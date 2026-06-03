MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de produits.

Changement de nom et admissibilité des titres de la série FNB du BMO Fonds international d'actions

Le BMO Fonds international d'actions adoptera le nouveau nom de Fonds BMO Marché+ d'actions internationales.

Les titres de la série FNB de ce fonds sont admissibles à la distribution.

Admissibilité des titres des séries T10 et F10

Les titres des séries T10 et F10 des BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés, BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés et BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés sont admissibles à la distribution.

Admissibilité des titres de série G

Les titres de série G des BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux, BMO Fonds mondial d'actions, BMO Fonds mondial de revenu et de croissance, BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité, BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité, BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques et BMO Fonds d'actions américaines Plus sont admissibles à la distribution.

Admissibilité des titres de série I

Les titres de série I du BMO Fonds de croissance et de revenu devraient être admissibles à la distribution.

Changements de symboles boursiers

Les symboles boursiers de la série FNB active des BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux, BMO Fonds mondial d'actions, BMO Fonds soins de la santé mondiaux, BMO Fonds d'infrastructures mondiales, BMO Fonds innovations mondiales et BMO Fonds FPI mondiaux changeront comme suit :

Nom du fonds d'investissement BMO Nom de la série Symbole actuel Nouveau symbole Bourse BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux Série FNB active BGDV ZGDV Cboe Canada BMO Fonds mondial d'actions Série FNB active BGEQ ZGEQ Cboe Canada BMO Fonds soins de la santé mondiaux Série FNB active BGHC ZGHC Cboe Canada BMO Fonds d'infrastructures mondiales Série FNB active BGIF ZGIF Cboe Canada BMO Fonds innovations mondiales Série FNB active BGIN ZGIN Cboe Canada BMO Fonds FPI mondiaux Série FNB active BGRT ZGRT Cboe Canada

Les titres commenceront à être négociés sur Cboe Canada sous leurs nouveaux symboles boursiers le ou vers le 24 juin 2026.

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À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Groupe Financier

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