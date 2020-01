Budget 2020 - La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD déposent leurs demandes prébudgétaires au ministre des Finances

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires du ministre des Finances, la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD ont déposé aujourd'hui un mémoire contenant l'ensemble de leurs préoccupations.

Les centrales syndicales font état de plusieurs demandes communes au gouvernement du Québec au regard de la situation économique favorable dans laquelle se déroule l'exercice budgétaire. Dans le document remis aujourd'hui au ministre Éric Girard, les organisations de travailleuses et de travailleurs insistent sur la nécessité, après des années d'austérité imposées par le gouvernement du Québec, de réinvestir dans les services à la population et de revoir les priorités en matière de finances publiques. Il est possible de consulter le mémoire sur les sites Web respectifs de la FTQ, de la CSN, de la CSQ et de la CSD.

Contexte économique

Sur le plan économique, les centrales mettent en lumière la vigueur actuelle du marché de l'emploi qui offre une performance enviable à bien des égards. Les organisations syndicales considèrent que ce contexte est propice à la mise en place de programmes qui permettent et facilitent la réinsertion sur le marché de l'emploi, tout en insistant sur la formation et l'instauration de mesures pour mieux répondre aux impératifs de la numérisation de l'économie et, surtout, à la rareté de main-d'œuvre. Finalement, le contexte économique actuel étant marqué par la lutte contre les changements climatiques, la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD réclament plusieurs gestes concrets pour reconnaître l'urgence de la crise climatique et amorcer une transition énergétique visant à réduire notre dépendance aux hydrocarbures, le tout accompagné d'une transition juste pour les travailleurs et travailleuses.

Orientations générales en matière de finances publiques

Du côté des finances publiques, dans l'objectif de favoriser les réinvestissements dans les services publics et les programmes sociaux, les organisations syndicales dénoncent que les surplus budgétaires engrangés ne soient pas suffisamment réinvestis dans les services publics et réclament une réduction des versements au Fonds des générations.

En matière de fiscalité, les centrales demandent la fin des baisses générales d'impôts et mentionnent qu'elles jugeront au mérite toute nouvelle mesure ciblée ou toute nouvelle dépense fiscale. Différentes propositions touchant les impôts des particuliers et des entreprises sont abordées, avec une insistance particulière concernant la taxation des géants numériques et la lutte contre les paradis fiscaux.

Services publics et programmes sociaux

La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD dénoncent dans leur mémoire le faible niveau des dépenses publiques par habitant au Québec, en comparaison des autres provinces. Après les années d'austérité imposées aux citoyens, les syndicats réclament des augmentations de dépenses afin de répondre aux besoins des familles et des citoyens.

En santé et en services sociaux, le constat est alarmant. Les centrales pointent du doigt le manque criant de ressources et de personnel pour couvrir les besoins et réclament un rehaussement important des conditions de travail dans les établissements de santé et de services sociaux. Par ailleurs, l'instauration d'un régime public et universel d'assurance médicaments est privilégiée, et ce, dans le respect des champs de compétence du Québec.

En éducation, le mémoire syndical demande davantage de ressources du gouvernement en faveur de la réussite éducative et de la persévérance scolaire. Du côté de l'enseignement supérieur, les organisations insistent sur l'augmentation du financement général, particulièrement afin d'offrir de meilleurs services aux étudiantes et étudiants en situation de handicap ou à besoins particuliers ainsi que pour octroyer de meilleures conditions de travail en formation continue dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Un réinvestissement majeur est attendu dans les services de garde éducatifs à la petite enfance, et ce, dans l'objectif de renforcer le réseau public. Ceci passe notamment par une plus grande reconnaissance des intervenantes en petite enfance, de meilleures conditions de travail et, finalement, l'appui du personnel spécialisé dont elles ont besoin.

Responsabilité de l'État comme employeur

La situation économique favorable du Québec permet au gouvernement de donner le sérieux coup de barre nécessaire dans les conditions de travail du personnel du secteur public, estiment les centrales syndicales. Ce n'est pas avec les offres insultantes déposées par le Conseil du trésor dans le cadre des négociations que le gouvernement parviendra à attirer et retenir la main-d'œuvre nécessaire à nos services publics, surtout compte tenu du retard de rémunération globale de 6,2 % qu'accusent les salariés du secteur public par rapport aux autres travailleurs. Il est demandé que le gouvernement prévoie des augmentations de dépenses de programmes qui prennent en compte à la fois un rattrapage en matière de rémunération, des ajouts de services et de ressources dans les réseaux et la réalisation de ses engagements. Les syndicats clament que les besoins du personnel doivent être pris en compte dans les décisions budgétaires. L'État doit prendre ses responsabilités et s'assurer que les sommes seront disponibles afin d'attirer une relève suffisante dans les ministères et les réseaux et d'octroyer une juste rémunération et des conditions d'exercice soutenables au personnel qui offre, sur une base quotidienne, les services à la population.

Déclarations

Déclaration 1 -- FTQ

« Le gouvernement doit prendre acte des défis que doivent relever quotidiennement la population du Québec et les travailleurs et travailleuses de l'État, et œuvrer pour nous donner une société plus juste, plus égalitaire, plus démocratique et plus verte. Les Québécois et Québécoises ont le droit d'aspirer à une vie meilleure. Nos demandes sont raisonnables et surtout réalisables » -- Daniel Boyer, président de la FTQ.

Déclaration 2 -- CSN

« La situation économique très favorable du Québec permet au gouvernement de répondre aux besoins criants de nos services publics, tant du côté de l'offre de services à la population que de celui des conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. Le contexte de négociation s'y prête, le ministre doit prendre compte de cette réalité dans son budget » -- Jacques Létourneau, président de la CSN.

Déclaration 3 -- CSQ

« Au regard des années d'austérité imposées par le gouvernement du Québec à l'endroit des services à la population, les demandes que nous déposons aujourd'hui sont légitimes. Nos idées audacieuses pour plus d'équité et de justice sociale à l'endroit des familles et des plus vulnérables ne manquent pas ! Il est plus que temps pour le gouvernement d'investir en éducation, en enseignement supérieur et en petite enfance. » -- Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

Déclaration 4 -- CSD

« Le Québec fait face à des défis importants : la pénurie de main-d'œuvre, la lutte contre les paradis fiscaux, le nécessaire rattrapage du financement dans les services publics et l'indispensable transition écologique, pour ne nommer que ceux-là. Nous joignons nos voix pour demander à Québec d'agir et d'opérer une réorientation majeure en matière de finances publiques. Nous n'avons plus le luxe de ne rien faire » -- Luc Vachon, président de la CSD.

En rappel

Les centrales syndicales à l'origine du mémoire (FTQ, CSN, CSQ et CSD) représentent près de 1,2 million de membres issus des quatre coins du Québec.

