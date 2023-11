Première phase de l'élargissement : l'aluminium

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui est lancée la phase 1 de la modernisation de la consigne à laquelle tous les Québécois sont invités à participer ! La vaste majorité des contenants de boisson consignés portent dorénavant une consigne de 10 cents plutôt que de 5 cents. Aussi, tous les contenants de boisson en aluminium de 100 ml à 2 l sont maintenant sous consigne - qu'il s'agisse de boissons gazeuses, de la bière, de l'eau pétillante, de petits jus de légumes ou de cocktails alcoolisés - ce qui représente 300 millions de contenants supplémentaires qui pourront être recyclés annuellement.

« C'est grâce à la participation citoyenne depuis près de 40 ans et à l'appui des partenaires de la chaîne de récupération que nous pouvons entreprendre la modernisation du système de consigne aujourd'hui, a souligné M. Normand Bisson, président-directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Avec un taux de récupération de 73 %, les Québécois retournent près de 2 milliards de contenants de boisson à la consigne chaque année. Ce résultat témoigne de la valeur que les Québécois accordent à ce geste environnemental qui contribue à l'économie circulaire », a-t-il ajouté. À terme, le nombre de contenants de boissons assujettis à la consigne doublera pour atteindre 5 milliards avec pour objectif un taux de récupération de 90 % d'ici 2032.

10 cents, ça vaut la peine

Le montant de la consigne passe à 10 cents pour tous les contenants de boisson en aluminium, en plastique et en verre, à l'exception de certaines bouteilles de verre déjà consignées de 500 ml et plus dont le montant de la consigne s'élève à 25 cents.

De 20 cents à 10 cents pour uniformiser

Pour les contenants de boisson en aluminium de plus de 450 ml, le montant de la consigne est ajusté à 10 cents. Ce changement vise à uniformiser les montants de la consigne. Les citoyens ont jusqu'au 15 novembre 2023 inclusivement pour retourner leurs contenants dont le dépôt de la consigne était de 20 cents pour récupérer ce même montant. Après cette date, le remboursement sera de 10 cents.

Cartographie des lieux de retour Consignaction

Les citoyens sont invités à consulter la carte des lieux de retour, mise à jour régulièrement, disponible sur le site Internet de Consignaction www.consignaction.ca en cliquant ici Où retourner ses contenants ?. Cette carte dénombre plus de 3500 lieux de retour opérés par des détaillants, dont plus de 1900 par des détaillants de plus petite surface qui ont choisi de continuer de reprendre les contenants de boisson consignés pour une période de transition qui s'échelonne du 1er novembre 2023 au 28 février 2025.

Inscription pour les détaillants et les établissements de consommation sur place

Dorénavant, tous les établissements de consommation sur place (ÉCSP), notamment les restaurants et les cafétérias d'institution, ont l'obligation de participer à la consigne. De plus, tous les détaillants qui vendent des contenants de boisson consignés ainsi que seuls les ÉCSP qui servent des repas à au moins 75 personnes à la fois, ont l'obligation de s'inscrire sur le site Internet de l'AQRCB www.aqrcb.org.

La phase 2 en mars 2025

La phase 2 qui consiste en l'élargissement de la consigne aux contenants de boisson consignés en plastique (bouteilles d'eau), en verre (bouteilles de vin) et multicouches (carton de lait) de 100 ml à 2 l sera lancée le 1er mars 2025.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

