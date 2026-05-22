BMO réduit les frais de gestion et d'administration du BMO Fonds mondial de dividendes et les frais de gestion et d'exploitation du BMO Fonds international d'actions

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui des réductions de frais et des changements de cote de risque de certains fonds d'investissement BMO.

« La réduction des frais de gestion et d'administration du BMO Fonds mondial de dividendes et des frais de gestion et d'exploitation du BMO Fonds international d'actions renforce la valeur que nous apportons aux investisseurs, en rendant plus rentable l'accès à des stratégies d'actions mondiales de grande qualité, a déclaré Sadiq Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Cela témoigne de notre engagement à donner la priorité aux investisseurs et à les accompagner dans leur parcours financier afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

Réductions des frais du BMO Fonds mondial de dividendes

À compter d'aujourd'hui, les frais de gestion applicables aux titres des séries A, T6, F, F6 et Conseiller du BMO Fonds mondial de dividendes sont réduits comme suit :

Série de titres Frais de gestion annuels actuels Nouveaux frais de gestion annuels Série A 1,60 % 1,50 % Série T6 1,60 % 1,50 % Série F 0,60 % 0,50 % Série F6 0,60 % 0,50 % Série Conseiller 1,60 % 1,50 %

Les frais d'administration applicables aux titres des séries A, T6, F, F6 et Conseiller de ce fonds sont réduits de 0,35 % à 0,19 %.

Réductions des frais du BMO Fonds international d'actions

À compter d'aujourd'hui, les frais de gestion applicables aux titres des séries A, F et Conseiller du BMO Fonds international d'actions sont réduits comme suit :

Série de titres Frais de gestion annuels actuels Nouveaux frais de gestion annuels Série A 1,75 % 1,25 % Série F 0,75 % 0,25 % Série Conseiller 1,75 % 1,25 %

Les frais d'exploitation payables par ce fonds sont réduits, car le gestionnaire prendra en charge les frais administratifs, tandis que ce fonds continuera à payer les frais du fonds.

Modifications de cotes de risque

La cote de risque des fonds d'investissement BMO suivants change en date d'aujourd'hui :

Fonds Cote de risque antérieure Cote de risque actuelle BMO Portefeuille revenu AscensionMC Faible Faible à moyenne BMO Fonds FNB banques canadiennes Moyenne à élevée Moyenne BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation Moyenne Moyenne à élevée BMO Portefeuille FNB actions de croissance Moyenne Faible à moyenne

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

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À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Groupe Financier

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