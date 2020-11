Bell Média et Grandé Studios accroissent leur engagement envers la création de contenu québécois et concluent un nouveau partenariat

« À nos débuts, Andrew Lapierre, Mitsou Gélinas, Paul Hurteau et moi rêvions d'avoir un jour une offre de service complète qui rivaliserait avec celle des grands et la construction des studios Grandé était une étape cruciale pour réaliser cette vision, a expliqué Iohann Martin, président, Grandé Studios. Ce partenariat avec Bell Média est source de fierté. Ensemble, nous avons à coeur de contribuer au rayonnement des créateurs d'ici et partout au pays. »

« Ce partenariat contribue à accélérer l'engagement soutenu de Bell Média envers l'économie québécoise, en plus d'accroître notre capacité à mettre en marché davantage de contenu québécois, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell et présidente, Bell Média Québec. Grâce à ses actifs immobiliers, Grandé Studios répond à la demande grandissante en matière d'installations de production à Montréal. Nous avons très hâte de travailler avec les créateurs pour accroître le nombre de productions dans la ville. »

Ce partenariat avec Grandé Studios s'inscrit parmi les nombreux investissements récents de Bell Média au sein de l'industrie cinématographique et télévisuelle de langue française, notamment l'acquisition de la chaîne de télévision conventionnelle V, récemment renommée Noovo, et l'ajout de contenu francophone sur Crave, le premier service canadien de diffusion en continu par abonnement.

À propos du Groupe Dazmo et de Grandé Studios

Fondée en 1997 par Iohann Martin, Mitsou Gélinas et Andrew Lapierre, le Groupe Dazmo est une entreprise montréalaise multidisciplinaire qui œuvre dans l'industrie du cinéma, de la télévision et de la publicité. La convergence de ses filiales, Grandé Studios, Grandé Camera et Dazmo, permet à l'entreprise d'offrir une vaste gamme de services créatifs et techniques. Le modèle de l'entreprise est axé sur la location tout-en-un en proposant des services de location d'espaces de studios et d'équipements de tournage, de création musicale et design sonore ainsi que de pré et post-production. Grandé Studios, caméra, éclairage propose tout type de structures pour des productions télévisuelles et cinématographiques provinciales, nationales et internationales tant à Montréal qu'à Toronto.

À propos de Bell Média au Québec

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont Noovo (comprenant cinq stations locales détenues par la société, trois stations affiliées, et Noovo.ca), en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média possède actuellement trois des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont six des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec), en plus d'applications mobiles, de sites web et de plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, dont RDS Direct. Bell Média détient Crave, le seul service de diffusion en continu bilingue au Canada, offrant plus de 7 200 heures de contenu exclusif en français. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 13 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

