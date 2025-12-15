Cette nouvelle collaboration accélérera le développement de l'écosystème canadien d'IA et renforcera la souveraineté numérique.

MONTRÉAL et KINGSTON, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Bell, la plus grande entreprise de communications du Canada1, et l'Université Queen's, une institution de recherche de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente en vue de construire et exploiter une installation de calcul intensif de nouvelle génération pour l'intelligence artificielle (IA). Ce partenariat améliorera les capacités du Canada en matière d'IA, favorisera son adoption à l'échelle nationale et renforcera la souveraineté numérique à un moment crucial dans l'histoire de notre pays.

La vision permettra de mener des recherches novatrices et de réaliser des progrès techniques. Ces avancées reposeront sur l'expertise reconnue de Bell en télécommunications et sur le leadership en matière de recherche de l'Université Queen's ainsi que son expérience opérationnelle auprès des plus grands centres mondiaux de calcul intensif. De ce fait, Bell et l'Université Queens soutiendront la recherche universitaire et aideront les leaders canadiens à développer des applications d'IA évolutives pour les entreprises et les gouvernements. Puisqu'il sera détenu et géré par des Canadiens, le nouveau supercalculateur a pour objectif de protéger les données sensibles et la propriété intellectuelle contre le contrôle ou la surveillance de gouvernements étrangers.

Bell sera responsable de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du bâtiment clé en main. Ce bâtiment sera desservi par le réseau de fibre à haute vitesse et faible latence de Bell. Il sera construit selon des normes élevées en matière d'efficacité énergétique, et comprendra notamment un système novateur de récupération de la chaleur. L'Université Queen's abrite le Centre for Advanced Computing et comprend la plus grande communauté de chercheurs et d'étudiants au Canada, qui contribue à l'avancement de systèmes hautement évolutifs. Elle dirigera le développement du nouveau supercalculateur et sera responsable de la recherche, de l'approvisionnement en puces, de l'architecture des systèmes, des programmes de technologie avancée et du fonctionnement du supercalculateur.

Bell et l'Université Queen's partagent la même vision d'accélérer le développement de l'écosystème d'IA canadien, transformant les percées révolutionnaires en solutions concrètes. En établissant un autre pilier de l'infrastructure souveraine de calcul, ce partenariat renforcera la concurrence et la diversité dans le secteur de l'IA. Ainsi, il maximisera les retombées des récents investissements à l'échelle nationale.

« Notre collaboration avec l'Université Queen's est une étape clé dans la construction d'un écosystème d'IA solide et indépendant ici même au Canada. L'installation permettra aux plus grands talents du pays de transformer leurs recherches novatrices en solutions concrètes, favorisant ainsi la croissance économique. En offrant plus de ressources à nos innovateurs, nous assurons un avenir plus compétitif et résilient pour la technologie canadienne. »

- Dan Rink, président, Réseau d'IA tissé de Bell

« L'Université Queen's est fière de s'associer à Bell pour ce projet transformateur. Nos chercheurs sont des leaders mondiaux dans le domaine du calcul intensif, et ont contribué au développement de sept des dix meilleurs systèmes au monde. Ils sont également à l'avant-garde de l'innovation en matière de calcul intensif écologique; ils contribuent à la transition du secteur vers des activités plus durables. Cette nouvelle installation sera le banc d'essai pour la technologie canadienne et renforcera considérablement notre capacité à faire avancer l'innovation en IA, à soutenir la recherche et les découvertes, à attirer les meilleurs talents et à maintenir le développement de l'IA au Canada. »

- Nancy Ross, directrice adjointe (recherche), Université Queen's

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos de l'Université Queen's

Fondée en 1841, l'Université Queen's, au Canada, est une université de recherche de renommée mondiale. Elle compte plus de 31 000 étudiants et 5 000 professeurs et membres du personnel. Elle est reconnue pour sa recherche dans des domaines comme la détection et le traitement du cancer, la géo-ingénierie, la science des matériaux ainsi que l'IA et le calcul intensif. De plus, elle a reçu en 2015 le prix Nobel de physique. L'Université Queen's accueille des chercheurs et des étudiants des quatre coins du monde et est l'une des plus grandes universités du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site queensu.ca

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs au protocole d'entente entre Bell Canada et l'Université Queen's pour construire et exploiter une installation de calcul intensif de nouvelle génération pour l'IA, ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces énoncés ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs. Nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de Bell Canada en date du présent communiqué de presse et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell Canada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les énoncés prospectifs faits dans ce communiqué de presse, y compris les avantages attendus du protocole d'entente, sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ils sont fondés sur diverses hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la disponibilité suffisante d'équipement, de main-d'œuvre et de capital, ainsi que sur la demande pour des solutions propulsées par l'IA de la part des entreprises et chercheurs canadiens. Par conséquent, rien ne garantit que les avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite du protocole d'entente seront réalisés. Consultez le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE Inc. (BCE) daté du 6 mars 2025, les rapports de gestion du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 2025 de BCE datés du 7 mai 2025, du 6 août 2025 et du 5 novembre 2025 respectivement, et le communiqué de presse de BCE daté du 6 novembre 2025 annonçant ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certains énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ces documents étant déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

