OTTAWA, ON, le 8 janv. 2026 /CNW/ - « Il y a six ans, 176 personnes innocentes, dont 55 Canadiennes et Canadiens, 30 résidents permanents du Canada et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec notre pays, nous ont tragiquement été enlevées lorsque le vol 752 d'Ukraine International Airlines (vol PS752) a été abattu par le régime iranien quelques minutes après son décollage.

En cet anniversaire solennel, nous prenons un moment pour nous souvenir de celles et ceux que nous avons perdus en ce jour tragique et pour rendre hommage à toutes les victimes de catastrophes aériennes partout dans le monde. Le Canada est solidaire des proches de ces victimes qui, à ce jour, continuent de faire leur deuil et de réclamer que les responsables rendent des comptes.

L'abattage scandaleux et illégal du vol PS752 a profondément marqué la population canadienne, et le Canada reste déterminé à demander des comptes à l'Iran. À cette fin, le Canada, aux côtés de ses partenaires du Groupe international de coordination et d'intervention, poursuit les procédures engagées contre l'Iran devant la Cour internationale de justice et l'Organisation de l'aviation civile internationale afin d'obtenir justice pour les victimes.

En parallèle, le Canada continue de mener les efforts mondiaux visant à prévenir de futures catastrophes aériennes. L'année dernière, conjointement avec le Maroc, le Canada a organisé le quatrième forum international dans le cadre de l'Initiative sur la sécurité aérienne, laquelle est sous responsabilité canadienne. À cette occasion, nous avons réuni plus de 200 participants provenant d'États, d'organisations internationales et régionales et de l'industrie afin de renforcer les mesures de sécurité pour l'aviation civile opérant au-dessus ou à proximité de zones de conflit. Lors du forum, le Canada a salué le large soutien apporté à une Déclaration d'engagement renouvelé sur la sécurité aérienne visant à améliorer la coordination entre les secteurs civil et militaire, la gestion des conflits dans l'espace aérien, les pratiques d'échange de renseignements et l'intervention à la suite de crises.

Nous continuerons à faire pression pour rendre justice aux familles des personnes qui ont péri dans le vol PS752. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans des catastrophes aériennes en affirmant notre engagement à mettre en place un monde plus sûr. »

