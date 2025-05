Projet de loi 89 - Le Québec recule, les syndicats sonnent l'alarme

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs ont manifesté ce midi devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les lourdes conséquences qu'aura le projet de loi 89 (PL 89) sur les travailleuses et les travailleurs du Québec.

À l'approche de son adoption, les organisations syndicales ont dénoncé d'une même voix une attaque frontale contre les relations de travail. « Avec ce projet de loi, le ministre du Travail Jean Boulet vient démanteler l'équilibre fragile, mais essentiel entre les travailleuses, les travailleurs et les patrons. C'est un recul majeur pour le Québec », ont déclaré les porte-paroles Robert Comeau de l'APTS, Caroline Senneville de la CSN, Nadine Bédard-St-Pierre de la CSQ, Patrick Bydal de la FAE, Julie Bouchard de la FIQ, Denis Bolduc de la FTQ, Christian Daigle du SFPQ et Annie Morin du SPGQ.

En effet, bien que le PL 89 vise uniquement les travailleuses et les travailleurs syndiqués, ses effets se feront sentir sur l'ensemble de la main-d'œuvre. Les avancées obtenues par la négociation syndicale exercent une pression positive sur les milieux non syndiqués, forçant les employeurs à s'ajuster pour demeurer compétitifs. « En limitant la capacité de nos membres à défendre et améliorer leurs conditions de travail, c'est l'ensemble du moteur économique québécois, c'est-à-dire les salarié-es, que le gouvernement attaque », ont dénoncé les porte-paroles. D'ailleurs, s'il y a un groupe qui sort gagnant du PL 89, c'est bien celui des patrons, qui ont encensé tour à tour le projet de loi en commission parlementaire il y a quelques semaines. « Étrangement, seuls les patrons ont applaudi, pendant que de nombreux spécialistes en relations du travail ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant au projet de loi. »

Des luttes syndicales payantes

Depuis des décennies, les luttes menées par les travailleuses et les travailleurs syndiqués ont permis d'importantes avancées sociales. Salaire minimum, congés parentaux, équité salariale, réseau des CPE : autant de gains arrachés grâce à la mobilisation syndicale. « Ce sont nos moyens de pression et nos grèves qui ont permis à des millions de Québécoises et de Québécois de bénéficier de ces droits. Priver les travailleuses et les travailleurs de leur capacité à lutter, c'est freiner les progrès de toute la société québécoise », ont insisté les porte-paroles.

Absence de dialogue

Finalement, l'ensemble des organisations syndicales a dénoncé l'attitude cavalière du ministre du Travail, qui n'a même pas cru bon les informer qu'un tel bouleversement était en préparation. « Avec une approche aussi maladroite, il a rendu les discussions pratiquement impossibles, et nous le déplorons vivement. C'est par le dialogue qu'on peut trouver des solutions gagnantes », ont renchéri les porte-paroles.

Rappelant que le droit de grève est enchâssé dans les chartes des droits et libertés, tant québécoise que canadienne, les organisations syndicales ont signifié leur intention d'évaluer la possibilité de contester le projet de loi 89 devant les tribunaux. « Nous ne laisserons pas nos droits être bafoués. Que le premier ministre et son ministre du Travail se le tiennent pour dit : notre mobilisation se poursuivra », ont conclu les porte-paroles.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Maxime Clément, APTS, 514 792-0481 ; Noémi Desrochers, CSN, 514 216-1825 ; Étienne Richer, CSQ, 581 983-6130 ; Marie-Josée Nantel, FAE, 514 709-7763 ; Philippe Desjardins, FIQ, 581 995-0762 ; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809 ; Éric Lévesque, SFPQ, 418 564-4150 ; Karine Doyon, SPGQ, 438 531-5639