Les paramédics du Québec en grève à compter du 6 juillet

QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Les syndicats CSN représentant quelque 3300 paramédics dans tout le Québec envoient aujourd'hui des avis de grève, ouvrant la voie au déclenchement de la grève générale illimitée à compter du dimanche 6 juillet 2025.

« Bien que la grève ait été votée à la mi-mai, nous avons voulu laisser toute la place à la négociation, explique le représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jean Gagnon. Le gouvernement n'a pas saisi cette occasion. Plus de deux ans après l'échéance des conventions collectives, on ne sent toujours pas de sentiment d'urgence du côté de la partie patronale. Nous en avons assez de faire du surplace : nous entendons bien tout mettre en œuvre pour que le gouvernement se mette enfin en mode solutions ».

La grève des paramédics sera légale, ce qui implique le maintien intégral des services essentiels. Il reviendra au Tribunal administratif du travail d'évaluer la liste des services essentiels que soumettront les syndicats. Rappelons que lors de grèves précédentes, la CSN avait obtenu l'obligation pour le personnel cadre de contribuer au maintien des services essentiels en remplaçant des paramédics qui exercent une grève de temps. En outre, tous les paramédics observeront une grève de tâches. Certains de ces moyens auront un impact administratif important. À titre d'exemples, lors de grèves précédentes, les paramédics cessaient de transporter la plupart des patients à l'intérieur de l'hôpital ou de remplir certains formulaires administratifs destinés à différents acteurs du réseau.

« C'est un autre échec de la CAQ, poursuit la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps. C'est complètement anormal qu'un groupe de salarié-es aussi indispensables que les paramédics ne soient pas capables d'avoir de vraies offres, plus de deux ans après l'échéance de leurs conventions collectives. Actuellement, on n'a que de grands principes sur la table. En ce qui a trait à leur rémunération, le gouvernement trouve le moyen de leur demander une baisse de rémunération ! La CAQ est complètement déconnectée, même quand vient le temps de reconnaître le travail de personnes qui sauvent des vies, chaque jour ».

Enjeux

En plus d'une amélioration salariale qui reflète pleinement leurs responsabilités et compétences, les paramédics revendiquent, entre autres, le respect des horaires de travail, afin de lutter contre l'explosion des heures supplémentaires, et la bonification du régime de retraite, pour tenir compte de la réalité de cette profession exigeante, physiquement et mentalement.

Négociations

Deux journées de négociation sont prévues les 3 et 4 juillet 2025. Sept autres dates sont au calendrier du mois de juillet.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]