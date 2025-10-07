L'engagement de Bell à verser 10 M$ supplémentaires à des initiatives en santé mentale canadiennes en 2026 porte l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 194 M$ depuis 2010.

La journée Bell Cause pour la cause, qui aura lieu le 21 janvier 2026, invite les Canadiens à prendre un moment pour leur santé mentale.

TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales au Canada (5 au 11 octobre) et en prévision de la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre), Bell a annoncé aujourd'hui un engagement de 10 M$ pour soutenir la santé mentale au Canada en 2026. Cet engagement porte à 194 millions de dollars l'investissement total de Bell Cause pour la cause depuis le lancement de l'initiative en 2010.

La 16e édition annuelle de la Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 21 janvier 2026. Elle sera consacrée à la sensibilisation, l'ouverture et l'action en matière de santé mentale.

Le thème de la Journée Bell Cause pour la cause 2026 est « Prenons un moment pour la santé mentale ». Les Canadiens seront invités à accorder la priorité à la santé mentale en lui accordant les moments qu'elle mérite :

Des moments pour prendre soin et être à l'écoute de sa propre santé mentale

Des moments pour tendre la main à son entourage et prendre soin de leur santé mentale

Des moments pour reconnaître l'importance de la santé mentale dans la société; ceux-ci peuvent prendre différentes formes, notamment des levers de drapeau, des assemblées scolaires, le partage d'histoires personnelles, ainsi que des séances d'apprentissage et d'écoute

« Je suis fier d'annoncer l'engagement de 10 M$ de Bell en 2026 pour faire progresser la sensibilisation et l'action en santé mentale, ainsi que l'accès aux services de santé mentale. Bell est fière de jouer un rôle de premier plan en soutenant les organismes qui font une réelle différence dans la vie de millions de Canadiens. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

« L'initiative en santé mentale de Bell a été lancée en 2010. Depuis, les Canadiens ont fait de la Journée Bell Cause pour la cause la journée nationale de conversation sur la santé mentale. Dans un contexte où le bien-être mental est mis à rude épreuve par les exigences du quotidien et les bouleversements dans le monde, il est crucial d'accorder à la santé mentale les moments qu'elle mérite. Nous invitons tout le monde à inscrire le 21 janvier 2026 à son calendrier et à participer à la 16e édition de la Journée Bell Cause pour la cause. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Avec la vision d'un pays où chacun peut obtenir le soutien en santé mentale dont il a besoin, Bell Cause pour la cause, lancée en 2010, a :

Créé la plus grande conversation au monde sur la santé mentale, dans le cadre de laquelle des millions de Canadiens agissent en faveur de la santé mentale

Fourni du soutien à plus de 6,95 millions de Canadiens en offrant un accès à des services de santé mentale grâce aux programmes qu'elle finance

Appuyé plus de 1 500 organismes offrant un soutien et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins

Visitez le site Web Bell.ca/cause pour télécharger la trousse et les guides de conversation de Bell Cause pour la cause. Partagez également vos propres actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

