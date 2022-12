GATINEAU, QC, le 13 déc. 2022 /CNW/ - L'accès à un système de garde d'enfants abordable, souple, inclusif et de haute qualité fera croître l'économie, permettra à plus de femmes d'intégrer la population active et offrira à chaque enfant canadien le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et chaque territoire pour mettre en œuvre un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan, ont souligné le premier anniversaire de la signature de l'Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Dans le cadre de l'accord conclu avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada verse près de 492 millions de dollars sur cinq ans pour aider à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés pour les enfants de moins de 6 ans dans la province. Grâce à ces investissements, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick collaborent à l'amélioration de l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs afin que les familles du Nouveau-Brunswick puissent avoir accès à des services de garde agréés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici le 31 mars 2026.

Au 1er juin 2022, le Nouveau-Brunswick avait réduit les frais des places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés pour les enfants de moins de 6 ans de 50 % en moyenne. Il a également mis en œuvre une nouvelle politique sur la création de places en services de garde et travaille à créer 3 400 nouvelles places en services de garde agréés d'ici la fin de mars 2026.

Le Nouveau-Brunswick appuie également le précieux travail accompli par les éducateurs et éducatrices de la petite enfance, qui sont au cœur du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, en mettant en œuvre une grille salariale du personnel éducatif de garderie et en travaillant sur une stratégie de recrutement et de maintien en poste.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, en plus de créer de bons emplois et de stimuler l'économie. Presque toutes les provinces et tous les territoires ont annoncé des réductions des frais liés à la garde d'enfants.

Citations

« Nous célébrons la première année de l'accord pancanadien conclu avec le Nouveau-Brunswick. Nos gouvernements peuvent être fiers d'offrir de réelles économies pour les familles de la province, tout en soutenant le secteur de l'éducation de la petite enfance. Grâce à notre collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'accès accru à des services de garde de grande qualité, abordables et inclusifs est maintenant une réalité pour les familles de la province. J'ai hâte de voir la suite de ce succès alors que nous avançons vers notre objectif principal d'avoir des services de garde agréés à 10 $ par jour pour les enfants partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Je suis ravie des grands progrès que nous avons constatés ici au Nouveau-Brunswick au cours de la dernière année. Les retombées de notre programme de garde d'enfants rendent la vie plus abordable pour les gens de notre province et donnent à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. Plus important encore, les parents de ma collectivité et de partout au Nouveau-Brunswick me disent à quel point des services de garde abordables et inclusifs améliorent leur qualité de vie. »

- Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Au cours de la dernière année, en partenariat avec le gouvernement du Canada, le gouvernement provincial a pu aider les familles en réduisant les frais de garde d'enfants, en créant de nouvelles places en service de garde et en appuyant le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Alors que nous poursuivons notre travail dans le cadre de l'accord quinquennal pancanadien, nous veillerons à ce qu'un plus grand nombre de très jeunes apprenants disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir dès le départ. »

- Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Grâce à des investissements antérieurs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places en services de garde abordables à l'échelle du pays, dont plus de 12 600 au Nouveau-Brunswick, avant la pandémie.

a contribué à la création de plus de 40 000 places en services de garde abordables à l'échelle du pays, dont plus de 12 600 au Nouveau-Brunswick, avant la pandémie. Puisque les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance sont au cœur d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordable, souple et inclusif, des grilles salariales ou des mesures de soutien à la formation supplémentaires font partie de tous les accords conclus avec les provinces et les territoires à l'échelle du Canada , à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique.

, à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique. Pour veiller à ce que les familles partout au Canada puissent avoir accès de façon durable à des services d'apprentissage et garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de grande qualité, le gouvernement du Canada a récemment déposé le projet de loi C-35. S'il est adopté, il inscrira dans la loi fédérale les principes d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Le projet de loi énonce également un engagement à maintenir du financement à long terme pour les provinces, les territoires et les peuples autochtones à l'appui de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d'un système pancanadien.

puissent avoir accès de façon durable à des services d'apprentissage et garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de grande qualité, le gouvernement du a récemment déposé le projet de loi C-35. S'il est adopté, il inscrira dans la loi fédérale les principes d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Le projet de loi énonce également un engagement à maintenir du financement à long terme pour les provinces, les territoires et les peuples autochtones à l'appui de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d'un système pancanadien. Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études montrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

