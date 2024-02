Posez votre candidature d'ici le 28 mars 2024

OTTAWA, ON, le 26 févr. 2024 /CNW/ - L'appel de candidatures pour la bourse General Idea du Musée des beaux-arts du Canada est maintenant ouvert. Les candidat•e•s ont jusqu'au 28 mars 2024, 23 h 59 (HNE), pour présenter leur demande. Le nom de la personne lauréate sera révélé au début du printemps. Les projets de recherche doivent être axés sur l'utilisation et l'exploration des collections du MBAC, en particulier la collection Art Metropole, le fonds General Idea, la collection AA Bronson et le matériel connexe conservés par le Musée.

La bourse General Idea, d'un montant de 15 000 $ CA (dépenses et/ou allocations comprises) est valable pour un an à compter du 31 mai 2024. Le programme de bourse est accessible aux historien•ne•s de l'art, conservateurs•rices, critiques, restaurateurs•rices, étudiant•e•s de cycle supérieur, chercheurs•euses indépendant•e•s et autres professionnel•lle•s canadien•ne•s et internationaux issus du domaine des arts visuels, de la muséologie et de disciplines connexes. La recherche doit être effectuée sur place au MBAC.

Créée en 2021 par l'artiste AA Bronson, la bourse General Idea stimule et soutient la recherche scientifique dans le domaine de l'art contemporain. La recherche doit porter sur n'importe quel aspect de l'art contemporain, y compris la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la gravure d'art, la production de livres et multiples d'artistes, la vidéo, l'installation et autres techniques. Alper Turan, boursier actuel, est un commissaire et auteur basé à New York et à Berlin. Sa pratique muséologique s'appuie sur des stratégies queers, des abstractions et des savoirs intrinsèques et instinctuels; ses recherches portent sur les moments corrélés aux expositions, les expositions comme espaces intimes et l'exhibitionnisme.

« C'est un plaisir et un privilège de mettre ces précieuses collections à la disposition des chercheurs et de faire progresser les connaissances des collections contemporaines du Musée, y compris les riches collections de livres et de multiples d'artistes de la Bibliothèque et des Archives », a déclaré Amy Rose, directrice principale du programme de bourses de recherche de la Bibliothèque, des Archives et de la Recherche du MBAC. « Nous sommes impatients de recevoir un grand éventail de candidatures et de poursuivre les recherches importantes effectuées par les deux boursiers précédents. »

Les résultats de recherches du boursier seront présentés lors d'une conférence à la Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada vers la fin de l'année de recherche, au printemps 2025.

Les candidats qualifiés, y compris les Autochtones, les femmes, les personnes de toute orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre, les personnes racisées ainsi que les personnes handicapées, sont invités à poser leur candidature. Pour plus d'informations, visitez beaux-arts.ca.

