« Noovo.ca devient dès aujourd'hui une destination incontournable pour accéder à du divertissement et à de l'information et nous permet d'offrir une vitrine exceptionnelle mettant en valeur toute la richesse, la diversité et la qualité de nos contenus francophones d'ici, a mentionné Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles, Bell Média et présidente, direction du Québec, Bell. Le grand public autant que les abonnés à nos chaînes spécialisées profitent d'une meilleure expérience en ligne, grâce à une navigation simple et fluide sur l'ensemble de nos plateformes. »

Bell Média poursuit son engagement d'être un leader dans le développement d'une offre bonifiée en programmation de nouvelles et de divertissement sur l'ensemble de ses plateformes. Les utilisateurs de Noovo.ca ont accès à des fonctionnalités accrues et peuvent créer des profils personnalisés leur permettant de visionner de nouvelles séries telles que Sur ta rue et Le grand move, des contenus vidéos exclusifs, des séries des chaînes spécialisées et des premiers épisodes de productions originales, offerts en direct et en rattrapage.

UN VOLET NUMÉRIQUE POUR NOOVO INFO

Noovo.ca consacre une section au contenu de son service de nouvelles Noovo Info. Dès 17 h ce soir, les téléspectateurs pourront y voir les émissions d'information NOOVO LE FIL en direct, des contenus exclusifs et des compléments d'information. Menée par une équipe d'animateurs, de journalistes et de collaborateurs aguerris, NOOVO LE FIL rendra compte de l'actualité sous des angles différents avec des formats dynamiques. Des points de vue variés traiteront les faits du jour dans une perspective concrète et bien ancrée dans la réalité.

« L'offre dévoilée aujourd'hui est une première étape, puisque nous présenterons dès cet automne un site complet consacré à Noovo Info, soit une nouvelle destination numérique d'information à part entière au Québec. » précise Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information.

UNE SEULE PORTE D'ENTRÉE POUR LES CHAÎNES SPÉCIALISÉES DE BELL MÉDIA

À partir de Noovo.ca, les abonnés des chaînes spécialisées de Bell Média (Canal D, Canal Vie, Investigation, VRAK et Z) peuvent visionner leurs contenus favoris sans frais supplémentaires, avec une preuve d'abonnement, quel que soit leur fournisseur de service télé. Cette option est aussi valide via l'application Noovo. Celle-ci est entièrement intégrée sur Google TV ainsi que sur les appareils Apple (iPhone, iPad et iPod touch) et Android. L'application sera bientôt disponible sur Apple TV (Apple TV 4K et Apple TV HD TV).

Sur le Web : Noovo.ca

Sur les téléphones et tablettes : iOS (11 et plus), Android (7 et plus)

Sur les téléviseurs intelligents : Google TV et Apple TV

Sur lecteurs multimédias en continu : Chromecast

Déjà bien ancré dans les habitudes d'écoute du public, Noovo.ca gagne en popularité et propose des millions de visionnements depuis sa création en 2016. Avec l'ajout des chaînes spécialisées à son offre, cette destination devient plus que jamais un incontournable pour les téléspectateurs. Entièrement conçu et développé au Canada, Noovo.ca est une propriété de Bell Média, le plus important fournisseur de contenu au pays, diffusant sur les plateformes réseaux, numériques, payantes ou spécialisées les émissions les plus écoutées et primées au pays.

À PROPOS DE NOOVO

Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Téléréalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À PROPOS DE BELL MÉDIA AU QUÉBEC

Chef de file en matière de création de contenus, Bell Média possède des actifs de premier plan au Québec dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont la chaîne généraliste et destination numérique Noovo, en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média exploite également CTV Montréal, la première chaîne d'information anglophone du Québec, et Crave, le service de diffusion en continu bilingue offrant plus de 7 200 heures de contenu exclusif en français. L'entreprise développe et exploite des applications mobiles, des sites web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, dont RDS Direct et Noovo.ca. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 13 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média est propriétaire d'Astral, un réseau d'affichage extérieur établi à Montréal comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces, et détient une participation minoritaire dans Grandé Studios, situé à Montréal. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

