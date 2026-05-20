La collaboration associe les produits de services bancaires sans frais aux étudiants de BMO avec le réseau national de magasins et la présence en ligne de Best Buy pour accompagner les étudiants dans leur parcours scolaire et financier

Les étudiants qui établissent un compte de chèques pour étudiants de BMO peuvent bénéficier d'une prime technologique de 200 $ chez Best Buy, à utiliser sur une sélection de produits de marques telles que Sony, JBL, Nespresso, Dyson, Google, Fitbit et bien d'autres encore

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui une collaboration inédite avec Best Buy Canada afin d'aider les étudiants à se préparer pour la rentrée scolaire grâce à des outils, des conseils et des programmes conçus pour permettre aux étudiants de l'enseignement supérieur d'améliorer leurs finances.

À l'approche de la rentrée scolaire, BMO associe son offre de produits bancaires sans frais destinés aux étudiants à la présence nationale de Best Buy Canada, tant en magasin qu'en ligne, afin d'offrir aux étudiants davantage de choix pour préparer leur rentrée scolaire. Les étudiants admissibles qui établissent et approvisionnent un compte de chèques pour étudiants de BMO peuvent bénéficier d'une prime technologique de 200 $ et accéder à une sélection de produits de grandes marques telles que Sony, JBL, Nespresso, Dyson et Google Fitbit.

« Pour aider les étudiants à prendre leur avenir financier en main, il faut commencer par leur fournir les outils et les conseils dont ils ont besoin aux moments les plus décisifs, a déclaré Andras Lazar, chef, Services bancaires courants, segments et crédit aux particuliers, BMO. Grâce à notre collaboration avec Best Buy Canada, nous associons les services bancaires sans frais aux étudiants de BMO avec un accès aux outils technologiques indispensables, ce qui permet aux étudiants d'acquérir des connaissances financières, de développer de bonnes habitudes en matière d'argent, de prendre des décisions éclairées concernant leurs finances et d'améliorer leurs finances. »

« Best Buy Canada est la référence incontournable pour tout ce qui touche à la technologie à l'occasion de la rentrée scolaire, ce qui fait de ce partenariat un choix tout naturel, a indiqué Kushal Samy, responsable du marketing de marque chez Best Buy Canada. Nous avons sélectionné avec soin une gamme de produits conçus pour accompagner et enrichir le parcours d'apprentissage de chaque étudiant. Nous sommes ravis de proposer aux étudiants une offre véritablement unique grâce à cette collaboration innovante. »

BMO donne aux étudiants les moyens d'améliorer leurs finances

Grâce aux outils et ressources numériques innovants de BMO, les étudiants peuvent acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers :

Services bancaires aux étudiants de BMO : Les Services bancaires aux étudiants de BMO offrent aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais, y compris des comptes de chèques et d'épargne, un accès à du crédit sans exigences relatives aux antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de permettre aux étudiants d'établir leur vie financière.

Les Services bancaires aux étudiants de BMO offrent aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais, y compris des comptes de chèques et d'épargne, un accès à du crédit sans exigences relatives aux antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de permettre aux étudiants d'établir leur vie financière. FinancesFutées BMO : Une plateforme gratuite et accessible à la demande, conçue pour les étudiants, qui propose des contenus personnalisés et concis afin de les aider à prendre en main leurs finances et à acquérir dès leur plus jeune âge de bonnes habitudes financières.

: Une plateforme gratuite et accessible à la demande, conçue pour les étudiants, qui propose des contenus personnalisés et concis afin de les aider à prendre en main leurs finances et à acquérir dès leur plus jeune âge de bonnes habitudes financières. Calculateur de budget étudiant et outil de gestion des liquidités de BMO : Un outil interactif qui permet aux étudiants de gérer leur argent en les aidant à établir un budget judicieux, à suivre leurs revenus et leurs dépenses, et à garder le contrôle de leurs finances tout au long de l'année scolaire.

Pour en savoir plus sur la façon dont le partenariat et BMO peuvent aider les étudiants à améliorer leurs finances, veuillez consulter www.bmo.com/offres-comptes-etudiants/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos de Best Buy Canada

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 300 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à avoir une présence positive dans la communauté grâce à des programmes et à des partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Anke Suwanda, Toronto, [email protected], 416 867-3996; Anjee Gill, [email protected]