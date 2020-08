Bilan de l'Escouade mobilité - En 2020, l'Escouade mobilité a déjà doublé son nombre d'interventions comparativement à 2019

MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Deux ans après sa création, l'Escouade mobilité n'a cessé d'accroître sa présence et son influence dans les rues de Montréal, dans le but d'améliorer la fluidité et de désamorcer des situations qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la mobilité ou la sécurité de la population.

Depuis 2018, l'Escouade est intervenue à 24 058 reprises, réglant des situations problématiques sur-le-champ ou à l'intérieur d'une journée dans 90% des cas. En 2020 seulement, l'Escouade est intervenue 13 553 fois afin de libérer les voies de circulation et d'assurer la mobilité des usagers, doublant ainsi le nombre d'interventions menées comparativement à l'année précédente.

Les responsables de l'Escouade, Sylvain Ouellet, le vice-président du comité exécutif et responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, et Éric Alan Caldwell, le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, se réjouissent d'ailleurs du bilan très positif présenté aujourd'hui.

Rappelons que la Ville de Montréal a annoncé, lors de son dernier budget, une somme supplémentaire de 500 000$ pour l'Escouade, portant son budget total à 1,4 M$. Cette somme a permis d'ajouter 5 nouvelles ressources, pour un total de 16 inspecteurs. Alors qu'elle était jusqu'ici limitée à 6 arrondissements, l'Escouade mobilité peut, depuis ce printemps, intervenir dans les 19 arrondissements, ainsi que les soirs de semaine. L'Escouade intervient principalement dans les grands corridors de mobilité que les Montréalaises et les Montréalais utilisent pour se rendre au centre-ville.

« Lorsqu'une entrave non autorisée ou problématique est constatée, sur un trottoir, dans une rue ou sur une piste cyclable, l'Escouade mobilité intervient rapidement pour régler le problème. Le but est de corriger la situation sur-le-champ, afin de limiter au maximum les impacts sur la mobilité. On travaille en continu pour limiter ces entraves et faciliter les déplacements. Les plus de 24 000 interventions de l'Escouade depuis 2018 en sont la preuve et témoignent de son efficacité », a souligné Éric Alan Caldwell.

Opération ciblée sur les cônes oranges

La Ville de Montréal a demandé à l'Escouade mobilité de porter une attention particulière, cet été, aux cônes oranges et à la signalisation de chantier inutiles qui entravent la circulation ou qui sont placés illégalement sur des chantiers inactifs.

Au total, l'Escouade est intervenue 323 fois, dans 18 arrondissements, pour déplacer ou retirer des cônes oranges ou des panneaux de signalisation inutiles, oubliés ou placés sans permis.

« Avant et pendant les vacances de la construction, nous savons que plusieurs chantiers inactifs laissent des entraves inutiles sur les voies de circulation. Il était important pour nous de nous assurer d'y porter une attention particulière. Chacune de ces entraves peut avoir un grand impact sur la mobilité dans un contexte urbain comme celui de Montréal. Le travail que fait l'Escouade, souvent dans l'ombre, pour désamorcer en amont ces situations n'est pas la solution à tous les problèmes, mais il aide à prévenir des complications, particulièrement lors des heures de pointe », a ajouté Sylvain Ouellet.

L'Escouade mobilité peut actuellement émettre des contraventions sur-le-champ pour les entraves non-autorisées ou non-conformes, ordonner une démobilisation de chantiers, exiger des ajustements à l'occupation du domaine public ou faire remorquer rapidement des véhicules stationnés illégalement, toujours en coordination directe avec les divers intervenants concernés, tel que le SPVM, le Centre de gestion de la mobilité urbaine, ou les équipes techniques en arrondissement.

Bilan de l'Escouade mobilité

2018 (Du 4 juin 2018 au 31 décembre 2018) : 3 722 interventions

2019 : 6 783 interventions

2020 (Du 1er janvier au 24 août 2020) : 13 553 interventions

Total des interventions : 24 058 interventions depuis juin 2018

