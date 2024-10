Budget 2025 - La Ville de Montréal annonce qu'elle plafonnera l'augmentation des taxes relevant du conseil municipal à 1,8 %

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce aujourd'hui qu'elle plafonnera l'augmentation des taxes foncières relevant du conseil municipal à 1,8 %, ce qui équivaut à l'inflation réelle constatée au mois d'août 2024. Ainsi, l'administration respecte son engagement d'indexer le compte de taxes à l'inflation, alors qu'elle termine de boucler son budget 2025, dont l'ensemble des détails seront dévoilés à la fin novembre.

Malgré des défis financiers qui restent importants, Montréal sera en mesure de limiter la hausse de la charge fiscale qui relève de la Ville centre à la hauteur de l'inflation, tout en maintenant les services de base offerts à la population.

« C'était important pour nous d'annoncer le taux de taxes de la Ville centre le plus tôt possible, pour rassurer les citoyennes et les citoyens et leur offrir plus de prévisibilité. Comme on s'y était engagé, on va limiter la hausse des taxes à l'inflation. On sait que la situation économique et l'augmentation du coût de la vie affectent beaucoup la population et on souhaitait lui offrir un répit. On souhaitait aussi envoyer un message à l'ensemble des arrondissements, qui sont sur le point d'adopter leurs budgets locaux, afin que les mêmes efforts soient déployés à leur niveau pour limiter le plus possible la hausse des taxes locales. Si on est capable de faire cette annonce aujourd'hui, c'est qu'on fait des efforts considérables pour limiter nos dépenses et rendre notre administration publique plus efficace et performante, notamment grâce à la révision systématique des activités et des programmes, actuellement en cours. C'est un exercice qui va se poursuivre en 2025 afin d'offrir les meilleurs services aux meilleurs coûts à l'ensemble de la population », a déclaré le président du comité exécutif de Montréal, responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin.

