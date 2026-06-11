Du « oui » au « c'est fini » : un sondage de BMO révèle les pressions liées au coût de la vie qui pèsent sur les relations

Deux Canadiens sur cinq ayant divorcé ou s'étant séparés reconnaissent que des préoccupations financières les ont poussés à rester mariés plus longtemps qu'ils ne le souhaitaient et ont influencé le moment de leur séparation.

Près de la moitié des personnes mariées (47 %) considèrent le mariage davantage comme un engagement financier que comme un engagement affectif.

Un tiers des Canadiens vivant en couple affirment que les dépenses sont une source de conflit dans leur relation.

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Alors que les préoccupations liées au coût de la vie occupent le devant de la scène pour de nombreux Canadiens, la première partie d'un nouveau rapport spécial publié par l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les contraintes financières l'emportent sur les considérations sentimentales dans les décisions relatives au mariage et à la séparation.

Le sondage examine comment les préoccupations liées au coût de la vie et à l'incertitude économique influencent la manière dont les Canadiens abordent les étapes importantes de leur vie de couple, révélant les conclusions suivantes :

Lié par les coûts, pas par l'engagement : Près de deux Canadiens divorcés ou séparés sur cinq (37 %) affirment que le coût financier du divorce ou de la séparation légale les a contraints à rester mariés plus longtemps qu'ils ne l'auraient souhaité, tandis qu'une proportion identique (37 %) indique que l'incertitude économique, notamment la stabilité de l'emploi et l'inflation, a influencé le moment choisi pour leur divorce ou leur séparation. Plus d'un quart (28 %) ont reporté leur divorce ou leur séparation légale, les principales raisons étant les inquiétudes liées aux coûts financiers de la procédure (32 %), la difficulté de subvenir aux besoins de deux ménages distincts (27 %) et l'incertitude économique, notamment l'inflation et la sécurité de l'emploi (18 %). Plus de la moitié (51 %) affirment que la hausse du coût de la vie a rendu l'impact financier du divorce plus lourd que prévu.

Le mariage et l'argent : Près de la moitié des personnes mariées (47 %) reconnaissent que le mariage représente davantage un engagement financier qu'émotionnel, une opinion particulièrement partagée par les milléniaux (56 %) et la génération Z (54 %). Près des deux tiers (63 %) estiment que le mariage exige une planification financière plus importante que prévu. 48 % estiment que la gestion des finances en tant que couple marié est plus difficile que la gestion des aspects émotionnels ou romantiques de leur relation.

Les considérations financières l'emportent sur les sentiments : 44 % estiment que les aspects financiers liés au mariage et/ou à l'organisation d'une cérémonie de mariage constituent un défi plus important que l'engagement envers leur partenaire, un sentiment particulièrement marqué chez les milléniaux (53 %). Un tiers (33 %) des Canadiens se sentent poussés à emménager avec leur partenaire pour faire des économies.



« Si construire une vie avec quelqu'un de spécial peut être un parcours rempli de joie et d'espoir, les préoccupations financières peuvent poser certains défis, compliquant, voire éclipsant, les aspects romantiques d'une relation, a rappelé Anthony (Tony) Tintinalli, chef, Ventes spécialisées, BMO. Avoir très tôt des discussions franches sur l'argent, se constituer une épargne d'urgence et solliciter l'avis d'un professionnel peut aider les couples à mieux se préparer à la manière dont les réalités financières s'imbriquent dans les moments les plus importants de la vie, à se prémunir contre les imprévus et à améliorer leurs finances à chaque étape de leur vie. »

« L'argent est souvent l'une des principales sources de stress lors d'une séparation ou d'un divorce, en particulier lorsque l'impact financier est plus important ou plus durable que prévu, a ajouté Carol Willes, directrice générale, Planification successorale, BMO Gestion privée. Faire appel à un professionnel de la finance peut aider les particuliers à avoir une vision globale de leur situation, à réduire les incertitudes et à se concentrer sur le rétablissement de leur stabilité financière alors qu'ils s'apprêtent à entamer une nouvelle étape de leur vie. »

Selon les Études économiques de BMO, même si l'inflation n'est plus élevée, la hausse cumulative des prix observée ces dernières années continue de peser sur le pouvoir d'achat des Canadiens.

« Bien que le taux annuel de l'IPC au Canada soit resté modéré à 2,8 % en avril, en baisse par rapport au pic de 8,1 % atteint à la mi-2022, son plus haut niveau depuis quarante ans, le niveau des prix est supérieur de 20 % à ce qu'il était il y a cinq ans, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des familles », a ajouté Sal Guatieri, économiste principal, BMO.

Compatibilité financière testée

Le sondage de BMO examine le rôle que joue la compatibilité financière dans la dynamique des relations chez les personnes mariées, vivant en couple ou engagées dans une relation sérieuse, et met en lumière les réalités suivantes :

Quand les dépenses sont source de tensions : Près d'un tiers (32 %) des personnes interrogées déclarent que les dépenses sont une source de conflit dans leur couple. Près de deux personnes sur cinq (36 %) estiment que leur conjoint dépense trop, notamment en achats impulsifs, en articles coûteux, etc.

De grandes décisions, des disputes encore plus vives : Près d'une personne sur cinq (17 %) affirme que les achats importants ont donné lieu à des disputes. Plus d'un quart (28 %) des personnes interrogées indiquent que l'organisation des vacances est source de conflits financiers au sein du couple.

Déséquilibre des rapports de force financiers : 60 % déclarent que leur conjoint est le plus économe dans le couple. Plus de la moitié (54 %) déclarent dépendre financièrement de leur conjoint. 41 % admettent que leur conjoint s'y connaît mieux qu'eux en matière de planification financière.



Les fondements de la fidélité financière

BMO propose des conseils et des ressources pour aider les Canadiens et leurs proches à gérer les pressions financières, à se préparer aux étapes importantes de leur vie de couple et à améliorer leurs finances :

Mettez-vous d'accord dès le début sur vos habitudes de dépenses : comprendre comment chaque conjoint aborde les dépenses, l'épargne et la gestion du budget peut aider à réduire les tensions avant que les habitudes ne deviennent des sources récurrentes de conflit.

comprendre comment chaque conjoint aborde les dépenses, l'épargne et la gestion du budget peut aider à réduire les tensions avant que les habitudes ne deviennent des sources récurrentes de conflit. Définissez clairement les attentes concernant les décisions financières importantes : se mettre d'accord à l'avance sur la manière dont seront gérés les achats majeurs, les dépenses communes et les dépenses discrétionnaires peut aider à limiter le stress lié aux décisions lourdes de conséquences, telles que les vacances ou les investissements pour le foyer.

se mettre d'accord à l'avance sur la manière dont seront gérés les achats majeurs, les dépenses communes et les dépenses discrétionnaires peut aider à limiter le stress lié aux décisions lourdes de conséquences, telles que les vacances ou les investissements pour le foyer. Faites preuve de transparence quant aux responsabilités financières et au niveau de confiance : discuter ouvertement de qui gère les finances, qui se sent moins à l'aise avec ce sujet et où un soutien pourrait être nécessaire peut aider à corriger les déséquilibres qui affectent la confiance et la prise de décision.

discuter ouvertement de qui gère les finances, qui se sent moins à l'aise avec ce sujet et où un soutien pourrait être nécessaire peut aider à corriger les déséquilibres qui affectent la confiance et la prise de décision. Planifiez des objectifs communs tout en conservant une certaine souplesse : harmoniser les priorités à long terme telles que le logement, la planification familiale ou les changements de carrière, tout en laissant une marge de manœuvre pour l'indépendance financière individuelle, peut aider le couple à s'adapter à l'évolution des circonstances.

harmoniser les priorités à long terme telles que le logement, la planification familiale ou les changements de carrière, tout en laissant une marge de manœuvre pour l'indépendance financière individuelle, peut aider le couple à s'adapter à l'évolution des circonstances. Intégrez la résilience dans vos plans financiers : mettre de l'argent de côté pour faire face à des dépenses imprévues ou à des baisses de revenus peut aider à réduire l'anxiété en période d'incertitude économique et offrir une plus grande stabilité lorsque des pressions financières surviennent.

mettre de l'argent de côté pour faire face à des dépenses imprévues ou à des baisses de revenus peut aider à réduire l'anxiété en période d'incertitude économique et offrir une plus grande stabilité lorsque des pressions financières surviennent. Demandez conseil à des professionnels : faire appel à un conseiller financier peut aider le couple à trouver un équilibre entre les dépenses à court terme, comme un mariage, et les objectifs à long terme, et à continuer à améliorer ses finances à chaque étape de la vie.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider les Canadiens à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 29 décembre 2025 au 27 janvier 2026. Un échantillon de n=2 503 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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