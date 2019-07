Bois CFM pourra optimiser ses processus de production et renforcer sa position concurrentielle grâce à l'implantation de technologies numériques

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 950 000 $ pour équiper de scanneurs intelligents la nouvelle usine de Sainte-Florence

SAINTE-FLORENCE, QC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Usine de transformation de bois à valeur ajoutée, Bois CFM inc. fabrique principalement des composantes de palettes de manutention en tremble. Pour poursuivre la modernisation de ses installations et l'optimisation de ses processus de production, l'usine matapédienne bénéficiera d'une contribution remboursable de 950 000 $ dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, elle pourra rehausser ses capacités technologiques et sa connectivité en complétant son virage vers l'industrie 4.0.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Bois CFM de faire l'acquisition de scanneurs intelligents à la fine pointe des technologies .

Créée en 1994, Bois CFM, dont l'unique actionnaire est la Coopérative forestière de La Matapédia, écoule sa production de composantes de palettes de manutention en tremble principalement sur le marché américain par l'intermédiaire d'un distributeur canadien. Quant à ses sous-produits (copeaux, sciures et écorces), ils servent à approvisionner de grandes entreprises de fabrication de panneaux laminés et des papetières du Québec.

Ce projet d'implantation des technologies numériques constitue la troisième et dernière phase d'optimisation de l'usine de transformation de bois à valeur ajoutée. Après avoir amélioré un bâtiment existant pour relocaliser l'usine et avoir acquis et installé de nouveaux équipements de production, Bois CFM est fin prête pour un rehaussement technologique qui lui permettra de maximiser ses ressources et d'augmenter sa rentabilité en devenant une usine entièrement connectée et ultra moderne.

Le gouvernement du Canada croit fermement que l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies favorisent la productivité et la compétitivité; c'est pourquoi il soutient les entreprises dans leur volonté de toujours mieux faire. Les investissements dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes assurent leur croissance et, par le fait même, celle de l'économie canadienne.

« Bois CFM est une entreprise d'ici qui a su trouver des solutions novatrices pour améliorer ses procédés, s'adapter à la demande et prendre les moyens d'assurer sa croissance. Je suis heureux de l'appui de DEC à cette usine qui contribue au dynamisme et à la vitalité économique de la région matapédienne depuis maintenant 25 ans. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif de soutenir des entreprises comme Bois CFM, qui a su voir dans le virage technologique une occasion de croissance économique. En encourageant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes, le gouvernement du Canada demeure fidèle à son engagement de stimuler l'innovation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes reconnaissants de ce nouvel appui du gouvernement du Canada dans l'optimisation de notre usine. Bois CFM est l'un des acteurs importants de la filière forestière, véritable moteur économique du Bas-Saint-Laurent. Cette nouvelle contribution nous a permis d'acquérir des scanneurs intelligents qui nous permettront de maximiser notre rendement, en plus de créer six emplois dans le secteur de la transformation des produits forestiers. »

Simon Roy, directeur général de Bois CFM inc.

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

