Canadiens à court d'argent : l'épargne-retraite passe au second plan

Régimes collectifs de retraite de la Sun Life : 25 % des participants ne profitent pas pleinement des cotisations complémentaires de leur employeur

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - De l'inflation à la hausse des taux d'intérêt en passant par la hausse des prix des logements, le coût de la vie est de plus en plus cher pour les Canadiens. Comme les gens en ressentent le contrecoup à l'échelle du pays, épargner pour la retraite passe au second plan. Le rapport Objectif épargne 2023 donne un aperçu clair de la façon dont les gens épargnent en vue de la retraite. Ce rapport phare est basé sur les données de 1,4 million de participants de régimes collectifs de retraite de la Sun Life pour cerner les tendances en matière d'épargne au travail au pays.

Épargner pour leur avenir - comment les Canadiens à court d'argent s'en tirent?

L'inflation nuit à la capacité des participants en milieu de carrière d'épargner pour l'avenir. On note la diminution la plus marquée du montant des cotisations, en moyenne, chez les participants dans la trentaine et la quarantaine (baisse de 7 % 1 ). Suivent ensuite ceux qui sont dans la cinquantaine (diminution de 5 %).

). Suivent ensuite ceux qui sont dans la cinquantaine (diminution de 5 %). 25 % des participants ne profitent pas pleinement des cotisations complémentaires de leur employeur 1 .

. Un écart demeure au chapitre des cotisations entre hommes et femmes. En 2022, les hommes ont versé 9 500 $ et les femmes 7 700 $1. Et ce, même si les taux de participation sont presque identiques pour les hommes et les femmes.

« Cotiser à son épargne-retraite est difficile dans le contexte actuel. Mais verser de l'argent chaque année peut faire toute la différence à long terme », a indiqué Eric Monteiro, vice-président principal, Régimes collectifs de retraite, Sun Life. « Les régimes au travail mettent des outils et des ressources à la disposition des Canadiens pour les aider à prendre en main leur avenir financier. Pensons aux programmes de cotisations complémentaires et à la création d'un plan financier : beaucoup de gens n'en profitent pas. La Sun Life offre des solutions globales pour aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable ».

Malgré la conjoncture difficile, le rapport montre la constance et la résilience des régimes au travail :

L'actif des participants placé dans les fonds axés sur une date d'échéance est passé de 12 % à 37 % entre 2010 et 2022 1 . Cela montre le succès des options que les participants adoptent puis conservent sans plus réfléchir pour gérer l'exposition au risque.

2022 . Cela montre le succès des options que les participants adoptent puis conservent sans plus réfléchir pour gérer l'exposition au risque. Le fait de renseigner les participants sur l'importance de garder le cap trouve un écho. Seulement 4 % des participants ont transféré de l'argent entre les fonds pour gérer le risque en 2022 1 . En 2019, 8 % d'entre eux l'ont fait.

. En 2019, 8 % d'entre eux l'ont fait. Le solde moyen des comptes des régimes continue d'augmenter. Pour les hommes, les soldes sont passés en moyenne de 55 260 $ en 2010 à 92 030 $ et 20221. Du côté des femmes, les soldes sont passés de 37 090 $ à 69 410 $ pendant la même période.

« Les besoins financiers des femmes ont jusqu'ici été mal servis, et le dernier rapport Objectif épargne indique qu'il continue d'y avoir une lacune à ce chapitre », a expliqué Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente, solutions de placement, Sun Life Canada. « À la Sun Life, nous cherchons à répondre aux besoins des femmes en élaborant des solutions sur mesure et en leur offrant des ressources et des conseils spécialement conçus pour elles. Nous croyons que tout le monde devrait avoir la liberté d'agir pour s'épanouir et atteindre une sécurité financière ».

Une sécurité financière durable, ça se planifie.

Plus les Canadiens commenceront tôt à planifier, plus ils auront de temps pour épargner et bâtir un patrimoine. Pour qu'ils restent sur la bonne voie, voici ce que la Sun Life recommande :

Profiter des avantages de votre régime d'épargne au travail - Assurez-vous d'avoir adhéré à votre régime au travail : vous laissez peut-être de l'argent sur la table. Songez à maximiser vos cotisations, étant donné que beaucoup d'employeurs versent des cotisations égales aux vôtres.

- Assurez-vous d'avoir adhéré à votre régime au travail : vous laissez peut-être de l'argent sur la table. Songez à maximiser vos cotisations, étant donné que beaucoup d'employeurs versent des cotisations égales aux vôtres. Élaborer un parcours financier - Le parcours financier est un élément clé pour atteindre vos objectifs. De nombreux outils peuvent vous aider, comme Un Plan , simplement Sun Life. Cet outil permet aux Clients d'établir et de modifier leurs objectifs personnels et de voir où ils se situent.

- Le parcours financier est un élément clé pour atteindre vos objectifs. De nombreux outils peuvent vous aider, comme , simplement Sun Life. Cet outil permet aux Clients d'établir et de modifier leurs objectifs personnels et de voir où ils se situent. Faire appel à un conseiller - Les conseillers Sun Life peuvent offrir des conseils globaux, axés sur vos besoins, pour que vous ayez la combinaison idéale de solutions de placements, d'assurance et de santé pour atteindre vos objectifs.

« Accroître la sécurité financière est l'un des moyens qu'utilise la Sun Life pour concrétiser son ambition en matière de durabilité », a expliqué Eric Monterio, vice-président principal, Régimes collectifs de retraite, Sun Life. « Tout ce que nous pouvons faire pour aider les Canadiens à préparer leur avenir financier aura une incidence positive ».

Lisez le document Rapport Objectif épargne 2023 pour en savoir plus sur les tendances en matière d'épargne au travail et de revenu au Canada.

À propos de la Sun Life

Sun Life Canada. Rapport Objectif épargne 2023.

