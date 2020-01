C'est la Journée Bell Cause pour la cause! Posez un geste et faites-le compter en participant à la plus vaste conversation sur la santé mentale au monde

À l'occasion du 10 e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause, notre thème est « En santé mentale, tous les gestes comptent ».

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est notre 10e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause! L'ensemble de la population est invitée à agir en parlant, en textant et en participant sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube pour montrer votre soutien à la cause, accroître les dons de Bell et contribuer à créer un changement positif pour les Canadiens qui vivent avec une maladie mentale.

« Je suis ravie de célébrer le 10e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause avec des Canadiens de tous les coins du pays et des gens du monde entier, a dit Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Au cours de la dernière décennie, nous avons travaillé ensemble pour atténuer la stigmatisation entourant la maladie mentale, accroître la sensibilisation à l'égard de ses nombreuses répercussions et contribuer à faire accepter le besoin d'un réel changement. Continuons à susciter de l'intérêt en posant chaque jour des gestes, grands et petits, pour soutenir les personnes qui vivent avec une maladie mentale. Et cela comprend la participation à la Journée Bell Cause pour la cause. Nous avons créé un mouvement en parlant, en textant et en partageant nos histoires sur les médias sociaux au cours des dix dernières années et, aujourd'hui, nous pouvons pousser la conversation plus loin que jamais. »

Vous pouvez envoyer votre message de soutien de la prise d'actions en faveur de la santé mentale sur diverses plateformes.

Aujourd'hui, pour chacune des communications suivantes, Bell versera 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale, et ce, sans frais pour les participants, autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et service de téléphonie :

Appels : chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse . Facebook : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause. Instagram : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/Bell_Cause .

. Snapchat : chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanadaFR .

Depuis la première Journée Bell Cause pour la cause en 2011, des gens au Canada et du monde entier ont envoyé plus d'un milliard de messages de soutien, ce qui porte le total des dons de Bell jusqu'à maintenant au profit de programmes de santé mentale à 100 695 763,75 $ (y compris le don initial de 50 millions de dollars à l'occasion du lancement de Bell Cause).

Activités de la Journée Bell Cause pour la cause

Vous trouverez ci-dessous la liste des activités organisées un peu partout au pays aujourd'hui, notamment des apparitions des amis et des ambassadeurs de Bell Cause pour la cause, des émissions spéciales aux heures de grande écoute, des événements de projection de documentaires, des cérémonies de lever de drapeau et plus encore.

Des émissions spéciales aux heures de grande écoute sur Bell Média

Marci Ien , de l'émission The Social, et Anne-Marie Mediwake , de l'émission Your Morning, animent l'émission spéciale Awareness, Acceptance, and Action: A Bell Let's Talk Day Primetime Special, qui sera diffusée à 19 h (HE/HP) sur les chaînes CTV et CTV2, le site Web CTV.ca , l'application CTV , et Crave.

L'émission complémentaire spéciale Bell Let's Talk Live sera diffusée en direct sur Twitter depuis le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto. L'émission Bell Let's Talk Live, animée par Melissa Grelo, présentera des entrevues d'experts médicaux, de célébrités et d'autres invités. L'émission Bell Let's Talk Live commencera à 18 h 45 (HE), comprendra des entrevues en direct pendant les pauses publicitaires de l'émission spéciale Bell Let's Talk Day Primetime Special et se terminera par des questions soumises par le public, auxquelles un groupe d'experts en santé mentale répondra. Vous pourrez regarder l'émission sur Twitter ( @Bell_LetsTalk ) et participer à la conversation en utilisant le mot clic #BellLetsTalk

Documentaire francophone Plus forts ensemble

Le documentaire sur la santé mentale Plus forts ensemble met en lumière les membres de la famille et les amis de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ayant dû composer avec des parents très anxieux dès son jeune âge, l'animateur Michel Charette va à la rencontre d'autres gens qui sont devenus des proches aidants dans des familles touchées par la maladie mentale. Le documentaire sera diffusé à RDS à 20 h 30 (HE), à Canal Vie à 21 h (HE), à canal D à 21 h (HE), à Z à 22 h (HE) et sur Crave.

Crave met l'accent sur la santé mentale

En tant que diffuseur officiel de la programmation de la chaîne HBO au Canada, Crave présente la campagne de sensibilisation à la santé mentale de la chaîne HBO qui met en lumière les questions explorées dans des séries comme Succession, Les Sopranos et Girls. Présentant des scènes de ces émissions et des commentaires d'experts, la programmation invite les téléspectateurs qui ont besoin d'aide à communiquer avec l'Association canadienne pour la santé mentale .

Shawntay Rose Dann, Jim Malone et Tyler Simmonds à Halifax

Shawntay Rose, Jim et Tyler participeront au lever de drapeau de l'hôtel de ville de Halifax à 9 h (HA)

Jessica Holmes à la BFC Halifax

Jessica discutera avec des équipes de militaires et de civils à la BFC Halifax à 10 h (HA) et avec les étudiants et le personnel du campus Ivany du Nova Scotia Community College à 13 h 30.

Beth Beattie à l'émission de Marylin

Beth sera invitée à l'émission The Marilyn Denis Show (qui débute à 10 h, heure de l'Est) et rencontrera ses collègues du groupe Mental Health Illuminati du ministère du Procureur général de l'Ontario pour raconter son histoire.

Match des Raptors 905

Durant un match spécial auxquels participeront les Raptors 905 à 11 h (HE), environ 2 200 jeunes recevront une tuque de Bell Cause pour la cause et des Raptors 905, et les joueurs porteront un maillot spécial de Bell Cause pour la cause. Diffusé sur les ondes de TSN4, l'événement sera présenté par Alexandra Chaves de l'émission The Next Step de la chaîne Family et le porte-parole des Raptors 905, Akil Augustine.

Bruno Guévremont à Winnipeg

Bruno se joindra à la table ronde annuelle du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes sur la santé mentale à 10 h (HC) avec le brigadier-général Mario Leblanc, le colonel Rakesh Jetly, le major Nathan Packer, le major Patti Louttit, chirurgien de la 17e Escadre, la sergente Holly Young et Alana Mahaney du ministère de la Défense nationale. L'événement sera animé par Nicole Dubé, co-animatrice de l'émission CTV Morning Live Winnipeg, avec la major Karyne Brown de la 17e Escadre. Bruno présentera également un don du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2019 à Kidthink.

Kieran Drachenberg à Iqaluit

Kieran participera à la cérémonie de lever du drapeau d'Iqaluit à 11 h 30 (HE), suivie d'une activité communautaire avec la Fondation des enfants et des jeunes de l'Arctique.

Shea Emry à Calgary

Shea présentera un don du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause au centre Calgary Counselling Centre et participera à un événement avec les employés du Stampede de Calgary. Shea participera aussi au lever de drapeau de la ville de Calgary au Parc Central Memorial Park à 9 h 45 (HR).

Chris Johnson à Edmonton

Chris se joindra à la cérémonie de lever du drapeau de la Division K de la GRC à partir de 10 h (HR).

Andrew Jensen à Ottawa

À 13 h 30 (HE), Andrew Jensen participera à la Journée Bell Cause pour la cause du gouvernement du Canada , préparée par l'École de la fonction publique du Canada et le Centre d'expertise pour la santé mentale en milieu de travail. De plus, Andrew transmettra les salutations de Bell Cause pour la cause à l'activité de bienfaisance annuelle du Centre de santé autochtone Wabano au profit du bien-être mental des Autochtones.

Festival d'été de Québec

Le Festival d'été de Québec invite le milieu artistique à participer à des activités, dont une présentation de Kim Thuy à 16 h 30 (HE) portant sur l'autonomie en matière de santé et la résilience. Un événement de réseautage suivra à partir de 17 h 30 à la salle Impérial Bell.

Centre national de musique - Studio Bell

Le Centre national de musique (CNM) lance un programme de musique et de guérison, qui comporte notamment un événement au Studio Bell ainsi qu'un éventail d'activités, y compris une visite spécialisée et une démonstration de Kimball Theatre Organ.

Fondation True North Youth Foundation

Plus de 1 400 classes au Manitoba, de la maternelle à la huitième année, participeront au sommet virtuel de Project 11 , un programme d'une heure consacré à la santé mentale et au bien-être.

Les Blue Bombers de Winnipeg dans la salle de classe

Les joueurs des Blue Bombers Thomas Miles et John Rush visiteront quatre écoles de la ville pour faire part du programme Tackle Bullying , auquel participent plus de 600 élèves de la première à la cinquième année.

Journée Bell Cause pour la cause au TIFF

Le TIFF proposera une projection gratuite de Falls Around Her, une histoire poignante sur la santé mentale et la résilience des autochtones. La projection sera suivie d'une période de questions avec la conférencière Ansley Simpson. Avant la projection, les participants sont invités à participer à un atelier gratuit sur la création artistique en pleine conscience, dirigé par Cristal Buemi, de 16 h 30 à 19 h (HE) dans l'atrium de l'édifice Bell Lightbox du TIFF.

Documentaire Cracked Up présenté au festival Hot Docs

De concert avec Hot Docs et Workman Arts, une projection spéciale gratuite du documentaire Cracked Up a lieu au cinéma Hot Docs Ted Rogers Cinema à Toronto à 18 h 30 (HE). Une table ronde suivant l'événement sera animée par la cinéaste Aisha Jamal et mettra en vedette la réalisatrice du documentaire Cracked Up, Michelle Esrick, l'acteur Dillon Casey et la Dre Suvercha Pasricha du CAMH.

Mères en santé, familles en santé

L'Ismaili Centre Toronto organisera une table ronde à 19 h (HE) dirigée par la Dre Sheila Lakhoo, médecin de famille, et accueillera des conférencières de l'hôpital Women's College Hospital.

Conférence sur l'entrepreneuriat à Québec

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec en collaboration avec la Fondation CERVO de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec invitent les gens d'affaires de la ville de Québec à assister à une conversation honnête sur la santé mentale en entrepreneuriat à 19 h 30 (HE) avec Martin Enault, chef des opérations, Félix & Paul Studios et président de Revivre.

Santé mentale des mères

Afin d'encourager les mères à prendre également soin d'elles-mêmes, l'organisme Life with a Baby proposera des soirées pyjama informelles gratuites dans plusieurs magasins Indigo et Chapters du pays.

La Baie d'Hudson participe

La Baie d'Hudson encourage ses employés et ses abonnés sur les médias sociaux à se joindre à la conversation aujourd'hui. Pour chaque tweet contenant le mot-clic #BellCause et étiquetant le profil @HudsonsBay, la Fondation de la Baie d'Hudson versera 5 cents au CAMH.

Matchs universitaires et collégiaux

Dans l'ensemble du pays, plus de 230 universités et collèges organiseront plus de 550 événements ou matchs afin d'inciter les campus à se joindre à la conversation sur la santé mentale. Les écoles projetteront également des documentaires sur la santé mentale fournis par le Festival du film Au Contraire.

Levers de drapeaux Bell Cause pour la cause :

Les collectivités et les organismes partout au pays témoignent leur soutien à la santé mentale en levant leurs drapeaux Bell Cause pour la cause. À l'approche de la Journée Bell Cause pour la cause, des drapeaux ont déjà été levés dans les lieux suivants : BFC Winnipeg (17e Escadre), l'école Clara Hughes Public School à Oshawa, l'hôtel de ville de Dauphin, l'hôtel de ville de Gander, la Direction générale de la GRC à Ottawa, l'hôtel de ville de Sainte-Julie, la Première Nation de Peguis de SunLodge Village, le service de police de Trois-Rivières, l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'hôtel de ville de Val-d'Or, l'hôtel de ville de Verdun à Montréal et le réseau hospitalier William Osler Health System (l'hôpital Civic de Brampton, l'hôpital général d'Etobicoke et le centre commémoratif Peel pour la santé et le bien-être intégrés). Pendant le match à domicile des Sénateurs à Ottawa lundi soir, les partisans ont fait circuler un grand drapeau Bell Cause pour la cause dans le Canadian Tire Centre.

Voici des endroits où seront levés des drapeaux aujourd'hui :

Assemblée législative de l'Ontario (Whitney Block); Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador; Assemblée législative du Manitoba (Memorial Park); Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; Assemblée législative du Nunavut; Assemblée législative du Yukon; Association des directeurs de police du Québec; Base Pôle Sud Amundsen-Scott, antarctique

Beast de Brampton; BFC Halifax; Bureau du District de Kings, détachement de la GRC, New Minas; Bureau du canton de Scugoc; CAMH; Centre aquatique Iqaluit; Centre communautaire Sarto-Desnoyers, Dorval; Churchill Town Centre Complex; Collège de l'Atlantique Nord (campus Labrador West et campus St. John's); Collège du Yukon; Collège militaire royal du Canada; Collège Red Deer; Collège Red River; Détachement de la GRC, Brudenell; Fondation CERVO de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ); Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM); Forces armées canadiennes, Lettonie; Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard; Groupe de soutien de la 2e Division du Canada, base des Forces canadiennes Valcartier; Groupe de soutien de la 2e Division du Canada, garnison de Montréal; Groupe de soutien de la 2e Division du Canada, garnison de Saint-Jean; Hôtel de ville d'Ottawa; Hôtel de ville de Barrie; Hôtel de ville de Brandon; Hôtel de ville de Charlottetown; Hôtel de ville de Corner Brook; Hôtel de ville de Fredericton; Hôtel de ville de Grand Falls-Windsor; Hôtel de ville du Grand Sudbury; Hôtel de ville de Halifax; Hôtel de ville de Hermitage-Sandyville; Hôtel de ville de Longueuil; Hôtel de ville de Markham; Hôtel de ville de Mississauga; Hôtel de ville de Moncton; Hôtel de ville de Niagara Falls; Hôtel de ville de North Bay; Hôtel de ville d'Ottawa; Hôtel de ville de Peterborough; Hôtel de ville de Pickering; Hôtel de ville de Regina; Hôtel de ville de Saint John; Hôtel de ville de Sault Ste. Marie; Hôtel de ville de Summerside; Hôtel de ville de Sydney; Hôtel de ville de Torbay; Hôtel de ville de Toronto; Hôtel de ville de Vaughan; Hôtel de ville de Westmount; Hôtel de ville de Whitehorse; Hôtel de ville de Yellowknife; Huntsville Civic Centre; Immeuble Shaw Building; Keyano College; NCSM Toronto; Parc Central Memorial Park, Calgary; Parc Confederation Park, Kingston; Portage et Main, Winnipeg; Quartier général de la Défense nationale, Ottawa; Quartier général de la Divison H de la GRC, Dartmouth; Quartier général de la Divison K de la GRC, Edmonton; Quartier général de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve; Quinte Sports and Wellness Centre; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville; Rock de Toronto; Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu; Service de police de Sherbrooke; Service de police de Toronto; Service de police régional de York; Station des Forces canadiennes Alert; Université de Calgary; Université de Guelph; Université de Moncton; Université Memorial; Université Queen's.

