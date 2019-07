Célébration de la diversité dans la région du Grand Toronto

Le gouvernement du Canada appuie le plus récent festival Carabram de Brampton

BRAMPTON, ON, le 12 juill. 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 100 000 dollars dans le festival Carabram de Brampton. M. Anandasangaree a fait cette annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Les fonds, alloués par l'entremise du volet Événements du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, serviront à appuyer le 37e festival Carabram. Cette rencontre annuelle invite le public à découvrir différentes cultures par l'entremise de mets authentiques, de danse, de musique et de divertissements traditionnels.

Citations

« Notre gouvernement croit fermement que la diversité du Canada est l'une de ses plus grandes forces. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer des rencontres comme le festival Carabram de Brampton, qui contribue à rapprocher les communautés en brisant les barrières et en célébrant le multiculturalisme. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Des festivals comme Carabram mettent en valeur la diversité et la beauté des communautés, favorisent la compréhension interculturelle et contribuent à faire de nos villes des endroits où il fait bon vivre. »

--M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park

« Au nom de Carabram, j'aimerais remercier Patrimoine canadien pour sa généreuse contribution à la 37e édition du Festival multiculturel de Brampton. Nous nous engageons à partager notre culture, nourriture et musique avec tous les citoyens pour faire rayonner notre communauté diversifiée. Notre but est de communiquer, d'éduquer et de célébrer notre diversité culturelle en mettant en valeur les riches cultures représentant les origines de nos groupes participants et en même temps apprécier et découvrir d'autres cultures qui contribuent à la diversité de notre ville. Le financement de Patrimoine canadien nous permet d'élargir cet horizon. »

--Mme Angela Johnson, présidente de Carabram

Les faits en bref

Le festival Carabram a vu le jour en 1982 afin de célébrer et de présenter la diversité des communautés vivant à Brampton. Le festival de cette année met en vedette des cultures de toutes les régions du monde, notamment celles de la Chine, du Punjab, du Portugal, de l'Irlande.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. Il compte trois volets de financement : Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires.

Le volet Événements offre du financement pour des activités communautaires qui visent à promouvoir la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, la commémoration et la fierté civiques ou le respect d'une démocratie saine, ou encore qui célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté, telles que les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Liens connexes

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Carabram

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca