Invitation aux médias - Point de presse pour la fin de la grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Alors que la médiation débute et que la séquence de grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM arrive à son terme, le Syndicat du transport de Montréal-CSN dressera le bilan de la négociation et de la mobilisation dans un point de presse le 17 juin.

Lors de ce point de presse, le syndicat sera accompagné de deux organisations écologistes qui viendront parler de l'importance du financement adéquat du transport collectif.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la CSN pour la dernière journée de grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM Quand : Mardi 17 juin, 7 h 30 Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN Zélie Victor, chargée de campagne au Front commun pour la transition énergétique François Geoffroy, coordonnateur général de Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique Où : 4785 rue Fullum, Montréal, QC H2H 2K1

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]