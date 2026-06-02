Cette année, 14 000 employés de BMO, amis et membres de la collectivité se sont réunis pour marcher, amasser des fonds, faire du bénévolat et sensibiliser les gens à Jeunesse, J'écoute et à la National Alliance on Mental Illness (NAMI). Ensemble, les membres de l'équipe BMO ont amassé 2,2 millions de dollars canadiens pour contribuer à élargir l'accès aux services de première ligne essentiels en santé mentale dans les collectivités à l'échelle de l'Amérique du Nord.

« À BMO, nous croyons que la santé mentale est synonyme de santé et nous sommes déterminés à faire progresser l'accès aux soins, à réduire les préjugés et à soutenir le bien-être de nos employés et des collectivités que nous servons, a déclaré Helen Seibel, chef, BMO Générosité et soutien aux collectivités. BMO marche pour faire une différence témoigne de la force de cet engagement à l'œuvre. Année après année, l'équipe BMO incarne sa raison d'être, sa compassion et son leadership, contribuant ainsi à des progrès concrets en matière de santé mentale. Ensemble, nous favorisons l'accès pour un plus grand nombre de personnes à un soutien de confiance au moment où elles en ont le plus besoin. »

Les fonds amassés dans le cadre de la marche Faites un pas vers les jeunes de BMO aideront Jeunesse, J'écoute à continuer d'offrir aux jeunes de tout le Canada des services de consultation professionnelle et un soutien en santé mentale par messagerie texte afin de garantir qu'une aide soit accessible en tout temps, partout où elle est nécessaire.

« Chaque année, la marche Faites un pas vers les jeunes de BMO montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'on s'unit pour les jeunes et leur santé mentale. La réussite de cette année reflète clairement l'engagement des employés de BMO, des bénévoles, des donateurs et des collectivités à l'échelle du pays, a déclaré Aaron Sanderson, président et chef de la direction de la Fondation Jeunesse, J'écoute. À mesure que la demande de services de consultation professionnelle et de soutien en cas de crise continue de croître, ce soutien aide Jeunesse, J'écoute à être là pour les jeunes au moment où ils en ont le plus besoin. En collaboration avec BMO, nous aidons un plus grand nombre de jeunes à libérer leurs émotions et à accéder à un soutien de confiance. »

Le soutien généré par l'intermédiaire des marches NAMI contribuera à élargir les programmes d'éducation, les groupes de soutien dirigés par des pairs et les efforts de représentation qui donnent aux personnes et aux familles touchées par la maladie mentale les moyens d'agir partout aux États-Unis.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers BMO pour son partenariat de longue date et son engagement envers les marches NAMI, a affirmé Morgan Sills, directrice nationale principale, NAMI, et responsable des marches NAMI. Grâce à ses actions de commandite et de collecte de fonds, BMO contribue à soutenir des programmes d'éducation, de défense des droits et d'accompagnement en matière de santé mentale, qui sauvent des vies, au profit des personnes issues de collectivités de tout le pays. »

Bien que les besoins varient d'une collectivité à l'autre, l'objectif de BMO marche pour faire une différence est le même : offrir un soutien en santé mentale en temps opportun et sans préjugés qui aide les gens à se sentir moins seuls et mieux outillés pour relever les défis de la vie.

L'impact de la campagne a été alimenté par des employés de BMO qui ont dirigé des marches dans leurs collectivités, mis sur pied des équipes locales, mobilisé des collectes de fonds entre pairs et suscité des conversations importantes sur la santé mentale. Chaque action, petite ou grande, a contribué à des résultats significatifs au Canada et aux États-Unis.

BMO marche pour faire une différence reflète la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en aidant à renforcer les collectivités, à faire progresser le bien-être mental et à favoriser une culture de compassion.

BMO Générosité. Donnons pour faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2025, BMO a versé plus de 124 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, notamment 101 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Les employés de BMO ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 40,3 millions de dollars de dons dans le cadre des campagnes annuelles de la Banque menées par des employés.

Pour en savoir plus, consultez le site BMO.com

SOURCE BMO Groupe Financier

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