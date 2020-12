Caroline Bourgeois nommée responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé ce matin, lors de la réunion du comité exécutif, que la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, sera désormais responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal au comité exécutif. À ce titre, elle sera appelée à travailler en étroite collaboration avec le SIM et le SPVM, afin d'assurer la sécurité de la population, notamment en lien de la recrudescence récente d'événements violents avec armes à feu dans la métropole. Mme Bourgeois y siégeait auparavant à titre de conseillère associée au développement économique, responsable de l'Est de Montréal.

« Je suis persuadée que Caroline saura coordonner les efforts pour assurer la sécurité de la population, en collaboration avec les arrondissements et les groupes communautaires. Elle poursuivra également le travail entamé avec les consultations sur le livre vert du gouvernement du Québec pour renforcer l'approche communautaire de nos services de sécurité publique », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

La mairesse Valérie Plante a également tenu à saluer le travail de Rosannie Filato, qui était responsable de la sécurité publique au comité exécutif depuis mars 2019, et qui avait auparavant été responsable du développement social et communautaire, notamment. « Je remercie Rosannie Filato pour son travail au sein du comité exécutif depuis trois ans. Sa grande rigueur et sa fine compréhension des enjeux auront été des atouts de taille. Je ne peux que saluer sa volonté de suivre sa passion et de servir la population autrement. Sa décision de concentrer ses efforts sur son arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension d'ici la fin de son mandat est louable et je peux l'assurer que je serai à ses côtés pour faire progresser les dossiers chers à la population », a souligné Mme Plante.

« Rosannie Filato a fait un travail exceptionnel au comité exécutif et la voir partir nous attriste. Je suis convaincu que Caroline Bourgeois prendra le relais avec tout le dévouement, le sérieux et la passion dont elle a toujours fait preuve en tant que conseillère associée au comité exécutif », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif.

Malgré ce changement de garde, le comité exécutif de la Ville de Montréal demeure paritaire, une priorité de la mairesse Valérie Plante.

