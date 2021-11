OTTAWA, ON, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada et la famille Lacey ont annoncé aujourd'hui le nom du lauréat du Prix Lacey 2021. Blinkers Art and Project Space, basé à Winnipeg, au Manitoba, est le lauréat de ce prix prestigieux qui reconnaît les activités et l'impact des petits organismes et des espaces gérés par des artistes au Canada.

Créé en 2019 par le docteur John Lacey de concert avec le Musée des beaux-arts du Canada et avec le soutien de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, le Lacey Prize décerne tous les deux ans un prix en argent de 50 000 $ et des prix de 20 000 $ à deux finalistes. De plus, un conservateur d'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada se rend dans la ville de l'organisme lauréat pour des visites en personne de sites et de studios avec des artistes locaux.

« Le jury a été frappé par l'ampleur et la force des candidatures pour le prix Lacey 2021 et souhaite remercier tous ceux qui ont pris le temps de postuler pour ce prix prestigieux. Les récits de résilience et de réponses critiques à la pandémie et aux événements socioculturels charnières des deux dernières années témoignent de l'importance et de l'impact du réseau dynamique d'espaces gérés par des artistes de ce pays », a déclaré le jury 2021. « Parmi un champ très compétitif de candidats, Blinkers Art and Project Space s'est distingué par le développement de son infrastructure qui, dans une période relativement courte, s'est engagée avec succès à apporter un éventail robuste de voix artistiques de tout le Canada à la communauté culturelle dynamique de Winnipeg. »

« Ce prix est destiné à tous les membres de la communauté, aux bénévoles et aux proches qui ont cru en l'existence et la survie de ce centre et qui ont pris le risque de le faire. Ce prix est un vote de confiance que nous ne tenons certainement pas pour acquis et nous continuerons à faire un travail digne de ce cadeau inestimable. Pour nous, ce prix est une nouvelle source de courage, de signification et d'accès à des perspectives ambitieuses qui nous semblaient auparavant hors de portée », a déclaré Luther Konadu, directeur de Blinkers Art and Project Space.

Les finalistes du prix sont le Khyber Centre for the Arts, à Halifax, Nouvelle-Écosse, et la UNIT/PITT Society for Art and Critical Awareness, à Vancouver, Colombie-Britannique, qui recevront chacun 20 000 $. Le jury a également décerné des mentions honorables à articule, à Montréal (Québec) et au Northern Visual Arts Centre, à Flin Flon (Manitoba).

Le jury du prix Lacey 2021 était composé d'Eunice Bélidor, conservatrice de l'art contemporain québécois et canadien au Musée des beaux-arts de Montréal, de Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives en conservation au Musée des beaux-arts du Canada, et de Louise Lacey-Rokosh, artiste et représentante de la famille Lacey.

« Grâce au soutien et à la vision incroyables du Dr John Lacey et de la regrettée Naomi Lacey, le Musée des beaux-arts du Canada est fier de pouvoir soutenir et amplifier le travail de pionnier des centres d'artistes, d'un océan à l'autre. Mes félicitations aux lauréats du prix Lacey de cette année, et ma sincère gratitude à tous ceux qui ont reconnu et mis en nomination le travail vital accompli dans ce secteur dynamique du monde de l'art canadien », a déclaré Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

À propos des gagnants

Blinkers Art and Project Space, Winnipeg, Manitoba

Le Blinkers Art and Project Space, dans sa forme naissante actuelle, est un espace de projet à but non lucratif, sans distinction de genre, pour les arts et au-delà. Il est entièrement géré par une cohorte de bénévoles au grand cœur.

The Khyber Centre for the Arts, Halifax, Nouvelle-Écosse

Le Khyber Centre for the Arts (fondé en 1995) est un centre d'artistes dirigé par des queers, situé au centre-ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, sur le territoire micmac non cédé de Kjipuktuk. Le centre présente des œuvres d'art non commerciales, offre une plateforme autogérée pour les artistes et leurs pratiques, et vise à perturber les causes systémiques de l'exclusion, du symbolisme et des déséquilibres de pouvoir dans les arts.

UNIT/PITT Society for Art and Critical Awareness, Vancouver, Colombie-Britannique

La UNIT/PITT Society for Art and Critical Awareness est une organisation caritative à but non lucratif dirigée par des artistes et située sur les territoires traditionnels et non cédés des Premières nations Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish. Avec l'arrivée de COVID-19 en 2020, UNIT/PITT a quitté son espace et a pivoté vers la présentation d'art postal et de programmes virtuels - dont I Spy... A Disposable Camera Project, Helen's Quarantine Cookbook, La Commune 2021 Free School & Artist Residency, et ReIssue.pub - avec l'intention de rouvrir une galerie publique dans le futur.

À propos du Prix Lacey

Créé en 2019, ce prix reconnaît le rôle essentiel des centres d'artistes autogérés et des petites organisations artistiques pour soutenir les artistes et favoriser les pratiques émergentes au Canada. Unique au Canada, le Prix Lacey est financé par un don de 1,3 million de dollars du Dr John Lacey et de sa défunte épouse Naomi Lacey et représente un engagement total de 90 000 $ attribué tous les deux ans. Le prix est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la famille Lacey et est soutenu par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada, fondé en 1880, abrite la plus grande collection d'art contemporain autochtone au monde et la plus importante collection d'art canadien et européen au pays. Dans son mandat de partager les arts visuels avec les Canadiens, le Musée des beaux-arts travaille avec des artistes et des organismes artistiques partout au pays et à travers le monde par le biais de médias en ligne et d'expositions sur place pour faire connaître notre histoire collective à travers les arts visuels. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca et suivez-nous sur Twitter sur @NGC_Foundation

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'attention des médias seulement : Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.gallery.ca/