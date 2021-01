Vous pouvez vous joindre à la conversation en parlant, en envoyant des messages texte et en interagissant sur les réseaux sociaux : montrez votre soutien tout en contribuant à accroître directement le montant des dons versés par Bell à des programmes en santé mentale tout simplement en participant

Visionnez les nouvelles vidéos de la Journée Bell Cause pour la cause mettant en vedette Maxim Martin et Michael Bublé publiées sur de nombreuses plateformes de médias sociaux

et Michael Bublé publiées sur de nombreuses plateformes de médias sociaux Le documentaire La santé mentale : une note à la fois sera présenté sur les chaînes francophones de Bell Média alors que In This Together: A Bell Let's Talk Day Special, une émission spéciale présentée par Etalk, sera diffusée ce soir

Participez aux activités et événements virtuels pour en apprendre plus sur la santé mentale et visitez Bell.ca/Cause pour découvrir de nouvelles façons d'agir

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, nous vivons la 11e Journée Bell Cause pour la cause et tout le monde est invité à prendre part à la conversation pour soutenir les personnes aux prises avec la maladie mentale tout en contribuant à accroître les dons de Bell au profit de programmes en santé mentale. Il suffit de participer.

« Comme la COVID-19 touche tous les aspects de notre vie, les Canadiens de partout ressentent les répercussions de la pandémie sur leur santé mentale. Maintenant plus que jamais, chaque geste compte, et nous vous invitons à agir pour la santé mentale aujourd'hui en joignant votre voix à la conversation liée à la Journée Bell Cause pour la cause, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Au cours de la dernière décennie, les Canadiens ont entamé un mouvement pour la santé mentale qui n'a pas son pareil dans le monde et, ensemble, nous avons fait une différence positive dans d'innombrables vies. Continuons à stimuler cet élan en faisant de la Journée Bell Cause pour la cause 2021 notre édition la plus importante à ce jour! »

Maxim Martin et Michael Bublé dans de nouvelles vidéos de la Journée Bell Cause pour la cause

Cette année, la campagne de la Journée Bell Cause pour la cause met en relief les gestes que nous pouvons tous poser pour soutenir la santé mentale dans le cadre de la crise de la COVID-19. Pour renforcer ce message l'humoriste Maxim Martin et l'auteur-compositeur-interprète Michael Bublé ont enregistré des vidéos de soutien amusantes et songées, et chaque visionnement des vidéos sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube aujourd'hui contribuera à accroître le montant des dons versés par Bell à des programmes en santé mentale.

« Cette année plus que jamais on a besoin d'espoir, mais aussi de parler de santé mentale, a mentionné Maxim Martin. Parler et aller chercher de l'aide, encore aujourd'hui c'est difficile pour certaines personnes. Mais pour moi c'est un signe de force et ça m'a donné des outils pour passer à travers ces temps incertains. »

Agissez et contribuez à accroître le montant des dons versés par Bell

Les Canadiens au pays et à l'étranger peuvent utiliser de nombreuses plateformes de communication pour se joindre à la conversation aujourd'hui. En participant, ils contribuent à accroître directement le montant des dons que Bell verse continuellement à des programmes en santé mentale, sans frais supplémentaires, autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement des vidéos de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat.

Au cours des dix premières éditions de la Journée Bell Cause pour la cause, les Canadiens et des personnes de partout dans le monde ont envoyé au total plus de 1,1 milliard de messages au profit de la santé mentale, grâce auxquels la somme de l'engagement financier de Bell est passée à 113 415 135 $ à ce jour.

Voici certaines des activités de la Journée Bell Cause pour la cause qui se dérouleront aujourd'hui :

La santé mentale : une note à la fois

Le parcours des musiciens Steve Veilleux, Laurence Jalbert et Safia Nolin est au cœur du documentaire La santé mentale : une note à la fois, où apparaît également le poète slameur David Goudreault. Présenté durant la Journée Bell Cause pour la cause sur les ondes de Canal D, de Canal Vie et de VRAK, le documentaire sera également accessible sur Noovo.ca , vrak.tv , Crave , CanalVie.com et CanalD.com .

La semaine des 4 Julie

Julie Snyder accueille Marie-Soleil Dion et Stefie Shock, porte-paroles de Bell Cause pour la cause et Steve Veilleux pour parler de santé mentale lors d'une édition spéciale de l'émission La semaine des 4 Julie , diffusée sur Noovo à 21 h (HE).

In This Together: A Bell Let's Talk Day Special

Tyrone Edwards d'Etalk et Melissa Grelo de The Social alimentent la conversation sur la santé mentale en tant qu'animateurs de la nouvelle émission spéciale In This Together: A Bell Let's Talk Day Special , qui sera diffusée à 19 h (HE/HP) sur les chaînes CTV et CTV2 et sur Crave. L'émission spéciale met en vedette des Canadiens et leurs parcours en matière de santé mentale pendant une année ponctuée de bouleversements et de défis inédits.

Crave met l'accent sur la santé mentale

La collection Santé mentale de Crave réunit du contenu en français et en anglais qui explore les problèmes de santé mentale, dont les productions originales francophones de Bell Média Santé mentale : plus forts ensemble, La détresse au bout du rang, CHSLD, Mon amour et PINEL, Au coeur de la maladie mentale et des émissions spéciales de la Journée Bell Cause pour la cause, notamment Santé mentale : une note à la fois, Awareness, Acceptance & Action, et In This Together: A Bell Let's Talk Day Special.

Déjeuner-causerie sur la santé mentale de Kids Eat Smart

Plus de 2 400 étudiants dans des écoles intermédiaires de Terre-Neuve-et-Labrador se feront servir un déjeuner santé dans leur classe aujourd'hui afin d'amorcer une conversation sur la santé mentale des jeunes.

Programmation sur la santé mentale du TIFF

Le TIFF ajoute une collection Bell Cause pour la cause gratuite à la plateforme numérique TIFF Bell Lightbox . Cette sélection de courts métrages portant sur la santé mentale sera offerte du 28 janvier au 4 février et comprend A Woman's Block, The Blind Stigma: Mental Health within the Black Community, Point and Line to Plane et The Weight. Le TIFF animera une conversation en ligne le 28 janvier, à midi (HE), avec la scénariste et réalisatrice Rebeccah Love, qui s'entretiendra avec Hoda Ali, programmatrice pour le TIFF, sur son film A Woman's Block et sur la capacité du cinéma à inspirer des gestes en faveur de la santé mentale. L'entretien sera diffusé simultanément sur les chaînes Facebook , Twitter et YouTube du TIFF.

Événement du Toronto Writers Collective

Le Toronto Writers Collective offrira gratuitement des ateliers virtuels d'écriture créative ayant comme thèmes la santé mentale et le bien-être. Ces ateliers animés par des bénévoles sont ouverts à tous ceux qui sont à la recherche d'un esprit de corps et de créativité. Aucune expérience d'écriture n'est nécessaire. Les ateliers se tiendront à 10 h, à 13 h 30 et à 19 h (HE). Le nombre de places est limité et l'inscription doit se faire en ligne.

Webinaire de la Cleveland Clinic Canada

La Cleveland Clinic Canada offrira un webinaire gratuit aux chefs d'entreprise canadiens, à 11 h (HE). Cette séance portera sur la priorisation de la santé mentale en milieu de travail et les répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale des employés. La Dre Cathy (CJ) Campbell animera la réunion d'un groupe d'experts composé de Mike Kessel, chef de la direction de la Cleveland Clinic Canada, du Dr Jeff Alfonsi, médecin interne, et de la Dre Claire Harrigan, psychiatre.

Webinaire sur le bien-être de Toronto Rehab et du University Health Network

Les partenaires de Bell Cause pour la cause, le centre Toronto Rehab et le University Health Network, animent un webinaire sur le bien-être pour le personnel du UHN à midi (HE). Intitulé « Let's Talk Mental Health, Gratitude and You », le webinaire accueillera Cheryl Sutherland, fondatrice de PleaseNotes Goods, et la psychologue du Toronto Rehab, la Dre Martha McKay, qui feront part de leurs connaissances des répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale, de l'importance de prendre soin de soi et des ressources sur la santé mentale disponibles.

Festival d'été de Québec

Le Festival d'été de Québec invite tout le monde à participer à ses événements virtuels lors de la Journée Bell Cause pour la cause , qui mettront en vedette le psychologue Marc Pistorio, le conseiller financier Michel-Olivier Marcoux, la professeure de yoga Myriam De la Sablonnière ainsi que d'autres invités tels que Catherine Paquin, Mathieu Dufour et Claudia Bouvette.

Événement virtuel pour les employés du gouvernement du Canada

Le Centre d'expertise pour la santé mentale en milieu de travail, l'École de la fonction publique du Canada et le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux tiendront un événement virtuel destiné à tous les employés fédéraux, de 12 h 30 à 14 h 30 (HE). La liste des conférenciers comprend, entre autres, le Dr Christopher Mushquash, conseiller de Bell Cause pour la cause et champion de la santé mentale 2020, Onika Dainty, de la campagne Visages de la maladie mentale 2019-2020, et Daniel Quan-Watson, des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Patricia Lemoine à Polytechnique Montréal

Patricia Lemoine, Amie de Bell Cause pour la cause, animera un webinaire à 12 h 30 (HE) pour les étudiants de Polytechnique Montréal, au sujet de l'importance de la santé mentale au quotidien pour les leaders.

Les Forces armées canadiennes prennent part à la conversation

Les Forces armées canadiennes (FAC) mèneront une séance de questions virtuelle au sujet de la santé mentale et une table ronde avec les membres, les hauts dirigeants et les experts en santé mentale de l'équipe de la Défense sur les plateformes de médias sociaux des FAC, dont Instagram et Facebook . Jody Thomas, sous-ministre, et Mike Rouleau, vice-chef d'état-major de la Défense et lieutenant-général, tous deux champions de la santé mentale du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, animeront une discussion virtuelle autour d'un café avec des membres de l'équipe de la Défense sur Zoom à 12 h 30 (HE).

Des levers de drapeaux se tiendront dans certains emplacements des Forces armées canadiennes partout au pays et à l'étranger, y compris à la BFC Halifax, qui diffusera en direct son lever de drapeau Bell Cause pour la cause à 8 h (HA). D'autres événements régionaux des Forces armées canadiennes comprennent un événement virtuel à la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown, avec des conférenciers invités locaux; une discussion à la BFC Borden à 10 h (HE) avec le joueur retraité de la LNH et défenseur de la santé mentale Theo Fleury; des aumôniers de la région de Montréal discutent avec l'olympienne Sylvie Bernier à midi (HE) de la résilience et de la santé mentale; et le Centre de ressources pour les familles militaires de Suffield anime un événement en ligne à 15 h (HR) portant sur le maintien d'une santé mentale saine durant la crise de la COVID-19 . Cette discussion donnera la parole à des vétérans et leur épouse ainsi qu'à la gestionnaire de programme nationale du Centre de ressources pour les familles militaires, Ghada Makhlouf, et à la psychiatre en chef, la Dre Alexandra Heber.

Événements sur la santé mentale d'Indigo

En partenariat avec Indigo, Claire Zlobin, fondatrice de Life With A Baby , et Olivia Scobie, conseillère en santé mentale des parents, éducatrice et auteure du livre Impossible Parenting , tiendront une conversation virtuelle , à 13 h (HE), sur la modification des attentes irréalistes des parents et la création d'une nouvelle culture de la santé mentale pour les parents.

À compter de 17 h (HE), Ann Douglas, auteure dans le domaine de l'éducation parentale, participera à la conversation sur la page Instagram @IndigoKids , où elle traitera de son livre Parenting Through The Storm: How to Handle the Highs, the Lows and Everything in Between .

Indigo soutiendra également l'Association canadienne pour la santé mentale par un don de 2 $ pour chaque exemplaire de Grief & Loss & Love & Sex , l'histoire poignante de Lara Margaret Marjerrison, qui doit composer avec la mort de sa sœur, vendu en magasin et sur indigo.ca du 28 janvier au 28 février 2021.

Dre Joti Samra et l'initiative de l'Université de Guelph

L'Université de Guelph animera un événement à 13 h30 (HE) pour les membres de l'équipe avec comme invitée la Dre Joti Samra, experte en santé et en sécurité psychologiques. Les participants découvriront des stratégies et des mesures pour appuyer le bien-être mental de leurs collègues et le leur.

The Show Must Go On de Music NL

Music NL anime un événement virtuel, The Show Must Go On, de 19 h à 20 h (HT) pour leurs membres. L'événement met en vedette l'auteure-compositrice Damhnait Doyle, qui partagera l'expérience qu'elle a vécue avec des représentants de l'ACSM Terre-Neuve-et-Labrador.

Table ronde virtuelle de l'ACSM Champlain Est

Joignez-vous à l'ACSM Champlain Est à compter de 18 h 30 (HE) pour une table ronde virtuelle sur la santé mentale avec la directrice exécutive Joanne Ledoux-Moshonas et des invités spéciaux comme Bernadette Clément, Angele D'Alessio, Mitch Dubeau, Chantal Larocque, Melanie Brûlée, Ivan Labelle et Stephen Douris.

A Mental Health Talk with Creatives

DJ Starting from Scratch animera une conversation virtuelle portant sur la santé mentale sur Twitch de 19 h à 21 h (HE). Celle-ci comprendra des discussions avec Ellie K Borden, Mark Brand et Dillon Casey à propos des moyens que peuvent prendre les artistes, les créatifs et les entrepreneurs pour faire face aux répercussions sur la santé mentale.

Discussion en direct de La Presse avec Sonia Lupien

La journaliste Véronique Lauzon animera une discussion en français sur la gestion du stress avec Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain (CESH) de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) et professeure titulaire au Département de psychiatrie de l'Université de Montréal. L'événement se déroulera en direct à 20 h (HE), sur le site Web lapresse.ca et sur la page Facebook de La Presse .

Les Canadiens de Montréal affichent leur soutien

Des joueurs et des membres de l'équipe d'entraînement des Canadiens participeront à la Journée Bell Cause pour la cause sur les réseaux sociaux, et les entraîneurs porteront des épinglettes Bell Cause pour la cause pendant le match contre les Flames de Calgary à 19 h (HE).

Endroits notables qui seront illuminés en bleu

Les enseignes à Toronto et à Winnipeg, le BC Place, le High Level Bridge à Edmonton et la résidence de la lieutenante-gouverneure à St. John's s'illumineront en bleu pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause.

Engagement des étudiants dans les universités et les collèges

Plus de 200 universités et collèges d'un bout à l'autre du Canada participeront à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus . La campagne de cette année offre une trousse numérique pour s'assurer que les établissements d'enseignement postsecondaire peuvent faire participer les étudiants de tout le pays en toute sécurité. Des écoles projetteront également des courts-métrages sur la santé mentale fournis par le Festival du film Au Contraire .

Levers de drapeau Bell Cause pour la cause

Des collectivités et des organismes d'un bout à l'autre du pays témoignent leur soutien à l'égard de la santé mentale en levant un drapeau Bell Cause pour la cause, dans la foulée des cérémonies organisées plus tôt par l'arrondissement de Verdun et la Fondation Douglas, à Montréal, le CMR de Kingston, le Service de police de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu, le Central Memorial Park à Calgary, les Bulldogs de Hamilton, les Sénateurs d'Ottawa et les Villes de St. John's et Timmins.

Levers de drapeau prévus aujourd'hui

12e Escadre Shearwater; Assemblée législative du Manitoba (Memorial Park); Assemblée législative du Yukon; Association des directeurs de police du Québec; BFC Halifax; BFC Valcartier; BFC Winnipeg; CAMH; Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores; CMR de Saint-Jean; Conseil des Premières nations du Yukon; Direction de la police de Trois-Rivières (virtuel); Direction générale de la GRC; District de Queens de la GRC; Division A de la GRC; Division B de la GRC; Division C de la GRC; Division D de la GRC; Division E de la GRC; Division F de la GRC; Division G de la GRC; Division H de la GRC; Division K de la GRC; Division L de la GRC; Division O de la GRC; Durham Children's Aid Foundation; école Clara Hughes Public School; École nationale de police du Québec; Forces armées canadiennes en Lettonie; Generals d'Oshawa; Gouvernement de l'Ontario (ministère du Solliciteur général); Gouvernement du Nouveau-Brunswick; Groupe de soutien de la 2e Division du Canada (Montréal); Groupe de soutien de la 2e Division du Canada (Saint-Jean); Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador; Ice Dogs de Niagara; IUSMM - Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (virtuel); IUSMQ - Fondation CERVO; Le Massif de Charlevoix; municipalité régionale d'Halifax; municipalité régionale du Cap-Breton; NCSM Halifax (actuellement déployé dans le cadre de l'Opération REASSURANCE); Police régionale de York; Rangers de Kitchener; Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville; réseau hospitalier William Osler Health System - hôpital Civic de Brampton, hôpital général d'Etobicoke et le centre commémoratif Peel pour la santé et le bien-être intégrés; Rock de Toronto; Service de police de la Ville de Blainville; Service de police de la Ville de Granby; Service de police de la Ville de Saint-Eustache; Service de police de Sherbrooke, Service de police de la Ville de Terrebonne, Service de police de la Ville de Lévis; Service de police de Toronto; SFC Alert; The Alex Community Health Centre; Ville de Val-d'Or (virtuel); villes de Belleville, Brandon, Brockville, Cambridge Bay, Charlottetown, Churchill, Corner Brook, Cornwall, Dauphin, Dorval, Fredericton, Grand Sudbury, Hermitage-Sandyville, Huntsville, Iqaluit, Joliette, Kingston, La Pêche, Markham, Mississauga, Moncton, Montréal, Niagara Falls, North Bay, Ormstown, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Pickering, Portugal Cove-St. Philip's, Québec, Regina, Saint-Donat, Saint John, Sault Ste. Marie, Summerside, Thunder Bay, Torbay, Toronto, Vaughan, Whitby et Whitehorse.

Levers de drapeau à des établissements postsecondaires

Cambrian College; Cégep de Drummondville; Cégep de Granby; Cégep de Jonquière; Cégep de l'Outaouais; Cégep de Lévis; Cégep de Sainte-Foy; Cégep de Saint-Jérôme; Cégep de Valleyfield; Cégep Édouard-Montpetit; Cégep Gérald-Godin; Cégep Heritage; Cégep John Abbott; Cégep La Pocatière; Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu; Collège Ahuntsic; Collège Boréal; Collège communautaire de Campbellton; Collège de technologie forestière des Maritimes; Collège Laflèche; College of the Rockies; Collégial du Séminaire de Sherbrooke; Concordia; Confederation College; Cumberland College; Grande Prairie Regional College; Humber College; Justice Institute of British Columbia; Keyano College; King's University College; Langara College; Marine Institute; Mohawk College; Mount Royal University; Northern College; Olds College; Parkland College; Providence University College; Redeemer University; Saskatchewan Indian Institute of Technologies; Saskatchewan Polytechnic; St. Francis Xavier University; Trent University; Université de Montréal; Université de Saint-Boniface; Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; Université of Sudbury; Université Saint-Paul; University of British Columbia, campus de l'Okanagan; University of Edmonton; University of Regina; University of the Fraser Valley; University of Waterloo; University of Winnipeg; Vancouver Island University; Yukon University.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins.

En mars 2020, Bell a annoncé la prolongation de l'initiative Bell Cause pour la cause pour cinq années de plus. Sans oublier le don supplémentaire relatif à la COVID-19, Bell a maintenant comme objectif de verser un don d'entreprise total d'au moins 155 millions de dollars aux programmes de santé mentale canadiens. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

