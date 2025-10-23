MONTRÉAL et CHICAGO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la première place ex æquo au classement mondial 2025 de l'Evident AI Index, une référence prestigieuse qui évalue la maturité en matière d'intelligence artificielle des 50 plus grandes banques mondiales. Cette reconnaissance souligne l'engagement de BMO à constituer des équipes prêtes pour l'avenir et favoriser une culture d'apprentissage et d'innovation continus.

BMO a gagné cinq places au classement mondial 2025, grâce à ses excellentes performances dans les quatre piliers de l'indice : le talent, le leadership, l'innovation et la transparence.

« À BMO, les talents en IA sont essentiels pour stimuler l'innovation et offrir de la valeur à nos clients, a déclaré Mona Malone, Chef des affaires administratives chez BMO. Nous sommes fiers d'établir la norme mondiale parmi les institutions financières en matière d'investissement dans notre main-d'œuvre et de mise à l'échelle de l'IA pour tous les employés afin de maximiser le rendement de l'équipe. »

« Nous exploitons l'IA pour réinventer les services bancaires à BMO et donner à nos employés les moyens d'agir avec curiosité, créativité et détermination, a affirmé Kristin Milchanowski, chef de l'intelligence artificielle et des données, BMO. L'IA amplifie notre impact, ouvre de nouvelles perspectives et favorise le progrès pour nos clients, les collectivités que nous servons et l'avenir du secteur bancaire. »

Bâtir un effectif prêt pour l'avenir

Le classement de BMO en tête du développement des talents reflète une approche solide et inclusive de la mise en œuvre de l'IA à l'échelle de l'organisation. Parmi les points forts, on peut citer :

L'IA pour tous : Un programme de formation de base qui permet à chaque employé, quelle que soit son expérience technique, d'acquérir une compréhension pratique de l'IA, y compris son utilisation éthique, sa gouvernance et ses applications. Le programme permet de garantir que les employés sont habilités à utiliser l'IA de manière responsable et collaborative.





: Un programme de formation de base qui permet à chaque employé, quelle que soit son expérience technique, d'acquérir une compréhension pratique de l'IA, y compris son utilisation éthique, sa gouvernance et ses applications. Le programme permet de garantir que les employés sont habilités à utiliser l'IA de manière responsable et collaborative. Formation spécialisée en IA pour tous les rôles : Des postes non techniques aux postes de direction, BMO propose des parcours d'apprentissage sur mesure dans les domaines de l'IA, de l'infonuagique, de la méthodologie agile et de la cybersécurité. Des programmes comme le parcours d'apprentissage Fondements de l'intelligence artificielle pour des rôles non techniques et L'IA pour les leaders assurent l'alignement stratégique et l'adoption responsable.





: Des postes non techniques aux postes de direction, BMO propose des parcours d'apprentissage sur mesure dans les domaines de l'IA, de l'infonuagique, de la méthodologie agile et de la cybersécurité. Des programmes comme le parcours d'apprentissage et assurent l'alignement stratégique et l'adoption responsable. Tech Foundations : La plateforme d'apprentissage numérique de BMO, Pluralsight, favorise la maîtrise des technologies à l'échelle de l'entreprise, avec une augmentation de 60 % d'une année sur l'autre du nombre d'employés maîtrisant les compétences essentielles à l'activité. Les apprenants réévalués ont amélioré leurs capacités de 48 % et l'engagement dans l'apprentissage lié à l'IA a augmenté de 222 % d'une année sur l'autre.





: La plateforme d'apprentissage numérique de BMO, Pluralsight, favorise la maîtrise des technologies à l'échelle de l'entreprise, avec une augmentation de 60 % d'une année sur l'autre du nombre d'employés maîtrisant les compétences essentielles à l'activité. Les apprenants réévalués ont amélioré leurs capacités de 48 % et l'engagement dans l'apprentissage lié à l'IA a augmenté de 222 % d'une année sur l'autre. Partenariats universitaires : BMO apporte son soutien aux programmes universitaires consacrés à l'IA par le biais de financements et de collaborations avec des établissements tels que l'Université McGill, la Rotman School of Management et l'Université de Waterloo. Ces partenariats contribuent à faire progresser les initiatives universitaires et à renforcer l'écosystème de l'IA.





BMO apporte son soutien aux programmes universitaires consacrés à l'IA par le biais de financements et de collaborations avec des établissements tels que l'Université McGill, la Rotman School of Management et l'Université de Waterloo. Ces partenariats contribuent à faire progresser les initiatives universitaires et à renforcer l'écosystème de l'IA. Destination Numérique : Le sprint d'innovation, un événement phare organisé par BMO, permet aux employés de créer rapidement des prototypes de solutions basées sur l'IA pour répondre à des défis commerciaux réels. Les prototypes retenus bénéficient d'un financement pour leur mise en œuvre, ce qui démontre l'impact tangible du programme.





: Le sprint d'innovation, un événement phare organisé par BMO, permet aux employés de créer rapidement des prototypes de solutions basées sur l'IA pour répondre à des défis commerciaux réels. Les prototypes retenus bénéficient d'un financement pour leur mise en œuvre, ce qui démontre l'impact tangible du programme. Stratégie en matière de talents dans le domaine de l'IA : BMO recrute des candidats issus de divers horizons éducatifs, notamment les neurosciences, le droit et la philosophie, en valorisant les compétences sociotechniques telles que la curiosité, la communication et la gouvernance responsable de l'IA, parallèlement au savoir-faire technique.

Une innovation à forte incidence

L'état d'esprit axé sur le numérique et la capacité à développer rapidement ses capacités internes en matière d'IA continuent de positionner BMO comme un leader dans ce secteur en pleine évolution. La stratégie de la Banque en matière d'IA transforme ses opérations, rationalise ses processus, améliore la prise de décision et permet d'obtenir des informations qui stimulent l'innovation.

Des stages et postes pour diplômés en IA aux recruteurs internes dédiés et parcours individuels pour les développeurs d'IA, l'écosystème de BMO soutient les talents à chaque étape de leur parcours. BMO offre également des formations spécialisées pour les talents techniques en IA et les cadres supérieurs, garantissant ainsi une harmonisation à tous les niveaux de la Banque.

