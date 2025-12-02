Les nouvelles interfaces API pour les paiements de BMO permettre aux entreprises d'Amérique du Nord d'intégrer de manière transparente des fonctionnalités de paiement sécurisées et en temps réel dans leurs progiciels de gestion intégrés (PGI), leurs plateformes de trésorerie et leurs applications destinées aux clients, afin d'accélérer les transactions et d'offrir une expérience financière entièrement intégrée.

Les développeurs profitent d'un accès instantané à des interfaces API sécurisées, à une documentation claire et à un bac à sable de qualité production au moyen du portail des développeurs de BMO, facilitant la création, la mise à l'essai et le déploiement de solutions de paiement transfrontalières.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - L'équipe Solutions de trésorerie et de paiement de BMO Entreprises a annoncé le lancement de ses interfaces API pour les paiements, qui permettent aux entreprises du Canada et des États-Unis d'intégrer de manière transparente des fonctionnalités de paiement sécurisées et en temps réel dans leurs PGI, leurs plateformes de trésorerie et leurs applications destinées à la clientèle.

Combinées aux interfaces API de production de rapports de BMO, ces solutions placent BMO en position de leader dans le domaine des services financiers intégrés en Amérique du Nord et marquent une étape importante dans la prestation d'expériences de paiement numérique innovantes et axées sur le client. Les clients peuvent désormais instaurer et gérer leurs paiements directement dans leurs environnements existants, ce qui leur permet d'accélérer leurs transactions et de bénéficier d'une expérience financière entièrement intégrée.

« Ce lancement représente une étape cruciale dans la modernisation des paiements et la mise en place d'expériences financières intégrées et évolutives, a déclaré Derek Vernon, chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, BMO. Nos interfaces API pour les paiements sont conçues pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et partenaires, en offrant rapidité, transparence et contrôle au-delà des frontières et des plateformes. »

Points saillants :

Paiements intégrés à grande échelle : Les entreprises peuvent intégrer les fonctionnalités de paiement de BMO directement dans leurs PGI, leurs plateformes de trésorerie et leurs plateformes destinées aux clients, ce qui réduit les processus manuels et accélère les transactions.

: Les entreprises peuvent intégrer les fonctionnalités de paiement de BMO directement dans leurs PGI, leurs plateformes de trésorerie et leurs plateformes destinées aux clients, ce qui réduit les processus manuels et accélère les transactions. Conception et déploiement rapides : Les développeurs jouissent d'un accès instantané à des interfaces API sécurisées, à une documentation claire et à des outils intuitifs par l'intermédiaire du portail des développeurs de BMO pour créer et lancer rapidement des solutions.

: Les développeurs jouissent d'un accès instantané à des interfaces API sécurisées, à une documentation claire et à des outils intuitifs par l'intermédiaire du portail des développeurs de BMO pour créer et lancer rapidement des solutions. Tests fiables avant la mise en service : Un bac à sable de niveau production permet aux entreprises de valider les flux de paiement transfrontaliers dans un environnement sécurisé et réel avant leur déploiement.

Pour plus d'informations et pour explorer les interfaces API de BMO, visitez le portail des développeurs de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

