes et de tous les Yukonnais. »

- La ministre de l'Éducation, Jeanie McLean

Les faits en bref

Le Yukon a signé l'Accord entre le Canada et le Yukon sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada le 23 juillet 2021.

a signé l'Accord entre le et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du le 23 juillet 2021. Le Yukon a mis sur pied un système de garde d'enfants au coût moyen de 10 $ ou moins par jour au printemps 2021, avant de signer l'accord pancanadien. Les investissements fédéraux appuieront l'expansion du système au Yukon .

a mis sur pied un système de garde d'enfants au coût moyen de 10 $ ou moins par jour au printemps 2021, avant de signer l'accord pancanadien. Les investissements fédéraux appuieront l'expansion du système au . En réponse aux demandes des provinces et des territoires et afin d'appuyer la mise en œuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le budget de 2022 propose de verser 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, en vue d'établir un fonds pour l'infrastructure d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce financement permettra aux provinces et aux territoires d'investir davantage dans les services de garde d'enfants, par exemple en construisant de nouvelles installations.

Comme les éducateurs de la petite enfance sont au cœur d'un système de garde de qualité, abordable, souple et inclusif, les grilles salariales et les mesures de soutien supplémentaires à la formation pour les éducateurs de la petite enfance font partie de tous les accords pancanadiens conclus avec les provinces et les territoires, à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a également annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a également annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Au total, le gouvernement du Canada prévoit de créer près de 250 000 nouvelles places en garderie grâce aux ententes pancanadiennes avec les provinces et les territoires, et il a déjà atteint son objectif de créer 40 000 places plus abordables avant 2020, dans le cadre des ententes 2017- 2018 et 2019-2020 en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces nouvelles places réglementées seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial.

prévoit de créer près de 250 000 nouvelles places en garderie grâce aux ententes pancanadiennes avec les provinces et les territoires, et il a déjà atteint son objectif de créer 40 000 places plus abordables avant 2020, dans le cadre des ententes 2017- 2019-2020 en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces nouvelles places réglementées seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial. Les investissements dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants profiteront à toute la population du Canada . Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

