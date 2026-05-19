MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire du BMO Fonds mondial d'actions (le « fonds »), a annoncé aujourd'hui une distribution spéciale réinvestie pour les porteurs de parts de la série FNB active du fonds (Cboe Canada: BGEQ).

La distribution réinvestie de la série FNB active du BMO Fonds mondial d'actions représente généralement de gains en capital nets réalisés et de revenus nets. La distribution n'est pas versée en espèces, mais est réinvestie dans des parts supplémentaires libellées en dollars canadiens de la série FNB active du BMO Fonds mondial d'actions, à un prix égal à la valeur liquidative par part du fonds.

Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts déjà en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution spéciale sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution spéciale. Une distribution réinvestie augmentera le prix de base rajusté du porteur de parts pour la série FNB active du BMO Fonds mondial d'actions. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de parts supplémentaires réduit en raison de la retenue à la source.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 15 mai 2026 recevront la distribution réinvestie le 20 mai 2026. Le montant imposable réel de la distribution spéciale réinvestie, y compris sa caractéristique fiscale, sera communiqué aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) au début de 2027.

Montant de la distribution spéciale réinvestie par part de la série FNB active du fonds :

Fonds Symbole Distribution spéciale réinvestie par part ($) BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active) BGEQ 0,061484

Pour plus d'informations sur les parts de la série FNB active des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans la série FNB active d'un fonds d'investissement BMO peuvent comporter des commissions, des honoraires de gestion et des frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent de la série FNB active pertinente avant d'investir. Les parts de série FNB active ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les parts de série FNB active peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par un fonds d'investissement sont supérieures au rendement du fonds, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'une série FNB active seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus de la série FNB pertinente. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Pour connaître les risques liés à un placement dans une série FNB active d'un fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement pertinent.

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