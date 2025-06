Invitation aux médias - Point de presse sur la grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Les 2400 employé-es d'entretien de la STM mènent leur troisième de neuf jours de grève avec la même demande : que leur employeur retire ses demandes de reculs dans leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne le recours à la sous-traitance et les horaires atypiques.

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN et la STM tiennent une séance de négociation aujourd'hui. Le Syndicat du transport de Montréal-CSN tiendra un point de presse le 12 juin pour dresser le bilan de la négociation et la mobilisation. Plus tôt aujourd'hui, le syndicat a donné son accord à l'arrivée d'un médiateur dans la négociation.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la CSN pour la 4e journée de grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM Quand : Jeudi 12 juin, 7 h 30 Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN Où : 8845 boulevard Saint-Laurent, Montréal

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]